México

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este domingo

Revisa el estatus de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Guardar
El AICM actualiza en tiempo
El AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus vuelos (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) cuenta con una página oficial en la que publica el estatus en tiempo real de todos sus vuelos diarios.

Debido a la enorme cantidad de despegues y aterrizajes que se registran en sus instalaciones, las incidencias son inevitables.

Es por eso que aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 18:00 horas del 22 de febrero.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

AICM actualiza en tiempo
AICM actualiza en tiempo real el estado de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)

Vuelo: AC997

Destino: Vancouver

Aerolínea: Air Canada

Hora: 07:15

Estatus: Demorado

Vuelo: AM192

Destino: Tijuana

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 09:00

Estado: Demorado

Vuelo: AM826

Destino: Merida Yuc

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 11:05

Estatus: Demorado

Vuelo: AM334

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 13:00

Estado: Cancelado

Vuelo: AM640

Destino: Boston

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 13:35

Estado: Cancelado

Vuelo: AM608

Destino: Philadelp

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 13:40

Estatus: Cancelado

Vuelo: AM2032

Destino: Tepic

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 14:40

Estatus: Cancelado

Vuelo: AM220

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 15:00

Estado: Cancelado

Vuelo: AM228

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 15:00

Estatus: Cancelado

Vuelo: VB1168

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 15:15

Estado: Cancelado

Vuelo: AM236

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 15:30

Estado: Cancelado

Vuelo: AM240

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 16:05

Estatus: Cancelado

Vuelo: Y4280

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Volaris

Hora: 16:10

Estatus: Cancelado

Vuelo: AM410

Destino: Newark

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 16:10

Estado: Cancelado

Vuelo: AM336

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 16:45

Estado: Cancelado

Vuelo: AM248

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 18:00

Estatus: Cancelado

Vuelo: VB1066

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 18:25

Estatus: Demorado

Vuelo: AM252

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 19:15

Estado: Cancelado

Vuelo: Y4144

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Volaris

Hora: 20:00

Estatus: Demorado

Vuelo: AM258

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 20:15

Estado: Cancelado

Vuelo: AM340

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 20:55

Estatus: Cancelado

Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en vivo a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los usuarios tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

Más Noticias

Incendian automóvil en la México- Cuernavaca en Tlalpan: no se reportan heridos

Autoridades de la CDMX acudieron a atender la emergencia y se encuentran en la zona para sofocar el fuego

Incendian automóvil en la México-

CONAGO reconoce coordinación con Sedena y Gabinete de Seguridad tras abatimiento de “El Mencho”

La Conferencia de Gobernadoras y Gobernadores enfatizó que la seguridad es una responsabilidad conjunta entre la Federación y los estados

CONAGO reconoce coordinación con Sedena

Universidad Veracruzana, La Salle Bajío y otras instituciones suspenden clases tras muerte de El Mencho

El narcotraficante fue abatido y falleció durante su traslado a la CDMX

Universidad Veracruzana, La Salle Bajío

Eduardo Antonio ‘El Divo’ recuerda su romance de dos años con Niurka: “Ella sabía”

El cubano recordó con cariño su vínculo con la icónica vedette, asegurando que ella lo apoyó y aceptó su orientación sin prejuicios

Eduardo Antonio ‘El Divo’ recuerda

Quiénes son los posibles sucesores de “El Mencho” para liderar el Cártel Jalisco Nueva Generación

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes en Tapalpa deja al cártel más poderoso de México sin un heredero claro. Analistas advierten que la organización enfrenta una disyuntiva entre la reestructuración interna y la fragmentación violenta

Quiénes son los posibles sucesores
MÁS NOTICIAS

NARCO

Persisten 4 bloqueos carreteros en

Persisten 4 bloqueos carreteros en Jalisco: continúan operativos para liberar vías

CONAGO reconoce coordinación con Sedena y Gabinete de Seguridad tras abatimiento de “El Mencho”

Horror en Tabasco: decapitaron a un adolescente de entre 12 y 15 años, le dejaron un narcomensaje al lado

Embajadas emiten alertas a sus ciudadanos radicados en México ante ola de violencia tras captura de “El Mencho”

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales CDMX y Edomex hoy 22 de enero: reportan incidente en la México- Cuernavaca en Tlalpan

ENTRETENIMIENTO

Eduardo Antonio ‘El Divo’ recuerda

Eduardo Antonio ‘El Divo’ recuerda su romance de dos años con Niurka: “Ella sabía”

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 22 de febrero

Maribel Guardia y Julio César Chávez recuerdan fuertes adicciones de sus hijos: “Un abismo de alcohol y drogas”

Cancelan concierto de Kali Uchis y otros eventos en Jalisco por operativos tras muerte del Mencho

Estos son los influencers que se burlaron de El Mencho y terminaron muertos: ‘El Pirata de Culiacán’, uno de ellos

DEPORTES

Maika, Starlight Kid y Mei

Maika, Starlight Kid y Mei Seira apuntan a dejar huella en la Arena México

Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco niega la cancelación del evento por inseguridad tras la muerte de El Mencho

Liga MX suspende el Querétaro vs Juárez FC en el Estadio Corregidora por inseguridad tras la muerte de “El Mencho”

Quién es Auston Matthews, jugador con raíces mexicanas que ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno

Cancelan partidos de la Liga MX en Jalisco tras abatimiento del ‘Mencho’, líder del CJNG : “La decisión más sensata”