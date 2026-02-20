SAID Edomex 2026: ¿qué aspirantes de preescolar serán los últimos en registrarse al programa?

El proceso de preinscripción al SAID Edomex 2026 para preescolar se encuentra en su etapa final, marcando un momento crucial para miles de familias interesadas en asegurar un lugar en escuelas públicas del Estado de México.
La dinámica establecida por las autoridades educativas busca dar transparencia y orden en la asignación de espacios, permitiendo que todos los niños y niñas tengan la oportunidad de acceder a la educación básica en condiciones claras.
Para quienes aún no han realizado el trámite, es fundamental conocer las fechas, los requisitos y el grupo de aspirantes que será el último en registrar su solicitud.
Fechas finales de registro: ¿quiénes cierran el proceso para preescolar?
El calendario de SAID Edomex 2026 organiza los registros por bloques de letras del primer apellido para evitar saturaciones y facilitar el acceso a la plataforma. El proceso para preescolar se dividió de la siguiente manera:
- A, B, C, D: 9 y 10 de febrero
- E, F, G, H, I: 11 y 12 de febrero
- J, K, L, M: 13 y 16 de febrero
- N, Ñ, O, P, Q, R: 17 y 18 de febrero
- S, T, U, V, W, X, Y, Z: 19 y 20 de febrero
En este sentido, los aspirantes que podrán incorporarse al proceso los días 19 y 20 de febrero serán quienes tengan como inicial del primer apellido cualquiera de las letras S, T, U, V, W, X, Y o Z.
Documentos y pasos obligatorios para el registro
Para completar la inscripción, madres, padres o tutores deben contar con cierta documentación y cumplir pasos específicos en la plataforma digital. Los requisitos indispensables incluyen:
- CURP del aspirante
- Acta de nacimiento
- Correo electrónico vigente del responsable del registro
- Selección de hasta cinco escuelas cercanas al domicilio, considerando municipio y colonia
- CURP de hermanos inscritos en la escuela solicitada, en caso de aplicar
El trámite de preinscripción al SAID debe realizarse únicamente en la plataforma oficial del Estado de México. Las autoridades han señalado que el sistema sólo permite el acceso los días correspondientes a cada grupo de letras, por lo que es fundamental respetar el calendario establecido.
Resultados y recomendaciones para las familias
Una vez concluido el registro, las familias podrán consultar los resultados de asignación a partir del 31 de julio de 2026 en el portal oficial del Gobierno del Estado de México. Además, el listado físico estará disponible en las escuelas seleccionadas desde el 3 de agosto de 2026.
- Se recomienda conservar el comprobante de preinscripción para cualquier aclaración futura.
- La asignación de espacios prioriza la cercanía al domicilio y la existencia de hermanos inscritos en el plantel.
- El sistema ofrece orientación y asesoría a través de canales oficiales en caso de dudas o incidencias durante el proceso.
De esta manera, el SAID Edomex 2026 garantiza que el acceso a preescolar público sea ordenado, transparente y equitativo, permitiendo a las familias planificar con certeza el inicio del próximo ciclo escolar.