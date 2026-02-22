Grecia Quiroz llama a la población a seguir protocolos de seguridad tras caída de “El Mencho” y pide mantener la calma

Grecia Quiroz delivers a speech after being sworn in as mayor of Uruapan, Mexico’s avocado capital, after the state congress unanimously approved her appointment to replace her husband, Carlos Manzo, who was killed during Day of the Dead celebrations, in Morelia, Mexico, November 5, 2025. REUTERS/Ivan Arias

Este domingo, Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, hizo un llamado a la población para seguir los protocolos de seguridad a raíz de los disturbios generados tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y pidió a las familias mantener la calma.

A través de sus redes sociales, Grecia informó que se mantiene en coordinación permanente con las autoridades estatales y federales para atender la situación y proteger a las familias.

“En este momento atraviesa el país una situación delicada derivada de hechos de violencia registrados en distintos puntos de la región, incluyendo la quema de vehículos en diversas zonas”, se lee en su publicación.

La alcaldesa pidió seguir las siguientes indicaciones:

• Resguardarse en sus hogares hasta nuevo aviso.

• Evitar salir si no es estrictamente necesario.

• No transitar por vialidades donde se reporten incidentes.

• Informarse a través de los canales oficiales únicamente.

“Les pido mantener la calma. Estamos trabajando con firmeza y responsabilidad. Nuestra prioridad absoluta es salvaguardar la integridad de cada familia. No bajaremos la guardia”, concluye en su comunicado.

