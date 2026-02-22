Pensión Las Jefas 2026: estos son los requisitos y la fecha registro para recibir 4 mil pesos

El programa abrió su convocatoria en Iztapalapa para mujeres de 34 a 57 años en situación de vulnerabilidad

La alcaldía Iztapalapa puso en marcha la convocatoria de la Pensión Las Jefas 2026, un programa social dirigido a madres solteras y mujeres en situación de vulnerabilidad que residan en la demarcación.

Este año, el apoyo económico incrementó su monto y modificó su esquema de entrega, por lo que es clave conocer los requisitos y fechas de registro para no quedar fuera.

De acuerdo con la información oficial, la inscripción inicia hoy 22 de febrero y estará abierta hasta el 8 de marzo de 2026, en sedes habilitadas dentro de la alcaldía.

¿Cuál es el nuevo monto de la Pensión Las Jefas 2026?

Uno de los cambios más relevantes para este ejercicio es el aumento en el apoyo económico.

En años anteriores, el programa otorgaba 2 mil pesos al año, distribuidos en pagos bimestrales de 400 pesos. Para 2026, la alcaldía determinó incrementar el monto a 4 mil pesos, los cuales serán entregados en cuatro pagos de mil pesos cada uno.

La meta es beneficiar a 100 mil jefas del hogar que cumplan con los criterios establecidos en la convocatoria.

Requisitos para recibir los 4 mil pesos

Las mujeres interesadas en formar parte del programa deben cumplir con los siguientes lineamientos:

Ser residente de Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Tener entre 34 y 57 años de edad.

Comprobar situación de vulnerabilidad social.

No ser beneficiaria de otro programa o acción social de la alcaldía.

El cumplimiento de estos criterios será verificado durante el proceso de inscripción.

Documentos necesarios para el registro

Si es la primera vez que solicitas el apoyo, deberás presentar:

Credencial para votar (INE) vigente con domicilio en Iztapalapa.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (agua, luz, predial, gas, telefonía fija o TV de paga).

CURP.

Llenar la cédula de solicitud de registro, que será proporcionada en el módulo de atención y que incluye una declaración bajo protesta de decir verdad sobre la situación de vulnerabilidad.

En caso de ser beneficiaria de continuidad, únicamente será necesario presentar la INE y firmar la documentación correspondiente para refrendar el apoyo.

Fechas y sedes de registro

El trámite es presencial y se podrá realizar en dos puntos:

Explanada de la Alcaldía Iztapalapa

Horario: 9:00 a 15:00 horas.

Dirección General de Inclusión y Bienestar Social

Dirección: Ignacio Comonfort 56, colonia San Lucas, Iztapalapa.

Horario: 16:00 a 20:00 horas.

Para agilizar la atención, el registro se realiza por orden alfabético, según la primera letra del apellido paterno, del 22 de febrero al 8 de marzo.

¿Qué pasa después del registro?

Una vez concluido el trámite, las solicitantes recibirán un comprobante de inscripción, documento que deberán conservar para cualquier aclaración. La alcaldía notificará en un plazo máximo de 30 días hábiles si la persona fue aceptada como beneficiaria del programa.

También es posible consultar el estatus directamente en la página oficial de la alcaldía o acudir a la Coordinación de Inclusión, ubicada en calle Aldama 63, en horario de 10:00 a 18:00 horas.

La recomendación es acudir el día correspondiente con todos los documentos completos y vigentes, ya que no se contempla registro fuera de las fechas establecidas. La Pensión Las Jefas 2026 representa uno de los principales apoyos económicos locales para mujeres en Iztapalapa y su correcta inscripción es clave para acceder a los 4 mil pesos.