Iglesia de la Luz del Mundo avanza en camino a crear su propio partido político

La propuesta del Partido Humanista alcanzó y superó los requerimientos mínimos establecidos por el IEPC

La Luz del Mundo. Foto:
La Luz del Mundo. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco avaló que el Partido Humanista cumplió con los requisitos preliminares para avanzar en su proceso de registro como partido político local. La organización, vinculada con la iglesia La Luz del Mundo, fue la única que logró acreditar el número de afiliaciones y asambleas exigidas por la autoridad electoral en esta etapa.

De acuerdo con el último informe de la Comisión de Prerrogativas a Partidos Políticos del IEPC, el Partido Humanista superó los umbrales mínimos establecidos por la normativa estatal. Al corte del 31 de enero, reportó 20 mil 40 afiliaciones ciudadanas válidas y la realización de 89 asambleas municipales constitutivas, con lo que rebasó en más de 16% los requerimientos mínimos exigidos para solicitar el registro.

Tras esta primera validación, el IEPC enviará el expediente al Instituto Nacional Electoral (INE), instancia que deberá revisar y validar las firmas de apoyo ciudadano. En caso de que el INE confirme la autenticidad de las afiliaciones, el Consejo General del IEPC estaría en condiciones de declarar la procedencia del registro y otorgarle formalmente el carácter de partido político local a partir del 1 de julio.

La organización, vinculada al Partido
La organización, vinculada al Partido Humanista, alcanzó y superó los requisitos mínimos para la creación de un partido político. REUTERS/Fernando Carranza

El Partido Humanista solicitó su registro ante el órgano electoral jalisciense en un contexto en el que distintas organizaciones buscan constituirse como nuevas fuerzas políticas en el país. Sin embargo, en el caso de Jalisco, fue el único grupo que logró completar satisfactoriamente el proceso de asambleas y afiliación en los plazos establecidos.

La razón social del Partido Humanista es Construsuai A.C., cuyo representante legal es Vasti Zabdi Arana Cruz, abogada que, de acuerdo con registros públicos, reside en La Hermosa Provincia, colonia de Guadalajara donde se ubica la sede internacional de La Luz del Mundo. Esta iglesia fue fundada en el siglo XX y tiene presencia en distintos países.

El vínculo entre el Partido Humanista y La Luz del Mundo ha generado atención pública debido a que el exlíder de esa organización religiosa, Naasón Joaquín García, fue detenido en Estados Unidos y posteriormente sentenciado por delitos sexuales contra menores de edad.

De lograr la aprobación de
De lograr la aprobación de las autoridades electorales, el Partido Humanista podría participar en las elecciones locales de 2027. (AP Foto/Marco Ugarte)

Aunque el Partido Humanista no ha detallado públicamente su plataforma ideológica completa, diversas referencias lo relacionan con integrantes o simpatizantes de dicha congregación.

En el ámbito profesional, Vasti Zabdi Arana Cruz se ha desempeñado en la función pública. Entre octubre de 2024 y enero de 2025 ocupó la Dirección de Cultura en el municipio de El Salto, durante la administración encabezada por la alcaldesa María Elena Farías, quien posteriormente se deslindó del Partido Humanista.

De obtener el registro definitivo, el Partido Humanista podría participar en las elecciones locales de 2027 en Jalisco, lo que abriría la puerta a la postulación de candidaturas propias a cargos de elección popular en el estado. Por ahora, el proceso se encuentra en la fase de revisión federal de las afiliaciones, paso indispensable para que el IEPC emita la declaratoria formal.

