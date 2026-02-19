SAID Edomex 2026: los siguientes aspirantes podrán registrarse el 17 y 18 de febrero

El proceso de preinscripción para el ciclo escolar 2026-2027 en el Estado de México sigue avanzando con fechas específicas para cada grupo de candidatos.
El Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) 2026 continúa su calendario digital, permitiendo a miles de familias asegurar un lugar para sus hijos en escuelas públicas de nivel básico.
Este proceso se desarrolla en línea y busca garantizar el orden y la equidad en la distribución de espacios escolares en la entidad. En este sentido, las autoridades han confirmado que los días 17 y 18 de febrero han sido asignados a partir de la inicial del primer apellido de cada aspirante.
¿Qué aspirantes podrán realizar su registro este 17 y 18 de febrero?
El calendario de SAID Edomex 2026 organiza los registros por bloques de letras del primer apellido para evitar saturaciones y facilitar el acceso a la plataforma. El proceso para preescolar se divide de la siguiente manera:
- A, B, C, D: 9 y 10 de febrero
- E, F, G, H, I: 11 y 12 de febrero
- J, K, L, M: 13 y 16 de febrero
- N, Ñ, O, P, Q, R: 17 y 18 de febrero
- S, T, U, V, W, X, Y, Z: 19 y 20 de febrero
En este sentido, los aspirantes que podrán incorporarse al proceso este 17 y 18 de febrero serán quienes tengan como inicial del primer apellido cualquiera de las letras N, Ñ, O, P, Q o R.
Las autoridades han aclarado que el registro debe realizarse exclusivamente en la plataforma oficial del Estado de México. Aunado a ello, es importante señalar que el sistema sólo permite acceso los días asignados a cada grupo de letras.
Documentos y pasos para el trámite
Para completar la inscripción al SAID 2026, madres, padres o tutores deben contar con varios documentos clave:
- CURP del aspirante
- Acta de nacimiento
- Correo electrónico vigente
- Selección de hasta cinco escuelas cercanas al domicilio
- CURP de hermanos inscritos en la escuela seleccionada, si aplica
La asignación de espacios toma en cuenta la cercanía del domicilio y la existencia de hermanos inscritos en el plantel solicitado como prioridad. El sistema digital promueve transparencia y equidad en la asignación.
Resultados y orientación para las familias
Los resultados de la asignación de lugares serán publicados el 31 de julio de 2026 en el portal oficial del Gobierno del Estado de México. Además, el listado físico se podrá consultar directamente en las escuelas a partir del 3 de agosto de 2026.
Por ello, es fundamental conservar el comprobante de preinscripción emitido al finalizar el trámite en línea. Este proceso busca garantizar que todos los niños y niñas accedan a la educación básica pública con criterios claros y acceso digital.