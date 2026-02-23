Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este domingo

El AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus vuelos (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) cuenta con una página oficial en la que publica el estatus en tiempo real de todos sus vuelos diarios.

Debido a la enorme cantidad de despegues y aterrizajes que se registran en sus instalaciones, las incidencias son inevitables.

Es por eso que aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 18:00 horas del 22 de febrero.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

AICM actualiza en tiempo real el estado de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)

Vuelo: AC997

Destino: Vancouver

Aerolínea: Air Canada

Hora: 07:15

Estatus: Demorado

Vuelo: AM192

Destino: Tijuana

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 09:00

Estado: Demorado

Vuelo: AM826

Destino: Merida Yuc

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 11:05

Estatus: Demorado

Vuelo: AM334

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 13:00

Estado: Cancelado

Vuelo: AM640

Destino: Boston

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 13:35

Estado: Cancelado

Vuelo: AM608

Destino: Philadelp

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 13:40

Estatus: Cancelado

Vuelo: AM2032

Destino: Tepic

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 14:40

Estatus: Cancelado

Vuelo: AM220

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 15:00

Estado: Cancelado

Vuelo: AM228

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 15:00

Estatus: Cancelado

Vuelo: VB1168

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 15:15

Estado: Cancelado

Vuelo: AM236

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 15:30

Estado: Cancelado

Vuelo: AM240

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 16:05

Estatus: Cancelado

Vuelo: Y4280

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Volaris

Hora: 16:10

Estatus: Cancelado

Vuelo: AM410

Destino: Newark

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 16:10

Estado: Cancelado

Vuelo: AM336

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 16:45

Estado: Cancelado

Vuelo: AM248

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 18:00

Estatus: Cancelado

Vuelo: VB1066

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 18:25

Estatus: Demorado

Vuelo: AM252

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 19:15

Estado: Cancelado

Vuelo: Y4144

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Volaris

Hora: 20:00

Estatus: Demorado

Vuelo: AM258

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 20:15

Estado: Cancelado

Vuelo: AM340

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 20:55

Estatus: Cancelado

Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en vivo a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los usuarios tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News