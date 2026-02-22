Quién es Grupo Codificado, agrupación detenida por interpretar narcocorrido en Carnaval de Mazatlán

El joven, identificado como Alejandro Ojeda Jr, fue detenido junto con otros 4 miembros de la agrupación que encabeza. Crédito: Redes Sociales

Grupo Codificado, agrupación de mediana popularidad en el regional mexicano, domina la conversación pública tras la detención de sus integrantes durante su participación en el Carnaval de Mazatlán, acusados de apología del delito por interpretar el corrido “Los Lujos del R”, canción con referencias a la figura de “El Chino Ántrax”, exintegrante del Cártel de Sinaloa.

En X —antes Twitter—, fueron difundidos videos del arresto de los músicos, entre ellos, Alejandro Ojeda Jr., hijo del exvocalista de la Banda El Recodo.

El informe de la Secretaría de Seguridad de Mazatlán

Jaime Othoniel Barrón Valdez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, confirmó que la dependencia coordinó el operativo que derivó en la detención de los músicos.

Subrayó que las acciones de los policías municipales se limitaron al traslado y negó versiones de supuestas agresiones en contra de los miembros de Grupo Codificado, como se difundió en plataformas digitales.

Mediante un video compartido en sus redes sociales, los músicos confirmaron que no fueron agredidos, que la detención duró algunas horas y que fueron liberados tras pagar una multa.

Grupo Codificado: “Nos dijeron que eran órdenes de arriba”

Sinaloa, una entidad azotada por la violencia que generan disputas entre los cárteles de Los Chapitos y La Mayiza, no tiene un marco legal que prohíba la interpretación de narcocorridos.

“Ninguna autoridad, ningún organizador, ni nadie nos dijo que no se podía tocar ningún tipo de corrido. Sabemos la situación, sabemos que se puede alterar a la gente, pero fuimos el primer grupo que actuó, así que la gente todavía andaba bien, la gente se estaba divirtiendo muchísimo”, señalaron.

Según reportes de Seguridad Pública, los músicos fueron liberados tras pagar una multa de 351.93 pesos cada uno (2,463.51 en total), cifra que se alinea al contexto legal del estado, donde la figura de apología del delito todavía no figura en el Código Penal.

Ojeda Jr. indicó que no era la primera vez que tocaban en vivo “Los Lujos del R” —original de Enigma Porteño—, en ocasiones previas en bares y antrios de Sinaloa no habían tenido consencuencias legales por ello.

Los integrantes de Grupo Codificado, la agrupación sinaloense de regional mexicano, posan con camisas de estampado de leopardo y gafas de sol, mostrando su distintivo estilo. (Grupo Codificado / Facebook)

Letra completa de “Los Lujos del R”

Tengo el rato libre el jefe me dio la luz verde

Voy a guardar el rifle y también la 5 7

Son mis vacaciones tengo varias atracciones

Los lujos son mi fuerte y los antros me divierten

África y sus zafarís

Pa’ pasearme un buen ferrari

Y con plebitas hermosas

Siempre llego a los lugares

Ya nadie me cuenta ya eh conocido de todo

Los cinco continentes me los eh aventado solo

Cinco son las letras que conformaron mi apodo

Amigos de la infancia también me dicen el solo

Soy el R soy el chino

Y hasta china ya eh parado

Y en casinos eh apostado

Dolaritos me eh ganado

Y pa’ pasar un buen rato le caigo a los Emiratos

En Dubai son bienvenido paisajes paradisíacos

Yo y mi compadre M gordo somos fieles camaradas

Y pa’ las peleas de box Houston y Vegas Nevada

Aunque no me crean eh comido hasta en un Denny’s

Y por allá en New York personalice mis tennis

En grandes restaurantes brasileños o argentinos

me gusta deleitarme yo soy de paladar fino

Finos son mis cintos Gucci

Louis Vuitton no le hago el fuchi

Y allá con los japoneses

Eh probado el mejor sushi

Las mejores barbies las encuentro en Culiacán

Las mejores marcas las consigo en Rodeo Drive

Por allá en Los Cabos en Cancún y en Mazatlán

Me quito el estrés la playa es un buen lugar

Y en mis fiestas hay de todo

Los Tucanes y El Recodo

Conejitas de Playboy

Saben que a todo le atoro

Y pa’ pasar un buen rato le caigo a los Emiratos

En Dubai son bienvenido paisajes paradisíacos

Yo y mi compadre M gordo somos fieles camaradas

Y pa’ las peleas de box Houston y Vegas Nevada

“El Chino Ántrax”

Grupo Codificado: del reconocimiento local a la exposición internacional

Dentro del regional mexicano, Grupo Codificado es considerado un proyecto de popularidad local. El proyecto musical se fundó en 2016 en Concordia. Liderado por Alejandro Ojeda Jr., el proyecto musical ganó popularidad en el circuito local.

Han lanzado los EP Nosotros todo bien, Dopamina y Ebrio de Amor. De acuerdo con Ojeda Jr., los cinco integrantes comparten la misma pasión por la música.

Su detención no solo los puso en el mapa nacional, también les dio exposición internacional. Medios en otros países consignaron los eventos en el Carnaval de Mazatlán, asociando su arresto como una extensión de la política del Gobierno de México en contra de los narcocorridos.

En 2025, mediante la Secretaría de Cultura, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum impulsó el programa México Canta con la intención de cambiar narrativas en los corridos y contrarrestar el impacto de los corridos tumbados y narcocorridos en jóvenes.

“Más que prohibir, es educar, orientar y lograr que la misma gente y los mismos jóvenes dejen de escuchar esa música”, señaló la mandataria.