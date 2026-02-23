Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios recibirán el pago del lunes 23 al viernes 27 de febrero de mil 900 pesos bimestrales

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es un programa social promovida por el Gobierno de México, enfocada únicamente en estudiantes que cursan la secundaria en escuelas públicas del territorio nacional.

La finalidad de este apoyo económico es solventar los gastos relacionados con materiales y herramientas que los jóvenes necesitan para continuar su formación durante el ciclo escolar.

Los beneficiarios de esta beca pueden destinarla a la compra de libros, alimentos, útiles escolares, artículos de papelería, uniformes y el pago del transporte entre su casa y el plantel educativo.

El monto entregado, que asciende a mil 900 pesos, se deposita de manera bimestral en las cuentas del Banco del Bienestar de los estudiantes de secundaria.

Iniciará pago de apoyo a estudiates de educación básica y media superior en México

La administración de la Beca Rita Cetina está a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

El propósito de este programa es reducir la deserción escolar en secundarias públicas y proporcionar respaldo para que los estudiantes finalicen la educación básica.

Pago de febrero de la Beca Rita Cetina 2026

Durante el mes de febrero se llevará a cabo la entrega del apoyo económico de la Beca Rita Cetina para todos los inscritos, conforme al cronograma fijado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

El pago corresponde a la primera emisión de 2026, cubriendo los meses de enero y febrero.

La dependencia informó qué estudiantes serán los que recibirán el depósito entre el lunes 23 y el viernes 27 de febrero.

La información fue difundida tras la publicación del calendario de pagos correspondiente a febrero por parte de esta instancia del Gobierno de México el pasado lunes 16 de febrero.

Algunos beneficiarios de este programa social tienen la inquietud sobre quiénes recibirán el pago de la Beca Rita Cetina durante la semana del 16 al 20 de febrero.

El pago de la Beca Rita Cetina corresponde al primero de este 2026, que abarca los meses de enero y febrero. Foto: Archivo/Infobae México.

¿Quiénes serán los beneficiarios de la Beca Rita Cetina del lunes 23 al viernes 27 de febrero?

Quienes recibirán el pago de la Beca Rita Cetina entre el lunes 23 y el viernes 27 de febrero son los beneficiarios que aparecen en el calendario de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Es importante señalar que el depósito se realizará en las tarjetas del Banco del Bienestar y el monto entregado será de mil 900 pesos, correspondiente al apoyo bimestral.

| LETRA |DÍA| FEBRERO|

| M | Lunes | 23 |

| N · Ñ · O · P · Q | Martes | 24 |

| R | Miércoles | 25 |

| S | Jueves | 26 |

| T · U · V · W · X · Y · Z | Viernes | 27 |

Calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina. Foto: X/@Julio_LeonT.

Es importante estar al pendiente de los avisos oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.