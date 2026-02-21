México

Sheinbaum reafirma defensa de la soberanía y de mexicanos en EEUU tras nuevos aranceles de Trump

La presidenta reiteró que Estados Unidos no sería lo que es hoy sin el trabajo de los migrantes mexicanos en ese país

Sheinbaum afirmó que su gobierno
Sheinbaum afirmó que su gobierno defenderá la soberanía de México. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que su gobierno “siempre” defenderá la soberanía e independencia de México, así como a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, a un día de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, anunció una nueva política arancelaria a nivel mundial.

La mandataria aprovechó su visita a Coahuila para reafirmar su apoyo a los migrantes mexicanos enviándoles “un saludo caluroso” y expresando su admiración, al recalcar que su gobierno “los quiere y ”los defiende”.

“Ahora que también estamos en un estado frontera con Estados Unidos, hay que mandarle un saludo caluroso, con admiración a todas las mexicanas y mexicanos que están del otro lado de la frontera.

“Que sepan que su pueblo y su gobierno los quiere y los defiende, por que el pueblo de México tiene algo muy especial, somos generosos, esa es nuestra distinción, el amor siempre distingue al pueblo de México”, dijo en la Entrega del Programa Vivienda del Bienestar, que encabezó esta mañana en Monclova.

Sheinbaum Pardo agregó que los mexicanos en Estados Unidos aportan a la economía de México, ya que envían dinero a sus familiares.

Sin embargo, reiteró que “Estados Unidos no es lo que es si no fuera por los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera”.

“Son por eso héroes y heroínas y siempre vamos a defenderlos y a defender la soberanía de México. Así como lo hizo Madero, como lo hizo Carranza, en nuestra historia, en nuestra esencia está México como país independiente y soberano”, puntualizó.

Reitera unión con AMLO: “Nos toca gobernar pero somos el mismo proyecto”

La presidenta Sheinbaum Pardo reiteró que su gobierno forma parte del proyecto de la ‘Cuarta Transformación’, que inició su antecesor Andrés Manuel López Obrador.

En este sentido reafirmó su unión con el exmandatario, aunque precisó que López Obrador vive alejado de la política y se dedica a escribir libros, desde su casa en Palenque, Chiapas.

No obstante, mencionó que su gobierno sigue las mismas políticas e ideales sobre “justicia social, libertad, democracia, independencia y soberanía”.

“Quisieran algunos que nos separemos de López Obrador. ¿Cómo si somos el mismo proyecto? Claro, él ya está en Palenque, ya está escribiendo libros, él ya no participa en el gobierno, pero él inició el proyecto de transformación, y ahí crecimos nosotros.

“Ahora nos toca a nosotros gobernar pero somos el mismo proyecto, proyecto de lo que ha defendido siempre el pueblo de México: justicia social, libertad, democracia, independencia y soberanía”, concluyó.

