SAID Edomex 2026: a partir de estas fechas iniciarán las inscripciones para primaria

El registro organizado por bloques de apellidos permite distribuir equitativamente los espacios en escuelas públicas

La gestión digital y obligatoria
La gestión digital y obligatoria del trámite a través del sistema SAID busca asegurar que todas las niñas y niños tengan un lugar en educación básica.

El inicio del proceso de inscripción al ciclo escolar 2026–2027 marca una etapa fundamental para las familias del Estado de México con hijas e hijos que ingresarán a la primaria.

Este trámite, gestionado por el Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID), busca garantizar el acceso ordenado y equitativo a la educación pública en la entidad.

El proceso de inscripción escolar
El proceso de inscripción escolar 2026–2027 en el Estado de México inicia con el registro digital obligatorio para aspirantes a primaria.

El programa SAID, implementado por la autoridad educativa estatal, establece fechas, requisitos y criterios específicos para la asignación de espacios en escuelas públicas, facilitando que todas las niñas y niños mexiquenses cuenten con un lugar en el próximo ciclo escolar. El registro es digital, gratuito y obligatorio para todos los aspirantes a primaria.

Calendario de preinscripción SAID para primaria

El calendario de preinscripción SAID organiza el proceso por bloques de letras del primer apellido del aspirante. De igual manera, las autoridades han hecho énfasis en que el trámite debe realizarse exclusivamente en el portal oficial del Gobierno del Estado de México.

  • A, B, C, D: 23 y 24 de febrero
  • E, F, G, H, I: 25 y 26 de febrero
  • J, K, L, M: 27 de febrero y 2 de marzo
  • N, Ñ, O, P, Q, R: 3 y 4 de marzo
  • S, T, U, V, W, X, Y, Z: 5 y 6 de marzo
El calendario de preinscripción SAID
El calendario de preinscripción SAID organiza fechas por bloques de letras del primer apellido, optimizando el flujo de registro escolar.

En este sentido, los aspirantes cuyo apellido inicie con las letras A, B, C y D, serán los primeros en registrarse los días 23 y 24 de febrero.

Requisitos y criterios de asignación

Para completar el proceso de preinscripción a primaria a través del sistema SAID, es indispensable contar con la siguiente documentación e información:

  • CURP del aspirante: para identificar al menor en el sistema y validar su edad.
  • Acta de nacimiento: documento oficial para comprobar la edad y nacionalidad del aspirante.
  • Correo electrónico vigente: del padre, madre o tutor responsable, ya que será el medio de contacto para notificaciones y comprobantes.
  • Selección de hasta cinco opciones de escuelas: planteles de preferencia cercanos al domicilio, considerando municipio y colonia/localidad.
  • CURP de hermanos inscritos (si aplica): en caso de que el aspirante tenga hermanos en la escuela solicitada, para priorizar la asignación.
El trámite de preinscripción SAID
El trámite de preinscripción SAID para primaria se realiza exclusivamente en el portal oficial del Gobierno del Estado de México.

En este sentido, la asignación de lugares se realiza considerando principalmente:

  • Cercanía del domicilio al plantel seleccionado.
  • Existencia de hermanos inscritos en la escuela elegida.

La selección de turno (matutino o vespertino) está sujeta a la disponibilidad de cupo en cada plantel y no puede garantizarse durante el registro.

Publicación de resultados y orientación

  • Resultados: estarán disponibles a partir del 31 de julio de 2026 en el portal oficial del Gobierno del Estado de México.
  • Listados físicos: se publicarán en las escuelas seleccionadas a partir del 3 de agosto.
  • Es fundamental conservar el comprobante de preinscripción emitido al concluir el trámite en línea.
La publicación oficial estará accesible
La publicación oficial estará accesible tanto en línea como en los planteles.

La publicación oficial estará accesible tanto en línea como en los planteles, y las familias pueden recurrir a los canales de orientación establecidos para recibir el apoyo necesario en cada etapa del trámite.

