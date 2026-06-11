Alertan por riesgos para niñas y niños durante el Mundial 2026: piden mayor supervisión

En el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026, organizaciones de la sociedad civil encendieron las alertas sobre un riesgo que suele pasar desapercibido durante las celebraciones masivas: la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia sexual infantil.

Con el objetivo de fortalecer la prevención y promover una cultura de protección, Early Institute, Alumbra e ILAS, a través de la plataforma VigÍA, pusieron en marcha la campaña “Hagamos equipo en casa. El silencio no protege”, una iniciativa que busca sensibilizar a las familias sobre la importancia de mantener una supervisión activa durante eventos deportivos, reuniones y festejos relacionados con el Mundial.

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Las organizaciones subrayaron que la emoción generada por los partidos no debe provocar descuidos en el cuidado de los menores de edad, especialmente en espacios donde conviven con adultos y personas cercanas a su entorno cotidiano.

La mayoría de las agresiones ocurre en entornos de confianza

Uno de los principales mensajes de la campaña es que la violencia sexual infantil no suele ocurrir en lugares desconocidos ni ser cometida por extraños. Por el contrario, de acuerdo con la información difundida por las organizaciones, alrededor del 85 por ciento de los casos ocurre dentro de entornos de confianza, principalmente en el hogar o en espacios frecuentados por familiares, conocidos y personas cercanas a las víctimas.

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Durante el Mundial 2026, organizaciones de protección infantil llaman a madres, padres y cuidadores a mantener una supervisión activa de niñas, niños y adolescentes, ya que los momentos de distracción durante reuniones y celebraciones pueden aumentar los riesgos para la infancia

Esta realidad convierte a la supervisión constante en un elemento fundamental para la prevención. Los especialistas advierten que durante eventos deportivos de gran convocatoria, como el Mundial, los adultos suelen concentrar su atención en los encuentros, lo que puede generar momentos de menor vigilancia sobre niñas, niños y adolescentes.

Además, señalan que los agresores suelen aprovechar el vínculo de confianza que existe con las víctimas y recurren al secreto, la manipulación o las amenazas para mantener ocultos los abusos durante largos periodos.

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El silencio favorece la violencia sexual infantil

La campaña utiliza la figura simbólica de un “monstruo del silencio” para representar cómo la falta de comunicación y la omisión fortalecen los riesgos para la infancia.

Por ello, las organizaciones hacen un llamado a madres, padres, tutores y cuidadores para actuar ante cualquier señal de alerta, escuchar a niñas y niños, fomentar el diálogo y denunciar situaciones sospechosas.

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“Si sospechas, actúa ahora y quita poder al monstruo del silencio. Callar lo acerca; hablar lo debilita”, es uno de los mensajes centrales de la iniciativa.

Los promotores de la campaña destacan que romper el silencio puede marcar una diferencia crucial para prevenir situaciones de violencia y garantizar entornos seguros para la niñez.

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Durante el Mundial 2026, organizaciones de protección infantil llaman a madres, padres y cuidadores a mantener una supervisión activa de niñas, niños y adolescentes, ya que los momentos de distracción durante reuniones y celebraciones pueden aumentar los riesgos para la infancia

Supervisión activa durante reuniones y celebraciones

Las organizaciones participantes explicaron que la protección de la infancia debe mantenerse como una prioridad permanente, incluso en contextos festivos o de convivencia familiar.

Durante los partidos del Mundial 2026, millones de personas se reunirán en hogares, restaurantes, bares y espacios públicos para seguir las transmisiones. En estos escenarios, recomiendan designar siempre a personas responsables de la supervisión de niñas, niños y adolescentes, evitando que toda la atención se concentre exclusivamente en el evento deportivo.

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La campaña también contempla materiales informativos y acciones de sensibilización orientadas a fortalecer la corresponsabilidad social en el cuidado de la infancia.

Un llamado colectivo para proteger a niñas y niños

Las organizaciones impulsoras coincidieron en que la prevención de la violencia sexual infantil no depende únicamente de las autoridades, sino de la participación activa de toda la sociedad.

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Por ello, insistieron en que el Mundial 2026 representa una oportunidad para recordar que la protección de niñas, niños y adolescentes debe estar presente en cualquier espacio de convivencia.

La campaña “Hagamos equipo en casa. El silencio no protege” busca precisamente reforzar ese compromiso colectivo y recordar que la atención, el acompañamiento y la escucha son herramientas fundamentales para garantizar el bienestar y la seguridad de la infancia, dentro y fuera del hogar.

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