Persisten 4 bloqueos carreteros en Jalisco: continúan operativos para liberar vías

No se reportaron bajas entre los militares participantes en la operación contra el CJNG en Tapalpa, Jalisco. Crédito: HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO

Una jornada de bloqueos, vehículos incendiados y enfrentamientos se registró este domingo 22 de febrero en distintos puntos de Jalisco, luego de un operativo federal desplegado en el municipio de Tapalpa, que derivó en reacciones violentas en el Área Metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta y municipios del interior del estado.

De acuerdo con la actualización oficial, los operativos se mantienen de manera ininterrumpida con la participación coordinada del Gabinete de Seguridad y autoridades de los tres órdenes de gobierno —federal, estatal y municipal—, con el objetivo de liberar las vías afectadas y garantizar la protección de la población.

Las autoridades señalaron que la prioridad es salvaguardar la integridad de las y los ciudadanos, así como evitar mayores afectaciones a la movilidad en los puntos donde aún se registran obstrucciones.

Los trabajos incluyen el retiro de vehículos incendiados, limpieza de escombros y aseguramiento de las zonas intervenidas, además de la presencia permanente de elementos de seguridad para prevenir nuevos incidentes.

El Gobierno estatal reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar transitar por las áreas afectadas hasta que se confirme oficialmente la liberación total de las vías y mantenerse atentos a los comunicados emitidos por los canales institucionales.

Un autobús en llamas bloquea una carretera en Tapalpa, Jalisco, tras actos violentos atribuidos al crimen organizado en respuesta a un operativo del Ejército Mexicano contra sus integrantes en la región.

Bloqueos y vehículos incendiados en la Zona Metropolitana

De acuerdo con el monitoreo del C5 Jalisco, se reportaron vehículos incendiados en avenidas clave de Guadalajara, como Lázaro Cárdenas, Calzada Independencia, Periférico Norte, Juárez, Normalistas y Plutarco Elías Calles.

En Zapopan también se registraron múltiples bloqueos en puntos como Periférico y Vallarta, Carretera a Nogales, Aviación, Juan Gil Preciado y Carretera a Colotlán, entre otros.

En municipios como Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, El Salto y San Pedro Tlaquepaque se reportaron hechos similares, además de afectaciones a gasolineras, tiendas de conveniencia y establecimientos comerciales.

En Puerto Vallarta se documentaron incidentes en el Libramiento, la Carretera Federal 200 y diversas vialidades de la zona urbana.

Detenciones y aseguramientos

Autoridades detallaron que dos personas fueron capturadas en el cruce de Lázaro Cárdenas y Fuelle; cuatro más en Carretera a Chapala, a la altura del fraccionamiento Puerta del Sol; y cinco en el Parque Morelos, en una acción encabezada por la Guardia Nacional, donde uno de los detenidos resultó lesionado.

Además, se aseguraron varios vehículos presuntamente vinculados a los hechos.

Suspensión de clases y servicios públicos

Ante el contexto de inseguridad, la Secretaría de Educación Jalisco anunció la suspensión de clases presenciales para este lunes 23 de febrero en todos los niveles educativos, tanto públicos como privados. La medida también aplica para instituciones de educación superior y sedes de la Red de Centros de Innovación y Emprendimiento.

La Secretaría de Salud suspendió la jornada de vacunación en puntos extramuros e itinerantes; no obstante, los servicios de urgencias continúan operando con normalidad.

Operan con normalidad el Hospital General de Occidente “Zoquipan”, los Hospitales Civiles de Guadalajara y el Instituto Jalisciense de Cancerología, bajo vigilancia de elementos estatales y municipales.

El Sistema DIF Jalisco informó la suspensión temporal de servicios en centros de rehabilitación, atención especial y desarrollo infantil, aunque los albergues continúan en funcionamiento.

Aeropuerto, bancos y tiendas afectados

El Grupo Aeroportuario del Pacífico indicó que, en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, fueron canceladas las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales por decisión de las aerolíneas. La terminal aérea permanece bajo resguardo de la Guardia Nacional y fuerzas federales.

Asimismo, se reportaron afectaciones en 18 sucursales del Banco del Bienestar en distintos municipios y daños o saqueos en 69 tiendas OXXO en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y la región Altos Sur. También se registraron daños en instalaciones del SAT en Puerto Vallarta.

Recomendaciones a la población

El Gobierno estatal exhortó a la ciudadanía a evitar circular por las zonas afectadas, no acercarse a puntos con bloqueos o vehículos incendiados, permanecer en lugares seguros y atender únicamente información oficial.

En el caso de Puerto Vallarta, se recomendó a visitantes y turistas permanecer en sus hoteles hasta nuevo aviso.

Las autoridades estatales mantienen coordinación con instancias federales y municipales para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población. Se prevé que en las próximas horas el sistema de transporte público quede restablecido en su totalidad.