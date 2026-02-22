Cancelan concierto de Kali Uchis y otros eventos en Jalisco por operativos tras muerte del Mencho

(REUTERS/Steve Marcus)

La captura y muerte de Nemesio Oseguera alias El Mencho provocó movilizaciones violentas por parte de grupos criminales en Jalisco, así que ante los operativos de seguridad, la cantante Kali Uchis canceló su concierto.

De igual manera, otros eventos culturales en Guadalajara fueron reprogramados o suspendidos como medida preventiva para la población.

Cancelan concierto de Kali Uchis

Kali Uchis cancela concierto por inseguridad en Jalisco (Ocesa)

Este es el aviso completo para las personas que iban a asistir al concierto de Kali Uchis:

Informamos al público de Guadalajara que, debido a circunstancias ajenas al artista, al promotor y al recinto, el show de Kali Uchis programado para hoy 22 de febrero en el Auditorio Telmex no se llevará a cabo.

Si realizaste tu compra en línea, el reembolso se verá reflejado automáticamente en la tarjeta con la que adquiriste tus boletos, de acuerdo con los tiempos establecidos por tu institución bancaria.

Si tu compra fue en taquilla, podrás solicitar tu reembolso en el mismo lugar donde realizaste la compra en los próximos días.

