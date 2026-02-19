SAID Edomex 2026: los siguientes aspirantes podrán registrarse el 17 y 18 de febrero

El proceso de preinscripción SAID Edomex 2026 para escuelas públicas garantiza equidad en el acceso educativo básico. (Facebook)

El proceso de preinscripción para el ciclo escolar 2026-2027 en el Estado de México sigue avanzando con fechas específicas para cada grupo de candidatos.

El Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) 2026 continúa su calendario digital, permitiendo a miles de familias asegurar un lugar para sus hijos en escuelas públicas de nivel básico.

La programación del proceso de inscripción para el ciclo 2026-2027 sigue en marcha este 17 y 18 de febrero. Crédito: Cuartoscuro.

Este proceso se desarrolla en línea y busca garantizar el orden y la equidad en la distribución de espacios escolares en la entidad. En este sentido, las autoridades han confirmado que los días 17 y 18 de febrero han sido asignados a partir de la inicial del primer apellido de cada aspirante.

¿Qué aspirantes podrán realizar su registro este 17 y 18 de febrero?

El calendario de SAID Edomex 2026 organiza los registros por bloques de letras del primer apellido para evitar saturaciones y facilitar el acceso a la plataforma. El proceso para preescolar se divide de la siguiente manera:

A, B, C, D : 9 y 10 de febrero

E, F, G, H, I : 11 y 12 de febrero

J, K, L, M : 13 y 16 de febrero

N, Ñ, O, P, Q, R : 17 y 18 de febrero

S, T, U, V, W, X, Y, Z: 19 y 20 de febrero

En este sentido, los aspirantes que podrán incorporarse al proceso este 17 y 18 de febrero serán quienes tengan como inicial del primer apellido cualquiera de las letras N, Ñ, O, P, Q o R.

El trámite de preinscripción SAID debe realizarse sólo en la plataforma oficial del Estado de México en las fechas asignadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades han aclarado que el registro debe realizarse exclusivamente en la plataforma oficial del Estado de México. Aunado a ello, es importante señalar que el sistema sólo permite acceso los días asignados a cada grupo de letras.

Documentos y pasos para el trámite

Para completar la inscripción al SAID 2026, madres, padres o tutores deben contar con varios documentos clave:

CURP del aspirante

Acta de nacimiento

Correo electrónico vigente

Selección de hasta cinco escuelas cercanas al domicilio

CURP de hermanos inscritos en la escuela seleccionada, si aplica

La selección de hasta cinco escuelas cercanas y la existencia de hermanos inscritos influyen en la distribución de lugares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La asignación de espacios toma en cuenta la cercanía del domicilio y la existencia de hermanos inscritos en el plantel solicitado como prioridad. El sistema digital promueve transparencia y equidad en la asignación.

Resultados y orientación para las familias

Los resultados de la asignación de lugares serán publicados el 31 de julio de 2026 en el portal oficial del Gobierno del Estado de México. Además, el listado físico se podrá consultar directamente en las escuelas a partir del 3 de agosto de 2026.

Los resultados de asignación de lugares para el ciclo escolar 2026-2027 se publicarán el 31 de julio en el portal oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, es fundamental conservar el comprobante de preinscripción emitido al finalizar el trámite en línea. Este proceso busca garantizar que todos los niños y niñas accedan a la educación básica pública con criterios claros y acceso digital.