Gobierno de Sheinbaum busca justicia para trabajadores de Altos Hornos de México, van por reactivación de la planta

(Foto: Presidencia)

Tras un evento realizado este sábado 21 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estableció que la prioridad federal en el caso de Altos Hornos de México (AHMSA) es asegurar la justicia para quienes conformaron la plantilla laboral. La mandataria subrayó que, ante la resolución judicial sobre la empresa, el gobierno exige dos condiciones centrales: el respeto a los derechos de las y los trabajadores y la reactivación de la producción industrial.

Sheinbaum detalló que el planteamiento a la autoridad judicial y al síndico es claro: “Justicia para los trabajadores de AHMSA, que si se liquida, nada de pagarle primero a los acreedores y luego a los trabajadores”, enfatizó la presidenta, quien también marcó como objetivo inmediato la reactivación de la planta. El gobierno federal, recalcó, considera fundamental el reinicio de operaciones para dinamizar la economía en torno al sector siderúrgico de la región.

El papel de la justicia laboral ante la crisis de AHMSA

La crisis de AHMSA ha impactado de manera directa a miles de familias en Coahuila. En este contexto, la instrucción presidencial exige que los pasivos laborales no queden en segundo plano frente a intereses financieros de terceros.

La mandataria manifestó que el seguimiento de las negociaciones será exhaustivo por parte de la administración federal durante las próximas semanas, con la expectativa de una pronta definición.

En paralelo a su agenda económica, Sheinbaum visitó Monclova, donde encabezó la entrega de 60 viviendas en el conjunto Infonavit Lomas de Santiago. Además, se anunció la cancelación de créditos hipotecarios considerados impagables, medida que representa un alivio para numerosas familias afectadas por la crisis industrial y financiera local.

La estrategia del gobierno federal articula dos ejes: la reactivación de la planta de AHMSA como motor económico y la protección social a los sectores que resultaron más vulnerados. Con la entrega de nuevas viviendas y el cierre de deudas hipotecarias, la administración pretende atenuar el impacto social provocado por la parálisis industrial.

El futuro de Altos Hornos de México se definirá en los tribunales, pero el Ejecutivo nacional sostiene que la solución debe priorizar a quienes históricamente han sostenido la producción: sus trabajadores.