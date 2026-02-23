Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este domingo

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) cuenta con una página oficial en la que publica el estatus en tiempo real de todos sus vuelos diarios.
Debido a la enorme cantidad de despegues y aterrizajes que se registran en sus instalaciones, las incidencias son inevitables.
Es por eso que aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 18:00 horas del 22 de febrero.
Los vuelos cancelados y retrasados de hoy
Vuelo: AC997
Destino: Vancouver
Aerolínea: Air Canada
Hora: 07:15
Estatus: Demorado
Vuelo: AM192
Destino: Tijuana
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 09:00
Estado: Demorado
Vuelo: AM826
Destino: Merida Yuc
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 11:05
Estatus: Demorado
Vuelo: AM334
Destino: P.Vallarta
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 13:00
Estado: Cancelado
Vuelo: AM640
Destino: Boston
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 13:35
Estado: Cancelado
Vuelo: AM608
Destino: Philadelp
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 13:40
Estatus: Cancelado
Vuelo: AM2032
Destino: Tepic
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 14:40
Estatus: Cancelado
Vuelo: AM220
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 15:00
Estado: Cancelado
Vuelo: AM228
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 15:00
Estatus: Cancelado
Vuelo: VB1168
Destino: P.Vallarta
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 15:15
Estado: Cancelado
Vuelo: AM236
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 15:30
Estado: Cancelado
Vuelo: AM240
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 16:05
Estatus: Cancelado
Vuelo: Y4280
Destino: P.Vallarta
Aerolínea: Volaris
Hora: 16:10
Estatus: Cancelado
Vuelo: AM410
Destino: Newark
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 16:10
Estado: Cancelado
Vuelo: AM336
Destino: P.Vallarta
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 16:45
Estado: Cancelado
Vuelo: AM248
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 18:00
Estatus: Cancelado
Vuelo: VB1066
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 18:25
Estatus: Demorado
Vuelo: AM252
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 19:15
Estado: Cancelado
Vuelo: Y4144
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Volaris
Hora: 20:00
Estatus: Demorado
Vuelo: AM258
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 20:15
Estado: Cancelado
Vuelo: AM340
Destino: P.Vallarta
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 20:55
Estatus: Cancelado
Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en vivo a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.
¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?
Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los usuarios tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.
En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.
Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:
El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.
Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.
Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.
La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.