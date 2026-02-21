Atacan a tiros a elementos de la Marina en Arteaga, Michoacán: aseguraron armamento, droga y vehículos

Ningún marino fue lesionado durante la agresión armada. Foto: Marina

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) fueron agredidos a tiros por un grupo de sujetos armados cuando se encontraban en el municipio de Arteaga, Michoacán.

Los hechos ocurrieron cuando cuando personal naval del Batallón de Infantería de Marina Número 801 y de la Guardia Civil se encontraba realizando recorridos de vigilancia en la autopista Siglo XXI, esto como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Al desplazarse por las inmediaciones del poblado de Toluquilla, con el propósito de prevenir robo de vehículos, disuadir actividades delictivas y fortalecer la seguridad en la entidad, los elementos observaron a un grupo de personas a bordo de dos vehículos.

Cunado los sujetos se percataron de la presencia de los agentes de seguridad, de inmediato realizaron dispararon en contra del personal y huyeron del sitio.

Autoridades aseguraron objetos ilícitos pese a la huida de los agresores

Foto: Marina

Cuando los agresores huyeron del sitio dejaron abandonados los dos vehículos en los que se trasladaban, por lo que los elementos de seguridad procedieron a incautarlas y llevar a cabo una revisión en cada unidad.

Como resultado de la acción, fueron asegurados los siguientes objetos ilícitos:

234 cartuchos calibre 7.62.

56 cartuchos calibre 5.56.

Cargadores de diversos calibres.

Cuatro chalecos balísticos.

Dos cascos.

Equipo y vestimenta táctica.

Tres envoltorios con hierba verde con características similares a la marihuana.

Ningún elemento naval resultó lesionado

Foto: Marina

La Marina informó que derivado de la agresión no se reportaron daños al personal naval. En tanto, la presunta droga, los vehículos y el armamento fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación.

“Es importante señalar que la actuación del personal naval durante los hechos suscitados, se llevó a cabo en estricto apego a la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y bajo pleno respeto a los derechos humanos”, detalló la corporación.

Plan Michoacán se implementó tras el asesinato de Carlos Manzo

Luego del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, la presienta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó la implementación del Plan Michoacán para fortalecer la seguridad en la entidad encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Elementos del Ejército Mexicano en su arribo a Michoacán. Foto: Defensa

Como parte de la estrategia se contempló el Plan de Operaciones Paricutín, el cual estableció el despliegue de 10 mil 506 elementos del Ejército y la Guardia Nacional (GN), así como mil 781 efectivos de la Secretaría de Marina para realizar operaciones en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana.

El plan también motivó el despliegue de 277 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con 70 patrullas.

Hasta el 12 de febrero pasado, la Fiscalía de Michoacán informó que desde el inicio de la estrategia -ocho días después del asesinato de Manzo Rodríguez- han sido detenidas 32 personas vinculadas con delitos de alto impacto y consideradas generadoras de violencia en diversos municipios.