México

Se revela la verdadera razón por la que Eugenio Derbez y MrBeast fueron captados juntos en Edomex

Con una inversión millonaria, el youtuber y el actor impulsaron la creación de un espacio de secundaria y bachillerato

Guardar
MrBeast y Eugenio Derbez construyeron
MrBeast y Eugenio Derbez construyeron una escuela en Edomex como parte de un proyecto global que abarca diez escuelas alrededor del mundo. (RS: @ederbez)

James Stephen Donaldson, conocido en el mundo del Internet como MrBeast, sorprendió a propios y extraños semanas atrás al aparecer junto al mexicano Eugenio Derbez en Edomex.

Fue el 20 de enero de 2026 cuando los habitantes de la comunidad de San Andrés Tepetitlán, ubicada en el Estado de México, fueron sorprendidos con la visita del creador de contenido y el actor, lo que generó grandes expectativas.

MrBeast y Eugenio Derbez colaboraron en la creación y remodelación de escuelas para México, proyecto que recorre varios países y al que se destinaron 3 millones de dólares. Crédito: YouTube / MrBeast

MrBeast y Eugenio Derbez construyen juntos escuela en Edomex

Hace tan solo unas horas se dio a conocer que MrBeast y Eugenio Derbez colaboraron para la construcción de una escuela en México como parte de uno de los proyectos más importantes en la carrera del influencer.

La noticia se dio a conocer a través del canal del youtuber con un video titulado “Construí 10 escuelas en todo el mundo”, donde se muestra parte del trabajo para la creación de los espacios.

Además de México, otros países que fueron visitados por el creador de contenido como parte del proyecto son Ghana, Ecuador, Estados Unidos e India.

El canal de YouTube de
El canal de YouTube de MrBeast publicó el video “Construí 10 escuelas en todo el mundo”, mostrando la construcción de planteles en México, Ghana, Ecuador, Estados Unidos e India. (IG: @ederbez)

Un espacio estudiantil de secundaria y bachillerato

A través del video, MrBeast explicó que se destinaron 3 millones de dólares para el proyecto y serán más de 10 mil estudiantes beneficiados.

En México, el espacio no solo estará dedicado a la educación media superior, pues brindará estudios de secundaria y el bachillerato bajo el nombre de: “El primer bachillerato de la comunidad”.

Junto al actor y comediante, el youtuber mostró que además de la construcción de planteles se remodelaron algunas aulas adicionales y se construyeron departamentos para los profesores que destinan parte de su tiempo y salario para el traslado a la escuela.

La comunidad de San Andrés Tepetitlán, ubicada en el municipio de Almoloya de Alquisiras, fue testigo del momento Crédito: TikTok/@diegogarciah29

Cabe mencionar que el proyecto también fue en colaboración de la Fundación Rockefeller, quienes brindarán una comida gratis a los estudiantes de manera diaria, pues en las escuelas recián construidas se colocó un área de cocina.

Eugenio Derbez agradece la construcción de escuelas a MrBeast

Pese a que desde que fueron vistos juntos se mencionó que se trataba de un proyecto relacionado con la educación, no fue hasta la tarde de este 21 de febrero cuando la información se confirmó.

A través de su cuenta personal de Instagram, el actor de “Radical” ofreció un mensaje de gratitud al creador de contenido, en el que resaltó el impacto de haber sido parte de la labor.

Eugenio Derbez agradeció públicamente en
Eugenio Derbez agradeció públicamente en Instagram la labor de MrBeast por transformar vidas a través de la educación y la solidaridad sin fronteras. (Captura de pantalla)

“A veces, las historias más importantes no se cuentan, se construyen. Gracias, MrBeast, por demostrar que cuando se quiere ayudar, no hay fronteras”, se lee al inicio del post.

“Me siento profundamente agradecido de poder sumar a esta causa. Porque la educación no solo cambia vidas, las transforma. Cada niño merece un lugar donde soñar, aprender y crecer”.

Temas Relacionados

MrBeastEugenio DerbezEdomexProyecto EstudiantilBachilleratoSecundariaYoutubermexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Cruz Azul vs Chivas EN VIVO: minuto a minuto del encuentro de la Jornada 7 del Clausura 2026

Sigue el partido en el que los primeros lugares de la Liga MX se medirán en el Estadio Cuauhtémoc

Cruz Azul vs Chivas EN

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 21 de febrero: presencia de manifestantes en la explanada del Monumento a la Revolución

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

La “Hormiga” González y su pasado con Cruz Azul: este es el vínculo que lo une con los celestes

El atacante rojiblanco vive un momento goleador estelar en el Clausura 2026, mientras la historia de su padre añade un matiz especial al duelo frente a La Máquina

La “Hormiga” González y su

Adolescentes se intoxican en fiesta de San Valentín en Oaxaca: Fiscalía investiga posible consumo de drogas

Los responsables serán acusados por corrupción de menores y delitos contra la salud

Adolescentes se intoxican en fiesta

Reforma electoral: Ricardo Monreal da a conocer las razones de peso del PT y el PVEM para no acompañar propuesta de Sheinbaum

Se espera que el proyecto del Ejecutivo Federal llegue al Congreso de la Unión el próximo martes 24 de febrero

Reforma electoral: Ricardo Monreal da
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan más de 50 años

Dan más de 50 años de prisión a hombre por asesinato de un policía estatal del Edomex que atendía un robo

Detienen a seis presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa con armamento en Chiapas, entre ellos a “El Chapo”

Detuvieron a Alma N, pareja del encargado del rancho Izaguirre: él fue capturado con otra mujer

Procesan a lideresa del “Sindicato 25 de Marzo” por presunta extorsión a comerciantes en Edomex

Dan prisión preventiva y fijan nueva audiencia a dos presuntos extorsionadores del Mercado de Abastos en Mazatlán

ENTRETENIMIENTO

Así fue el adios de

Así fue el adios de Willie Colón a CDMX: un concierto para recordar en el Auditorio Nacional

La noche que Willie Colón y José José hicieron historia en el Salón de la Fama

Melena castaña, descalza y con guitarra: así fue la primera vez que Shakira cantó en el Zócalo hace casi 20 años

Willie Colón se casó en México, con Celia Cruz de testigo: la historia detrás de la ceremonia salsera

Willie Colón en CDMX: la vez que ofreció un concierto gratis en el Zócalo con Celso Piña y Eddie Santiago

DEPORTES

Cruz Azul vs Chivas EN

Cruz Azul vs Chivas EN VIVO: minuto a minuto del encuentro de la Jornada 7 del Clausura 2026

La “Hormiga” González y su pasado con Cruz Azul: este es el vínculo que lo une con los celestes

El mexicano Ramon Urías vuelve a Grandes Ligas tras firmar con los St. Louis Cardinals

La ‘Hormiga’ González despierta a Europa: Barcelona y más clubes siguen a la joya de Chivas

NFL en México 2026: estos son todos los partidos que se han jugado en el país