Quién es Grupo Codificado, agrupación detenida por interpretar narcocorrido en Carnaval de Mazatlán

Grupo Codificado, agrupación de mediana popularidad en el regional mexicano, domina la conversación pública tras la detención de sus integrantes durante su participación en el Carnaval de Mazatlán, acusados de apología del delito por interpretar el corrido “Los Lujos del R”, canción con referencias a la figura de “El Chino Ántrax”, exintegrante del Cártel de Sinaloa.
En X —antes Twitter—, fueron difundidos videos del arresto de los músicos, entre ellos, Alejandro Ojeda Jr., hijo del exvocalista de la Banda El Recodo.
El informe de la Secretaría de Seguridad de Mazatlán
Jaime Othoniel Barrón Valdez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, confirmó que la dependencia coordinó el operativo que derivó en la detención de los músicos.
Subrayó que las acciones de los policías municipales se limitaron al traslado y negó versiones de supuestas agresiones en contra de los miembros de Grupo Codificado, como se difundió en plataformas digitales.
Mediante un video compartido en sus redes sociales, los músicos confirmaron que no fueron agredidos, que la detención duró algunas horas y que fueron liberados tras pagar una multa.
Grupo Codificado: “Nos dijeron que eran órdenes de arriba”
Sinaloa, una entidad azotada por la violencia que generan disputas entre los cárteles de Los Chapitos y La Mayiza, no tiene un marco legal que prohíba la interpretación de narcocorridos.
“Ninguna autoridad, ningún organizador, ni nadie nos dijo que no se podía tocar ningún tipo de corrido. Sabemos la situación, sabemos que se puede alterar a la gente, pero fuimos el primer grupo que actuó, así que la gente todavía andaba bien, la gente se estaba divirtiendo muchísimo”, señalaron.
Según reportes de Seguridad Pública, los músicos fueron liberados tras pagar una multa de 351.93 pesos cada uno (2,463.51 en total), cifra que se alinea al contexto legal del estado, donde la figura de apología del delito todavía no figura en el Código Penal.
Ojeda Jr. indicó que no era la primera vez que tocaban en vivo “Los Lujos del R” —original de Enigma Porteño—, en ocasiones previas en bares y antrios de Sinaloa no habían tenido consencuencias legales por ello.
Letra completa de “Los Lujos del R”
Tengo el rato libre el jefe me dio la luz verde
Voy a guardar el rifle y también la 5 7
Son mis vacaciones tengo varias atracciones
Los lujos son mi fuerte y los antros me divierten
África y sus zafarís
Pa’ pasearme un buen ferrari
Y con plebitas hermosas
Siempre llego a los lugares
Ya nadie me cuenta ya eh conocido de todo
Los cinco continentes me los eh aventado solo
Cinco son las letras que conformaron mi apodo
Amigos de la infancia también me dicen el solo
Soy el R soy el chino
Y hasta china ya eh parado
Y en casinos eh apostado
Dolaritos me eh ganado
Y pa’ pasar un buen rato le caigo a los Emiratos
En Dubai son bienvenido paisajes paradisíacos
Yo y mi compadre M gordo somos fieles camaradas
Y pa’ las peleas de box Houston y Vegas Nevada
Aunque no me crean eh comido hasta en un Denny’s
Y por allá en New York personalice mis tennis
En grandes restaurantes brasileños o argentinos
me gusta deleitarme yo soy de paladar fino
Finos son mis cintos Gucci
Louis Vuitton no le hago el fuchi
Y allá con los japoneses
Eh probado el mejor sushi
Las mejores barbies las encuentro en Culiacán
Las mejores marcas las consigo en Rodeo Drive
Por allá en Los Cabos en Cancún y en Mazatlán
Me quito el estrés la playa es un buen lugar
Y en mis fiestas hay de todo
Los Tucanes y El Recodo
Conejitas de Playboy
Saben que a todo le atoro
Grupo Codificado: del reconocimiento local a la exposición internacional
Dentro del regional mexicano, Grupo Codificado es considerado un proyecto de popularidad local. El proyecto musical se fundó en 2016 en Concordia. Liderado por Alejandro Ojeda Jr., el proyecto musical ganó popularidad en el circuito local.
Han lanzado los EP Nosotros todo bien, Dopamina y Ebrio de Amor. De acuerdo con Ojeda Jr., los cinco integrantes comparten la misma pasión por la música.
Su detención no solo los puso en el mapa nacional, también les dio exposición internacional. Medios en otros países consignaron los eventos en el Carnaval de Mazatlán, asociando su arresto como una extensión de la política del Gobierno de México en contra de los narcocorridos.
En 2025, mediante la Secretaría de Cultura, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum impulsó el programa México Canta con la intención de cambiar narrativas en los corridos y contrarrestar el impacto de los corridos tumbados y narcocorridos en jóvenes.
“Más que prohibir, es educar, orientar y lograr que la misma gente y los mismos jóvenes dejen de escuchar esa música”, señaló la mandataria.