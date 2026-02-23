El escalofriante último audio que se viralizó de El Mencho amenazando a un policía: “Te voy a matar si no te relajas, guey”

'El Mencho' amenaza por teléfono a un elemento policíaco. (Canal de YouTube de Proceso)

En el contexto de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los narcotraficantes más buscados en México, resurge un audio impactante donde se le escucha amenazando directamente a un mando policial.

La grabación data de 2023 y se hizo viral hace unos años, evidencia el poder de intimidación del capo sobre las fuerzas de seguridad en Jalisco, al exigirle al oficial —identificado como “Delta 1”— que detuviera los operativos en zonas como Chapala.

Contenido del audio

Estas fueron las palabras de El Mencho contra el policía. (JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.COM)

Se trató de una grabación de poco más de dos minutos, en la que El Mencho le solicita retirar a todo su personal, pues no permitía laborar a la organización criminal de las cuatro letras; el hombre acepta sin inconvenientes, se disculpa y le demuestra respeto.

“‘El Mencho’ (M): ‘Delta uno’, Policía (P): ‘¿Quién habla?’, M: ‘Mira bien, hijo de tu pu.. mad... Soy Mencho, güey’, P: ‘¿Cómo?’, M: Relaja a tu pu... gente. Soy Mencho, güey. Relaja tus pu... partidas si no te voy a partir tu ma... a ti y a toda tu bola de per... Te tengo identificados 30. Hasta a tus pu... per.. te voy a matar si no te relajas, güey. ¿Cómo ves?”, se escucha al inicio de la conversación.

Lo destacable de la grabación radica en que, al cierre, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación se disculpa con el policía por las faltas de respeto, a lo que él contesta que simplemente obedece las instrucciones recibidas.

“M: Ya está, igualmente. De aquí para allá también. Ahí, disculpe por las malas palabras, P: Nada más que aquí, los muchachos son los que están allá, M: Órale pues. Ahí le encargo. Ahí relájemelos a todos y dígales que va de parte mía, P: Claro que sí, señor, M: Ya está P: Ándele”, finaliza la conversación.

Detalles de la grabación y el policía

Quema dos sucursales del Banco del Bienestar en Edomex. (X/@Francis40223736)

La grabación data del 8 de septiembre de 2016, según el semanario Proceso, que la difundió en sus redes sociales para mostrar cómo Nemesio Oseguera Cervantes trata a los oficiales reacios a colaborar con su causa.

No se sabe nada del policía involucrado, aunque podría ser un jefe, ya que le pide calmar a su gente porque impedían las operaciones en la zona y él era el responsable de la corporación.

Al día siguiente, el 9 de septiembre de 2016, las autoridades confirmaron su detención —sin divulgar su identidad—, según informó Televisa citando a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).