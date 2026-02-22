Luna de Sangre en marzo 2026: cuándo y hora exacta para ver el eclipse total que pintará el cielo de rojo en México iStock

El cielo de México ofrecerá un espectáculo astronómico excepcional, cuando se produzca un eclipse lunar total que teñirá la Luna de un tono rojo intenso, fenómeno conocido como Luna de Sangre.

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), este evento será visible desde cualquier punto del país y no volverá a repetirse hasta 2028.

Luna de Sangre en México: no volverá a repetirse hasta 2028

La Luna de Sangre podrá observarse sin necesidad de telescopios ni lentes especiales, de acuerdo con los reportes citados por Star Walk y confirmados por la NASA. El eclipse lunar total será visible no solo en México, sino también en otros países de Norteamérica, Centroamérica, el este de Asia, Australia y Nueva Zelanda.

Luna de Sangre en México: no volverá a repetirse hasta 2028 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno ocurrirá durante la madrugada del 3 de marzo de 2026 y tendrá una duración aproximada de 5 horas y 39 minutos, permitiendo que tanto aficionados como expertos disfruten de todas sus fases. La NASA detalló que este tipo de eclipse ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra que provoca el característico color rojizo del satélite.

Horarios clave del eclipse lunar total

El eclipse lunar total del 2026 contará con varias fases que podrán seguirse desde el territorio nacional. De acuerdo con la agenda proporcionada por Star Walk y la NASA, los momentos más destacados serán los siguientes:

Inicio del eclipse parcial: 03:34 horas del 3 de marzo.

Comienzo de la totalidad (Luna de Sangre): 05:04 horas del 3 de marzo.

Punto máximo del eclipse: 05:33 horas del 3 de marzo, con una duración de 58 minutos.

Puesta de la Luna: aproximadamente a las 06:54 horas.

Durante estos intervalos, la Luna pasará por diferentes tonalidades, hasta alcanzar el rojo carmesí que da nombre al fenómeno. Star Walk subraya que el eclipse concluirá mientras el satélite se oculta en el horizonte.

¿Por qué la Luna se ve roja durante el eclipse total?

El tono rojizo de la Luna de Sangre se explica por la forma en que la atmósfera de la Tierra filtra la luz solar. Cuando el planeta se alinea entre el Sol y la Luna, bloquea la luz directa y dispersa la luz azul, permitiendo que solo las longitudes de onda rojas lleguen al satélite. Esta explicación ha sido confirmada por la NASA, que señala que el color puede variar entre rojizo, naranja o marrón, según las condiciones atmosféricas del momento.

¿Por qué la Luna se ve roja durante el eclipse total? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para observar el eclipse lunar total

Especialistas consultados por Star Walk y la NASA recomiendan tomar algunas precauciones y seguir ciertos pasos para disfrutar de la Luna de Sangre en todo su esplendor:

Buscar un lugar elevado y con horizonte despejado: Evita zonas con árboles, edificios altos o contaminación lumínica que puedan dificultar la observación. Preparar la vista con anticipación: Comienza a observar la Luna al menos 30 minutos antes del inicio de la totalidad para que los ojos se adapten a la oscuridad. Verificar el pronóstico del clima: Asegúrate de que el cielo estará despejado, pues las nubes pueden obstruir la visión del fenómeno. No se requieren equipos especiales: A diferencia de los eclipses solares, el eclipse lunar total puede observarse a simple vista sin riesgos para la salud ocular.

Expectativa y próximos fenómenos astronómicos en México

La llegada de la Luna de Sangre en marzo de 2026 ha generado expectativa entre astrónomos y aficionados en México y la región. Según informó la NASA, este será el primer eclipse lunar total del año y el siguiente de similares características ocurrirá hasta 2028.

La recomendación de los portales especializados y de las agencias científicas es aprovechar la oportunidad, ya que el fenómeno se dejará ver en gran parte de Norteamérica y no será necesario ningún instrumento óptico para apreciarlo en plenitud.

“Este espectáculo celeste teñirá el satélite natural de un peculiar tono rojizo y será visible en cualquier punto del país”, afirmó Star Walk en su reporte sobre el eclipse.