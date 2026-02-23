Beca Rita Cetina 2026: quiénes son los beneficiarios que cobran hoy 23 de febrero

La Beca Rita Cetina apoya a estudiantes de secundarias públicas y respalda a familias vulnerables con depósitos directos para gastos escolares.

La Beca Rita Cetina mantiene su enfoque en alumnas y alumnos de secundarias públicas, con el propósito de respaldar a familias que enfrentan dificultades para cubrir gastos escolares. El apoyo económico busca fortalecer la permanencia en las aulas y reducir el abandono por motivos financieros.

El recurso se deposita de manera directa en una tarjeta del Banco del Bienestar, lo que permite que el monto llegue sin intermediarios a cada beneficiario. Así, los hogares pueden destinarlo a necesidades académicas y personales de los adolescentes.

El programa entrega 1,900 pesos bimestrales por estudiante inscrito. Cuando en una misma familia hay más de un hijo en secundaria dentro del esquema, se agregan 700 pesos por cada integrante adicional, ajustando el respaldo según el número de beneficiarios.

Depósito del 23 de febrero y orden por CURP

El calendario de pagos para 2026 se organiza con base en la primera letra de la CURP de cada alumno.

Este mecanismo permite distribuir la asistencia a lo largo de varios días y evitar concentraciones en sucursales.

El lunes 23 de febrero corresponde a quienes tienen la inicial M. En fechas previas se atiende a otros grupos de letras, mientras que las restantes se programan de manera escalonada hasta el viernes 27 de febrero.

Calendario de febrero 2026

Calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina (X@bbienestarmx)

Letras A, B: Lunes 16 de febrero

Letra C: Martes 17 de febrero

Letras D, E, F: Miércoles 18 de febrero

Letra G: Jueves 19 de febrero

Letras H, I, J, K, L: Viernes 20 de febrero

Letra M: Lunes 23 de febrero

Letras N, Ñ, O, P, Q: Martes 24 de febrero

Letra R: Miércoles 25 de febrero

Letra S: Jueves 26 de febrero

Letras T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 27 de febrero

La organización por bloques busca dar certeza a los beneficiarios y mantener un flujo ordenado durante la dispersión de recursos en todo el país.

Requisitos para disponer del recurso

Para utilizar el dinero es indispensable que la tarjeta del Banco del Bienestar esté activa y que los datos personales se encuentren actualizados ante las autoridades correspondientes.

También se recomienda verificar con anticipación la letra inicial de la CURP para acudir en la fecha señalada y evitar contratiempos.

Cumplir con estas indicaciones permite aprovechar de forma adecuada este respaldo económico, orientado a fortalecer la continuidad escolar de estudiantes de secundaria pública.