Jawy Méndez: “Soy showman y atleta”, así enfrenta las críticas antes de su próxima pelea en artes marciales mixtas (RS)

Jawy Méndez, conocido por su paso por “Acapulco Shore” y como conductor de Venga la Alegría Fin de Semana, se prepara para su tercera pelea profesional dentro de la liga mundial Combate Global.

El evento tendrá lugar en Los Ángeles, California, este 26 de febrero, y marca otro capítulo en la carrera del también atleta, quien afirma no temer a las críticas. “Soy showman y atleta”, resume el mexicano, que ha hecho de la disciplina y el espectáculo dos pilares de su vida pública.

En entrevista exclusiva para Infobae México, Méndez compartió los desafíos físicos y personales a los que se enfrenta al combinar la conducción televisiva con el deporte de alto rendimiento. Según sus palabras, la clave está en el compromiso:

“Me siento muy feliz, me siento ansioso otra vez de poder demostrarme a mí mismo lo mucho que, o poco, que haya podido mejorar entre una pelea y otra”.

El conductor de ‘Venga La Alegría’ competirá en en la liga mundial “Combate Global” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Disciplina y sacrificio: la preparación de un peleador

El camino hacia la jaula exige un rigor poco visible para el público. Jawy Méndez detalla la exigencia física y mental que implica su entrenamiento: “La gente no se imagina todo el sacrificio y toda la disciplina que se necesita para estar a este nivel”.

Entre los ajustes más complejos, el control de peso destaca como uno de los retos más duros. “Peleo en setenta y nueve kilos y yo estaba en noventa y cuatro. Siempre, normalmente, peso noventa y tres, noventa y cuatro kilos”, explica el atleta.

El proceso de reducción de peso implica una estricta organización de la alimentación y rutinas diarias de entrenamiento que, en su caso, se extienden hasta seis horas. A esto se suma la agenda de viajes y grabaciones para TV Azteca, que lo obliga a desplazarse entre México y Los Ángeles.

“Salgo el viernes de entrenar, me baño, agarro mi mochilita y viajo en la noche, aterrizo a las seis de la mañana en México, me voy a grabar Venga la Alegría. De ahí, pues vengo desvelado, durmiendo mal del avión, todo, me voy a mi casa... y ya de ahí duermo en la noche, me voy a Venga la Alegría al otro día en la mañana, y acabando el programa, literal, de ahí me voy al aeropuerto, porque tengo que estar acá otra vez en Los Ángeles”.

Apoyo y amistades: la fuerza del entorno

El entorno social resulta clave en la carrera de Méndez. El conductor comparte que tanto sus amigos de “Acapulco Shore” como sus compañeros de Venga la Alegría han mostrado interés en acompañarlo en su pelea.

“Quieren venir Karime, quiere venir Fer, quiere venir Chile, quiere venir Jay. Estamos en pláticas de eso, porque también tienen algunos compromisos y eso, pero si se da todo, ellos vienen felices”, comenta.

El respaldo de su círculo más cercano, para él, representa una motivación adicional en un ambiente donde la exposición pública y la exigencia deportiva se entrelazan. “Estoy muy orgulloso de las cosas que hago, de los retos que me cumplo a mí mismo y, como dices, esa dualidad de estar, por un lado, en la vida pública, viviendo de la imagen, y por el otro lado, pues entrándole a los chingadazos”.

jawy mendez debutmma (Captura de pantalla)

Mensaje a jóvenes y padres: explorar talentos

Jawy Méndez dirige un mensaje a quienes buscan abrirse camino en el deporte profesional. Asegura que la clave está en identificar el talento propio y canalizarlo con disciplina.

“Si ves que eres medianamente bueno, síguele y empújale, porque vas a llegar. Pero si de plano ves que eres de los malitos, muévete, porque a lo mejor eres un crack para el fútbol, o a lo mejor eres un crack para el pádel, o a lo mejor eres un crack para equis cosa”.

Extiende su consejo a los padres, invitándolos a exponer a sus hijos a diferentes disciplinas deportivas. “Lleven a sus hijos a muchos deportes, a muchos. Así les guste uno, no se casen con eso. Cámbienlo a fuerza, tres meses, tres meses, tres meses, hasta que él decida qué le gusta, porque lo que a él le guste es donde él va a poner su pasión, su enfoque, su todo”.

Críticas y redes sociales: la inmunidad del showman

A pesar de la exposición en redes sociales y la polarización que genera en el público, Méndez afirma estar preparado para la crítica. “Entiendo que siguen los comentarios y seguirán de por vida, pero nada más hay que abrir un poquito los ojos, entrar al perfil de la persona que te está criticando. La gente profesional nunca, nunca, nunca te va a criticar, nunca va a criticar a alguien. Un empresario nunca va a criticar a un emprendedor que está iniciando, un físico culturista jamás va a criticar a una persona con sobrepeso que está iniciando. Al contrario, los van a motivar”.

El conductor y peleador reconoce que la experiencia lo ha blindado ante los comentarios negativos. “Estoy muy inmune a eso desde hace muchos años, llevo diez años en esto, entonces ya para mí eso es, es del diario, ni me viene ni me va”.

Profesionalización del espectáculo: diferencias entre ligas y eventos masivos

El auge de eventos mediáticos como Supernova y King Royal, donde figuras públicas participan en combates, ha generado debate sobre la profesionalización del espectáculo deportivo. Para Jawy Méndez, la distinción es clara:

“Me gusta mucho que lo estén haciendo. He hablado con Poncho, me encanta la gente que mueven, lo masivo que se hace en los eventos de Supernova y de King Royal. Me parece estupendo a nivel de show, de espectáculo, de todo. Son showzasos que a mí también me gustaría ver y me llaman la atención, pero no es comparable. Lo que yo hago con eso no es ni, no es comparable”.

El conductor señala que la diferencia radica en el nivel de preparación y exigencia. “No hay manera de comparar a un peleador de esas ligas con alguien como yo. No hay manera, desde los entrenamientos, desde la disciplina, desde todo lo que conlleva. Yo haría feliz cualquiera de los dos, de King Royal o de Supernova, algún día, también le entro, porque yo también tengo esa dualidad. Soy showman por un lado y soy atleta de alto rendimiento por el otro”.

Una anécdota inédita: el debut sin experiencia previa de Jawy Méndez

Jawy Méndez revela un hecho poco conocido sobre su incursión en las artes marciales mixtas.

“No conozco a una sola persona en la vida que se haya... que haya entrado a profesional, a las peleas profesionales, sin haber pasado por amateur, sin haber pasado por ninguna otra pelea antes en su vida. El primer día que la gente me vio entrar a una jaula, es el primer día que yo toqué una jaula”, confiesa.

El también conductor recuerda ese debut: “Antes te hacen un shooting de fotografías y lo tuvimos que repetir, porque yo no me sabía ni poner los guantes. Había metido el dedo gordo por otro lado”.

La anécdota ilustra el salto al vacío que implica perseguir una pasión, una característica que ha marcado la trayectoria de Jawy Méndez dentro y fuera del octágono.