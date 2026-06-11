Tren Ligero de Guadalajara dará servicio con horario especial durante Mundial 2026: estos son los cambios en el servicio

El Tren Ligero de Guadalajara, adornado con motivos mundialistas, transita una vía elevada mientras una multitud de aficionados ondea banderas mexicanas, anticipando el servicio especial para el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tren Ligero de Guadalajara operará con horarios extendidos y mayor capacidad durante la celebración del Mundial 2026, como parte de un operativo especial de movilidad diseñado para atender a miles de aficionados locales, nacionales y extranjeros que visitarán la ciudad durante el torneo.

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) informó que del 11 de junio al 19 de julio de 2026 implementará medidas especiales en las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero, así como en Mi Macro Periférico y la Línea 5 Macro Aeropuerto, con el objetivo de facilitar los traslados hacia los partidos y actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA.

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Uno de los cambios más importantes será el aumento de la capacidad operativa del sistema. Las Líneas 1, 2 y 3 incrementarán en 12.2% su capacidad, pasando de una oferta habitual de aproximadamente 24 mil espacios para pasajeros a cerca de 27 mil, gracias al refuerzo de unidades durante los periodos de mayor demanda.

¿Cómo cambiarán los horarios del Tren Ligero durante el Mundial 2026?

Actualmente, las líneas del Tren Ligero de Guadalajara operan de 5:00 a 23:00 horas todos los días.

Durante el Mundial 2026, el servicio tendrá ajustes especiales para facilitar la movilidad de los aficionados:

Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero: extenderán su servicio hasta cuatro horas después de la conclusión de cada partido disputado en el Estadio Guadalajara.

Mi Macro Periférico: también operará con horario ampliado los días de encuentro mundialista.

Línea 5 Macro Aeropuerto: mantendrá servicio extendido para facilitar los traslados entre el aeropuerto y las zonas de actividad relacionadas con la Copa del Mundo.

Días sin partidos, pero con actividades del Fan Fest: el sistema de transporte ampliará su operación por aproximadamente dos horas adicionales .

Horarios específicos: serán anunciados por SITEUR conforme avance el calendario de actividades y partidos.

Las autoridades recomendaron a los usuarios consultar los canales oficiales de SITEUR para conocer los horarios exactos que estarán vigentes en cada jornada del torneo.

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Habrá operativos especiales en estaciones clave

Como parte del plan de movilidad, SITEUR desplegará personal adicional en puntos estratégicos de la red de transporte, especialmente en la estación Estadio Chivas de Mi Macro Periférico, una de las más importantes para el acceso al recinto mundialista.

Las autoridades también implementarán esquemas especiales para agilizar el ascenso y descenso de pasajeros, ordenar los flujos peatonales y reducir aglomeraciones durante los días con mayor afluencia de personas.

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Asimismo, la Ruta Troncal 01 de la Línea 5 Macro Aeropuerto permitirá trasladar a los visitantes desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara hasta la estación Estadio Chivas sin necesidad de realizar transbordos.

Mundial 2026 en Guadalajara

Guadalajara será una de las tres ciudades mexicanas que albergarán partidos del Mundial 2026, junto con la Ciudad de México y Monterrey. La capital jalisciense recibirá encuentros en el Estadio Guadalajara, además de actividades paralelas como el Fan Fest, que atraerán a miles de visitantes durante más de un mes.

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La ciudad tiene programados cuatro partidos de la fase de grupos y uno de dieciseisavos de final. Además, será sede de diversas actividades culturales, turísticas y de entretenimiento vinculadas con la máxima competencia del futbol internacional.

Ante la expectativa de una alta demanda de movilidad, el gobierno estatal y SITEUR pusieron en marcha este operativo especial para fortalecer el transporte público y garantizar traslados más eficientes durante la justa mundialista.

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