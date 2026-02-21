Morena acumula polémicas: Cuauhtémoc Blanco fue captado en restaurante donde los precios superan los 4 mil pesos

Cuauhtémoc Blanco fue captado comiendo en un restaurante de lujo en Jardines del Pedregal, CDMX. (Foto: X/@lumendoz)

Como si las y los legisladores de la bancada de Morena no tuvieran bastantes polémicas acumuladas, una más se añade a la larga lista, debido a que Cuauhtémoc Blanco se encuentra al centro del escrutinio público por haber comido en lujoso restaurante ubicado en Jardines del Pedregal en Ciudad de México.

Cabe destacar, que si bien, diputados como Blanco tuvieron una carrera deportiva bien remunerada por ser una de las figuras destacadas del Club América y la Selección Mexicana, la etapa de mostrar lujos y despilfarrar dinero de manera pública, según la presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, se terminó con la llegada al partido oficialista, ya que los legisladores deben priorizar la “justa medianía” y la “austeridad”, “nada de lujos”.

Una más de Cuauhtémoc Blanco: ¿negado a la austeridad?

La tarde del jueves 19 de febrero, la periodista Lourdes Mendoza compartió una fotografía del exgobernador de Morelos en el restaurante Sylvestre Artz, especializado en comida argentina, el cual ofrece cortes premium, según la descripción de su sitio oficial y donde Cuauhtémoc Blanco se encontraba degustando alimentos.

En una consulta realizada a la carta de este lugar, se pueden ver platillos del apartado de “Antojitos” que tienen un precio desde 235 hasta 725 pesos, siento el de mayor costo la barbacoa. Las opciones que se encuentran en el apartado “Del Mar”, no superan los 600 pesos. Sin embargo, el precio de “Cortes” se eleva de 615 a 4 mil 780 pesos, siendo el Kobe Japonés el que destaca por este precio.

Cuauhtémoc Blanco fue captado comiendo en un restaurante de lujo en Jardines del Pedregal, CDMX. (Foto: X/@lumendoz)

Sergio Mayer también causó fuerte polémica en febrero

Otro que levantó la mano para ser criticado esta semana fue el morenista Sergio Mayer, quien es compañero de Cuauhtémoc en la Cámara de Diputados, pero dejó el cargo por tiempo indefinido luego de que su licencia fuera aprobada por el Pleno, cambió a San Lázaro para integrarse a La Casa de los Famosos en Telemundo.

Entre los “argumentos” que ofreció el diputado de la Cuarta Circunscripción en la CDMX, se encuentran:

Considera que los realities de encierro permiten al público observar las reacciones, principios, ética y moral de los participantes, lo que “desnuda el alma y la mente” tanto de celebridades como del público. Sostiene que su participación tiene un valor positivo para la relación entre México y Estados Unidos, al enviar mensajes sobre la importancia de la cultura latina a través de nuevos canales como los realities. Expresa confianza en que su suplente dará continuidad al trabajo y compromiso de su grupo parlamentario y de la 4T, por lo que la labor legislativa no se verá afectada. Afirma que estos “experimentos sociales” deberían ser usados por quienes buscan cargos públicos, ya que muestran a las personas sin máscaras y permiten conocer su trabajo en equipo, valor de su palabra, lealtad y compromisos. Agradece las críticas y el debate que generan sus decisiones, considerándolos parte de la reflexión pública necesaria para quienes aspiran a ser votados.

Sergio Mayer aseguró que su participación en La Casa de los Famosos enviará un mensaje a la comunidad latina. (Redes sociales)

Mientras los legisladores de Morena en el Congreso de la Unión siguen dando de que hablar, la presidenta Claudia Sheinbaum sigue afirmando que los políticos deben cumplir con el encargo encomendado sin mostrar lujos, sin embargo, la narrativa sigue en contra.