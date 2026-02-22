México

Clima: las temperaturas que predominarán este 22 de febrero en Bahía de Banderas

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

El tipo de clima que hay en cierta región está determinado por distintas condiciones entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se basa en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para delinear las condiciones atmosféricas en un territorio en un corto plazo.

Para catalogar el clima se usa por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.

Debido al cambio climático, actualmente el planeta está en un proceso de redistribución en el que alguna modificación, por mínima que sea, en la temperatura media anual provoca cambios en los hábitats y sus condiciones.

En este contexto, aquí te dejamos el estado del tiempo para Bahía de Banderas este domingo 22 de febrero.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 28 grados, la previsión de lluvia será del 3%, con una nubosidad del 13%, mientras que las ráfagas de viento serán de 22 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se espera que lleguen a un nivel de hasta 7.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 19 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 5%, con una nubosidad del 10%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 15 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Bahía de Banderas (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál es el clima en Bahía de Banderas

Bahía de Banderas es uno de los 20 municipios que conforman el estado de Nayarit y que se caracteriza por tener un clima cálido subhúmedo con temperaturas promedio anuales que oscilan entre los 31.1 y los 27.8 grados.

El verano en esta región nayarita, particularmente entre los meses de junio a septiembre presenta fuertes lluvias; la precipitación media anual es de 1,159.2 mm, no obstante, el 90% de los días del año son soleados.

¿Qué debe incluir un seguro para proteger mi vivienda en caso de huracanes y tormentas?

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Bahía de BanderasClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Cruz Azul vs Chivas EN VIVO: minuto a minuto del encuentro de la Jornada 7 del Clausura 2026

Sigue el partido en el que los primeros lugares de la Liga MX se medirán en el Estadio Cuauhtémoc

Cruz Azul vs Chivas EN

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 21 de febrero: continúa “Paseo Nocturno Muévete en Bici” por Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Culiacán Rosales

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Prepárate antes de salir: conoce

Pronóstico del estado del tiempo en Guadalajara para este 22 de febrero

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Pronóstico del estado del tiempo

Claudia Sheinbaum da banderazo de construcción a uno de los hospitales más grandes que tendrá México

La mandataria recordó que para 2030 la Cuarta Transformación planea crear 12 mil nuevas camas médicas

Claudia Sheinbaum da banderazo de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a ex agentes federales

Sentencian a ex agentes federales por homicidio: afirmaron que detenido murió por una caída

Dan más de 50 años de prisión a hombre por asesinato de un policía estatal del Edomex que atendía un robo

Detienen en Chiapas a seis presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, entre ellos a “El Chapo”

Detuvieron a Alma N, pareja del encargado del rancho Izaguirre: él fue capturado con otra mujer

Procesan a lideresa del “Sindicato 25 de Marzo” por presunta extorsión a comerciantes en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Se revela la verdadera razón

Se revela la verdadera razón por la que Eugenio Derbez y MrBeast fueron captados juntos en Edomex

Así fue el adios de Willie Colón a CDMX: un concierto para recordar en el Auditorio Nacional

La noche que Willie Colón y José José hicieron historia en el Salón de la Fama

Melena castaña, descalza y con guitarra: así fue la primera vez que Shakira cantó en el Zócalo hace casi 20 años

Willie Colón se casó en México, con Celia Cruz de testigo: la historia detrás de la ceremonia salsera

DEPORTES

Cruz Azul vs Chivas EN

Cruz Azul vs Chivas EN VIVO: minuto a minuto del encuentro de la Jornada 7 del Clausura 2026

La “Hormiga” González y su pasado con Cruz Azul: este es el vínculo que lo une con los celestes

El mexicano Ramon Urías vuelve a Grandes Ligas tras firmar con los St. Louis Cardinals

La ‘Hormiga’ González despierta a Europa: Barcelona y más clubes siguen a la joya de Chivas

NFL en México 2026: estos son todos los partidos que se han jugado en el país