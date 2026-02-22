México

Beca Rita Cetina para primaria 2026: el aviso importante antes de registrarse en marzo

La iniciativa impulsada desde 2025 por el gobierno de Claudia Sheinbaum desde 2025 ampliará su cobertura

Guardar
La Beca Rita Cetina abrirá
La Beca Rita Cetina abrirá un periodo de registros en febrero de 2026 para alumnos de primaria que estudien en alguna escuela pública (Gobierno de México)

El registro a la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria que cursen en alguna escuela pública del país se llevará a cabo del 2 al 19 de marzo.

La iniciativa impulsada desde 2025 por el gobierno de Claudia Sheinbaum desde 2025 ampliará su cobertura ya que solamente se había enfocado en ayudar a alumnos de nivel secundaria.

El objetivo del programa es contribuir con un recurso monetario para que estos alumnos puedan continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.

El aviso importante antes de registrarse en marzo a la Beca Rita Cetina

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó a través de sus redes sociales que la CURP de los padres o tutores y la de los estudiantes deberá estar certificada para poder solicitar el apoyo.

“¿Tu CURP y la de tus hijas e hijos ya está certificada? ¡Verifícalo antes de solicitar el Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina primaria", indicó.

La Coordinación Nacional de Becas
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó a través de sus redes sociales que la CURP de los padres o tutores y la de los estudiantes deberá estar certificada para poder solicitar el apoyo (X@BecasBenito)

¿Cómo será el registro a la beca?

El proceso de registro para la Beca Rita Cetina comenzó con las Asambleas Informativas, en las que se detallarán todos los pasos para realizar la solicitud. Después, quienes deseen participar deberán cargar los documentos necesarios en la plataforma oficial www.becaritacetina.gob.mx.

Finalmente, cuando los datos del solicitante sean validados correctamente, podrá recibir su tarjeta del Bienestar donde se cobra el apoyo de la beca.

Documentos necesarios para registrarse al programa

Es indispensable tener a la mano todos los documentos que se solicitan para el registro, tanto de manera digital como física, para los diferentes procesos de la inscripción.

Documentos que se solicitan del estudiante candidato:

  • Clave Única de Registro de Población (CURP).
  • Clave de centro de trabajo (CCT) de la escuela pública actual.
  • Grado y grupo escolar.
  • Edad.
  • Dirección completa: calle, números exterior e interior, colonia, municipio o alcaldía, localidad y estado.

Documentos que se solicitan del padre, madre o tutor legal:

  • CURP.
  • Código postal del domicilio.
  • Credencial para votar (INE) vigente.
  • Número telefónico de contacto.
  • Correo electrónico personal en uso.
Iniciará pago de apoyo a estudiates de educación básica y media superior en México

Montos de la Beca Rita Cetina en 2026

Las autoridades informaron que los becarios de secundaria recibirán lo mismo que el año pasado, es decir, mil 900 pesos de forma directa a través de la tarjeta del Bienestar durante los 10 meses que dura el ciclo escolar. Por su parte, los niños de primaria obtendrán un solo pago al año que equivaldrá a 2 mil 500 pesos.

  • Alumnos de primaria: recibirán 2 mil 500 pesos pesos en un solo pago.
  • Alumnos de secundaria: recibirán 1,900 pesos bimestrales durante los 10 meses que dura el ciclo escolar (no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional).

Finalmente, para cualquier duda o aclaración, se encuentran a disposición los canales oficiales que son las redes sociales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y Julio León, titular de la dependencia.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBecasBecas para el BienestarPrimariaregistrosInscripcionesCURP certificadamexico-noticias

Más Noticias

Aproximadamente 20 sucursales del Banco del Bienestar fueron dañadas tras la captura de “El Mencho”, líder del CJNG, en Jalisco

La situación fue informada por el Gabinete de Seguridad Nacional

Aproximadamente 20 sucursales del Banco

Washington afirmó que la muerte de “El Mencho” es “un gran acontecimiento” para México, EEUU y América Latina

Christopher Landau, subsecretario de Estado norteamericano, felicitó a las fuerzas de seguridad mexicanas por el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, a quien calificó como “uno de los capos de la droga más sanguinarios y despiadados”

Washington afirmó que la muerte

¿Sicarios en el Aeropuerto de Guadalajara? La versión de las autoridades l Videos

Varios usuarios grabaron la psicósis que vivieron al creer que estaban bajo amenaza de sicarios que realizaron actos de violencia en carreteras de Jalisco y otros estados

¿Sicarios en el Aeropuerto de

Suspenden actividades en el Puerto de Manzanillo hasta nuevo aviso tras muerte de El Mencho

Diversos ataques en calles y carreteras llevaron a las autoridades a cerrar de manera momentánea el paso de embarcaciones en la zona oriente del país

Suspenden actividades en el Puerto

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 22 de febrero

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Esta es la última actualización
MÁS NOTICIAS

NARCO

Grecia Quiroz llama a la

Grecia Quiroz llama a la población a seguir protocolos de seguridad tras caída de “El Mencho” y pide mantener la calma

Aproximadamente 20 sucursales del Banco del Bienestar fueron dañadas tras la captura de “El Mencho”, líder del CJNG, en Jalisco

¿Sicarios en el Aeropuerto de Guadalajara? La versión de las autoridades l Videos

Suspenden actividades en el Puerto de Manzanillo hasta nuevo aviso tras muerte de El Mencho

De prisionero en EEUU a ser el narco más poderoso: la historia del Mencho, líder del CJNG abatido

ENTRETENIMIENTO

Estos son los influencers que

Estos son los influencers que se burlaron de El Mencho y terminaron muertos: ‘El Pirata de Culiacán’, uno de ellos

Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”: los corridos y polémicas del exlíder del CJNG que dejaron huella en la música

Jawy Méndez: “Soy showman y atleta”, así enfrenta las críticas antes de su próxima pelea en artes marciales mixtas

Javier Ceriani acusa a Ángela Aguilar de alentar campaña de odio y amenazas contra Cazzu y su hija

Cómo preparar bistec al albañil: receta mexicana fácil, casera y llena de sabor

DEPORTES

Quién es Auston Matthews, jugador

Quién es Auston Matthews, jugador con raíces mexicanas que ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno

Cancelan partidos de la Liga MX en Jalisco tras abatimiento del ‘Mencho’, líder del CJNG : “La decisión más sensata”

Cancelan Clásico Nacional Femenil por abatimiento del Mencho

Jawy Méndez: “Soy showman y atleta”, así enfrenta las críticas antes de su próxima pelea en artes marciales mixtas

Larcamón pide a Aguirre considerar a los mexicanos sobre los naturalizados: “sería ilógico no tener a Charly Rodríguez”