México

Atacan a tiros a elementos de la Marina en Arteaga, Michoacán: aseguraron armamento, droga y vehículos

Los elementos navales realizaban recorridos terrestres cuando fueron agredidos

Guardar
Ningún marino fue lesionado durante
Ningún marino fue lesionado durante la agresión armada. Foto: Marina

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) fueron agredidos a tiros por un grupo de sujetos armados cuando se encontraban en el municipio de Arteaga, Michoacán.

Los hechos ocurrieron cuando cuando personal naval del Batallón de Infantería de Marina Número 801 y de la Guardia Civil se encontraba realizando recorridos de vigilancia en la autopista Siglo XXI, esto como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Al desplazarse por las inmediaciones del poblado de Toluquilla, con el propósito de prevenir robo de vehículos, disuadir actividades delictivas y fortalecer la seguridad en la entidad, los elementos observaron a un grupo de personas a bordo de dos vehículos.

Cunado los sujetos se percataron de la presencia de los agentes de seguridad, de inmediato realizaron dispararon en contra del personal y huyeron del sitio.

Autoridades aseguraron objetos ilícitos pese a la huida de los agresores

Foto: Marina
Foto: Marina

Cuando los agresores huyeron del sitio dejaron abandonados los dos vehículos en los que se trasladaban, por lo que los elementos de seguridad procedieron a incautarlas y llevar a cabo una revisión en cada unidad.

Como resultado de la acción, fueron asegurados los siguientes objetos ilícitos:

  • 234 cartuchos calibre 7.62.
  • 56 cartuchos calibre 5.56.
  • Cargadores de diversos calibres.
  • Cuatro chalecos balísticos.
  • Dos cascos.
  • Equipo y vestimenta táctica.
  • Tres envoltorios con hierba verde con características similares a la marihuana.

Ningún elemento naval resultó lesionado

Foto: Marina
Foto: Marina

La Marina informó que derivado de la agresión no se reportaron daños al personal naval. En tanto, la presunta droga, los vehículos y el armamento fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación.

“Es importante señalar que la actuación del personal naval durante los hechos suscitados, se llevó a cabo en estricto apego a la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y bajo pleno respeto a los derechos humanos”, detalló la corporación.

Plan Michoacán se implementó tras el asesinato de Carlos Manzo

Luego del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, la presienta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó la implementación del Plan Michoacán para fortalecer la seguridad en la entidad encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Elementos del Ejército Mexicano en
Elementos del Ejército Mexicano en su arribo a Michoacán. Foto: Defensa

Como parte de la estrategia se contempló el Plan de Operaciones Paricutín, el cual estableció el despliegue de 10 mil 506 elementos del Ejército y la Guardia Nacional (GN), así como mil 781 efectivos de la Secretaría de Marina para realizar operaciones en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana.

El plan también motivó el despliegue de 277 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con 70 patrullas.

Hasta el 12 de febrero pasado, la Fiscalía de Michoacán informó que desde el inicio de la estrategia -ocho días después del asesinato de Manzo Rodríguez- han sido detenidas 32 personas vinculadas con delitos de alto impacto y consideradas generadoras de violencia en diversos municipios.

Temas Relacionados

MarinaAtaque armadoArmamentoDrogasVehículos aseguradosNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de febrero: usuarios reportan incendio cerca del Metro Indios Verdes

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 20 de febrero

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Precio de la mezcla mexicana

Arranca Feria Internacional del Libro de Minería 2026 en CDMX con más de 500 editoriales presentes

Visitantes y expositores platicaron sobre este evento cultural de la Ciudad de México en su primer día de actividades

Arranca Feria Internacional del Libro

Hermano de Daniel Bisogno confiesa que no supera su muerte: “Que me digan que solo fue una pesadilla”

Alex recordó al conductor de Ventaneando con un emotivo mensaje

Hermano de Daniel Bisogno confiesa

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 20 de febrero: manifestantes avanzan sobre Eje Central en dirección a Av. Juárez

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina captura a operador financiero

Marina captura a operador financiero de Los Chapitos en Baja California Sur

Suman dos detenidos por ataque a balazos en parque de Guanajuato que dejó 8 menores de edad lesionados y 2 adultos muertos

Violencia extrema en Mexicali: cortan oreja a cuatro hombres por “vender a granel”

Acribillan a tres hombres en Apaseo el Alto; uno era primo de la alcaldesa Guadalupe Monserrat Mendoza

CJNG y Kovay Gardens: Fiscalía de Jalisco desconoce sanciones de EEUU pero sí indaga fraudes por tiempo compartido

ENTRETENIMIENTO

Hermano de Daniel Bisogno confiesa

Hermano de Daniel Bisogno confiesa que no supera su muerte: “Que me digan que solo fue una pesadilla”

Angélica Vale regresa a Juego de Voces 2026 y revela las primeras pistas de los artistas participarán

Este es el setlist que Shakira prepara para su show gratuito en el Zócalo de CDMX

Hermano de Gomita revela que a la influencer sí le afecta el hate que recibe tras haber sido operada de emergencia

Gloria Trevi, Kenia Os y todos los mexicanos que estarán en el Tecate Emblema 2026

DEPORTES

Javier Aguirre confiesa que había

Javier Aguirre confiesa que había descartado a Obed Vargas y a Fidalgo para el Mundial hasta que llegaron a Europa

La joya del América que podría emigrar al fútbol brasileño

La Catalina revela que estuvo en riesgo de perder la vista antes de volver a la lucha libre: “Me dijeron que me iba a quedar ciega”

Josh Alexander se rinde ante la Arena México al defender su título de MLP: “Ningún escenario se compara con ese lugar”

Cuándo podrá jugar Marcelo Flores con la selección de Canadá tras renunciar a México