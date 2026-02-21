México

Salma Hayek vuelve a su natal Veracruz vestida de jarocha y posa junto a Rocío Nahle

La actriz ha dado de qué hablar tras su reciente participación en ‘La Mañanera’

Guardar
(X/@rocionahle)
(X/@rocionahle)

El reciente acercamiento entre Salma Hayek y Rocío Nahle García, gobernadora de Veracruz, ha destacado por su relevancia cultural y política.

La funcionaria agradeció públicamente el apoyo de la actriz que vestía el tradicional traje de jarocha, como parte de la promoción de su nueva producción audiovisual centrada en las bellezas del Golfo de México.

El encuentro, registrado en redes sociales, no tardó en dar de qué hablar.

Así fue el encuentro

El saludo entre Salma Hayek y Rocío Nahle se llevó a cabo en el marco de la promoción de la nueva serie de la actriz, quien escogió Veracruz como uno de sus escenarios principales.

Nahle compartió una imagen junto a Hayek en la que expresó:

“Gracias @salmahayek por el apoyo y promoción cultural de México ante el mundo. Su nueva producción mostrará las bellezas en #Veracruz y la majestuosidad del ‘Golfo de México’”.

Los paisajes únicos de Tulum
Los paisajes únicos de Tulum potencian su atractivo para la industria cinematográfica global, generando impacto en el turismo local (Academia artístico y cultural Tulum)

La gobernadora subrayó el orgullo que representa para el estado ver a la actriz portar el traje típico de Jarocha y resaltó:

“Portar el traje de Jarocha, de su tierra natal, nos enorgullece aún más. Fue un placer saludarla”.

Salma Hayek y Sheinbaum: respaldo al cine mexicano

Durante un reciente acto en el Palacio Nacional, Salma agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum a la industria audiovisual, manifestando entre lágrimas: “Lo que no teníamos era esta presidenta”.

La intérprete enfatizó la trascendencia de los nuevos apoyos estatales y el papel de las mujeres en el fortalecimiento institucional del sector.

El sofisticado look de Salma
El sofisticado look de Salma Hayek en Palacio Nacional para encontrarse con la presidenta Claudia Sheinbaum (Foto. cortesía)

La actriz destacó la importancia de contar con el apoyo de las gobernadoras de Veracruz y Quintana Roo, quienes facilitaron locaciones y ofrecieron acompañamiento en la realización de producciones recientes.

“Me educaron, me guiaron, me enseñaron”, afirmó Hayek sobre la ayuda recibida por parte de las mandatarias estatales. Según la productora, el trabajo conjunto entre autoridades y comunidad cinematográfica permitirá que cada nueva serie o película promueva la riqueza natural y cultural del país ante el mundo.

En su intervención, Hayek reconoció las dificultades pasadas para obtener incentivos oficiales, señalando que “me lo daban si me iba a cualquier otra parte menos México”.

Ahora, con el respaldo institucional y la visión de Sheinbaum, la industria audiovisual mexicana enfrenta una etapa de expansión. “Esto va a ser una inyección económica inmensa y también artística y también cultural, gastronómica”, remarcó la actriz.

