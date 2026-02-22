México

Javier Ceriani acusa a Ángela Aguilar de alentar campaña de odio y amenazas contra Cazzu y su hija

Según el periodista, la familia mantiene vínculos con seguidores que han amenazado con promover redadas del ICE durante los conciertos de la artista argentina en Estados Unidos.

(REUTERS/Ronda Churchill // IG: @cazzu)
(REUTERS/Ronda Churchill // IG: @cazzu)

La tensa relación entre Cazzu, Christian Nodal y Ángela Aguilar escaló a un nuevo nivel al introducir en la conversación una supuesta campaña digital promovida por la dinastía Aguilar para boicotear la gira de la rapera en Estados Unidos y dañar su imagen.

Según el periodista Javier Ceriani, Machín Records, sello discográfico propiedad de los Aguilar que dirige Aneliz Álvarez Alcalá —esposa de Pepe Aguilar—, respalda a creadores de contenido y cuentas que generan odio contra Cazzu y su hija, menor de edad.

Los señalamientos contra los Aguilar

A través de su canal de YouTube, Ceriani expuso un perfil en TikTok que ha difundido videos de odio contra la expareja e hija de Christian Nodal. Asimismo, capturas de pantalla de mensajes donde cuentas que se identifican como seguidoras de Ángela Aguilar advierten que “devolverán a Cazzu y a su hija todo el odio que recibe la intérprete”.

Uno de los perfiles exhibidos, identificado como “Fernanda”, contactó al creador digital para negar los señalamientos. Sin embargo, Javier Ceriani difundió videos de una convivencia con Ángela Aguilar, supuestamente facilitada por Aneliz Álvarez Alcalá, lo que denotaría su respaldo a dichos grupos.

Javier Ceriani aparece en un
Javier Ceriani aparece en un collage de video acusando a Ángela Aguilar de una campaña de odio contra Cazzu, con imágenes relacionadas a Cazzu y otra mujer. (Javier Ceriani / YouTube)

Tras conceder el derecho de réplica, el presentador transmitió una presunta conversación entre “Fernanda” y otra persona, en la que dan indicaciones para crear perfiles anónimos que difundan información negativa contra Cazzu.El plan, según se detalla en la conversación, implicaría la participación de clubs de fans que ellas administran, los cuales tendrían la función de amplificar las noticias falsas.

Entre las narrativas acordadas, según Ceriani, destaca la difusión de noticias sobre supuestas redadas del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) en las próximas presentaciones de Cazzu en Estados Unidos como parte de su gira “Latinaje Tour”.

Rumores difudidos en TikTok.
Rumores difudidos en TikTok.

La postura de los Aguilar

A pesar de que la noticia capturó la atención pública, la postura de la familia Aguilar ha sido hermética. Pepe Aguilar, Aneliz Álvarez Alcalá, Ángela Aguilar y Christian Nodal se han mantenido al margen de los señalamientos.

En privado, según Javier Ceriani, la familia trabaja en una campaña de contención que incluye desvincularse de las creadoras digitales expuestas por él. “La familia está furiosa con esta situación que descubrimos. Tienen prohibido que te acerques a Ángela Aguilar, no quieren fotos contigo“.

Aneliz Álvarez y Ángela Aguilar.
Aneliz Álvarez y Ángela Aguilar. (Instagram)

Las nuevas aristas de la polémica que involucra a Cazzu, Christian Nodal y Ángela Aguilar surgen en medio de un contexto en el que ha sido amplificado un estancamiento en la carrera de la llamada “Princesa del regional mexicano”.

En la pasada edición del Premio Lo Nuestro, Aguilar perdió en dos categorías relevantes frente a su prima, Majo Aguilar. Mientras que el furor que generó el anuncio de una serie de presentaciones de Cazzu en EEUU contrastó con cancelaciones de show que tuvo la primera gira en solitario de Ángela Aguilar por teatros de la unión americana.

