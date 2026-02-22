Se revela la verdadera razón por la que Eugenio Derbez y MrBeast fueron captados juntos en Edomex

MrBeast y Eugenio Derbez construyeron una escuela en Edomex como parte de un proyecto global que abarca diez escuelas alrededor del mundo. (RS: @ederbez)

James Stephen Donaldson, conocido en el mundo del Internet como MrBeast, sorprendió a propios y extraños semanas atrás al aparecer junto al mexicano Eugenio Derbez en Edomex.

Fue el 20 de enero de 2026 cuando los habitantes de la comunidad de San Andrés Tepetitlán, ubicada en el Estado de México, fueron sorprendidos con la visita del creador de contenido y el actor, lo que generó grandes expectativas.

MrBeast y Eugenio Derbez colaboraron en la creación y remodelación de escuelas para México, proyecto que recorre varios países y al que se destinaron 3 millones de dólares. Crédito: YouTube / MrBeast

MrBeast y Eugenio Derbez construyen juntos escuela en Edomex

Hace tan solo unas horas se dio a conocer que MrBeast y Eugenio Derbez colaboraron para la construcción de una escuela en México como parte de uno de los proyectos más importantes en la carrera del influencer.

La noticia se dio a conocer a través del canal del youtuber con un video titulado “Construí 10 escuelas en todo el mundo”, donde se muestra parte del trabajo para la creación de los espacios.

Además de México, otros países que fueron visitados por el creador de contenido como parte del proyecto son Ghana, Ecuador, Estados Unidos e India.

El canal de YouTube de MrBeast publicó el video “Construí 10 escuelas en todo el mundo”, mostrando la construcción de planteles en México, Ghana, Ecuador, Estados Unidos e India. (IG: @ederbez)

Un espacio estudiantil de secundaria y bachillerato

A través del video, MrBeast explicó que se destinaron 3 millones de dólares para el proyecto y serán más de 10 mil estudiantes beneficiados.

En México, el espacio no solo estará dedicado a la educación media superior, pues brindará estudios de secundaria y el bachillerato bajo el nombre de: “El primer bachillerato de la comunidad”.

Junto al actor y comediante, el youtuber mostró que además de la construcción de planteles se remodelaron algunas aulas adicionales y se construyeron departamentos para los profesores que destinan parte de su tiempo y salario para el traslado a la escuela.

La comunidad de San Andrés Tepetitlán, ubicada en el municipio de Almoloya de Alquisiras, fue testigo del momento Crédito: TikTok/@diegogarciah29

Cabe mencionar que el proyecto también fue en colaboración de la Fundación Rockefeller, quienes brindarán una comida gratis a los estudiantes de manera diaria, pues en las escuelas recián construidas se colocó un área de cocina.

Eugenio Derbez agradece la construcción de escuelas a MrBeast

Pese a que desde que fueron vistos juntos se mencionó que se trataba de un proyecto relacionado con la educación, no fue hasta la tarde de este 21 de febrero cuando la información se confirmó.

A través de su cuenta personal de Instagram, el actor de “Radical” ofreció un mensaje de gratitud al creador de contenido, en el que resaltó el impacto de haber sido parte de la labor.

Eugenio Derbez agradeció públicamente en Instagram la labor de MrBeast por transformar vidas a través de la educación y la solidaridad sin fronteras. (Captura de pantalla)

“A veces, las historias más importantes no se cuentan, se construyen. Gracias, MrBeast, por demostrar que cuando se quiere ayudar, no hay fronteras”, se lee al inicio del post.

“Me siento profundamente agradecido de poder sumar a esta causa. Porque la educación no solo cambia vidas, las transforma. Cada niño merece un lugar donde soñar, aprender y crecer”.