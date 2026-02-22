Beca Rita Cetina para primaria 2026: el aviso importante antes de registrarse en marzo

La Beca Rita Cetina abrirá un periodo de registros en febrero de 2026 para alumnos de primaria que estudien en alguna escuela pública (Gobierno de México)

El registro a la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria que cursen en alguna escuela pública del país se llevará a cabo del 2 al 19 de marzo.

La iniciativa impulsada desde 2025 por el gobierno de Claudia Sheinbaum desde 2025 ampliará su cobertura ya que solamente se había enfocado en ayudar a alumnos de nivel secundaria.

El objetivo del programa es contribuir con un recurso monetario para que estos alumnos puedan continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.

El aviso importante antes de registrarse en marzo a la Beca Rita Cetina

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó a través de sus redes sociales que la CURP de los padres o tutores y la de los estudiantes deberá estar certificada para poder solicitar el apoyo.

“¿Tu CURP y la de tus hijas e hijos ya está certificada? ¡Verifícalo antes de solicitar el Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina primaria", indicó.

¿Cómo será el registro a la beca?

El proceso de registro para la Beca Rita Cetina comenzó con las Asambleas Informativas, en las que se detallarán todos los pasos para realizar la solicitud. Después, quienes deseen participar deberán cargar los documentos necesarios en la plataforma oficial www.becaritacetina.gob.mx.

Finalmente, cuando los datos del solicitante sean validados correctamente, podrá recibir su tarjeta del Bienestar donde se cobra el apoyo de la beca.

Documentos necesarios para registrarse al programa

Es indispensable tener a la mano todos los documentos que se solicitan para el registro, tanto de manera digital como física, para los diferentes procesos de la inscripción.

Documentos que se solicitan del estudiante candidato:

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Clave de centro de trabajo (CCT) de la escuela pública actual.

Grado y grupo escolar.

Edad.

Dirección completa: calle, números exterior e interior, colonia, municipio o alcaldía, localidad y estado.

Documentos que se solicitan del padre, madre o tutor legal:

CURP.

Código postal del domicilio.

Credencial para votar (INE) vigente.

Número telefónico de contacto.

Correo electrónico personal en uso.

Iniciará pago de apoyo a estudiates de educación básica y media superior en México

Montos de la Beca Rita Cetina en 2026

Las autoridades informaron que los becarios de secundaria recibirán lo mismo que el año pasado, es decir, mil 900 pesos de forma directa a través de la tarjeta del Bienestar durante los 10 meses que dura el ciclo escolar. Por su parte, los niños de primaria obtendrán un solo pago al año que equivaldrá a 2 mil 500 pesos.

Alumnos de primaria : recibirán 2 mil 500 pesos pesos en un solo pago.

Alumnos de secundaria: recibirán 1,900 pesos bimestrales durante los 10 meses que dura el ciclo escolar (no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional).

Finalmente, para cualquier duda o aclaración, se encuentran a disposición los canales oficiales que son las redes sociales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y Julio León, titular de la dependencia.