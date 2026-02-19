México

SAID Edomex 2026: los siguientes aspirantes podrán registrarse el 17 y 18 de febrero

Las fechas de registro se asignan según la letra inicial del primer apellido para evitar saturaciones en la plataforma SAID Edomex

Guardar
El proceso de preinscripción SAID
El proceso de preinscripción SAID Edomex 2026 para escuelas públicas garantiza equidad en el acceso educativo básico. (Facebook)

El proceso de preinscripción para el ciclo escolar 2026-2027 en el Estado de México sigue avanzando con fechas específicas para cada grupo de candidatos.

El Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) 2026 continúa su calendario digital, permitiendo a miles de familias asegurar un lugar para sus hijos en escuelas públicas de nivel básico.

La programación del proceso de
La programación del proceso de inscripción para el ciclo 2026-2027 sigue en marcha este 17 y 18 de febrero. Crédito: Cuartoscuro.

Este proceso se desarrolla en línea y busca garantizar el orden y la equidad en la distribución de espacios escolares en la entidad. En este sentido, las autoridades han confirmado que los días 17 y 18 de febrero han sido asignados a partir de la inicial del primer apellido de cada aspirante.

¿Qué aspirantes podrán realizar su registro este 17 y 18 de febrero?

El calendario de SAID Edomex 2026 organiza los registros por bloques de letras del primer apellido para evitar saturaciones y facilitar el acceso a la plataforma. El proceso para preescolar se divide de la siguiente manera:

  • A, B, C, D: 9 y 10 de febrero
  • E, F, G, H, I: 11 y 12 de febrero
  • J, K, L, M: 13 y 16 de febrero
  • N, Ñ, O, P, Q, R: 17 y 18 de febrero
  • S, T, U, V, W, X, Y, Z: 19 y 20 de febrero

En este sentido, los aspirantes que podrán incorporarse al proceso este 17 y 18 de febrero serán quienes tengan como inicial del primer apellido cualquiera de las letras N, Ñ, O, P, Q o R.

El trámite de preinscripción SAID
El trámite de preinscripción SAID debe realizarse sólo en la plataforma oficial del Estado de México en las fechas asignadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades han aclarado que el registro debe realizarse exclusivamente en la plataforma oficial del Estado de México. Aunado a ello, es importante señalar que el sistema sólo permite acceso los días asignados a cada grupo de letras.

Documentos y pasos para el trámite

Para completar la inscripción al SAID 2026, madres, padres o tutores deben contar con varios documentos clave:

  • CURP del aspirante
  • Acta de nacimiento
  • Correo electrónico vigente
  • Selección de hasta cinco escuelas cercanas al domicilio
  • CURP de hermanos inscritos en la escuela seleccionada, si aplica
La selección de hasta cinco
La selección de hasta cinco escuelas cercanas y la existencia de hermanos inscritos influyen en la distribución de lugares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La asignación de espacios toma en cuenta la cercanía del domicilio y la existencia de hermanos inscritos en el plantel solicitado como prioridad. El sistema digital promueve transparencia y equidad en la asignación.

Resultados y orientación para las familias

Los resultados de la asignación de lugares serán publicados el 31 de julio de 2026 en el portal oficial del Gobierno del Estado de México. Además, el listado físico se podrá consultar directamente en las escuelas a partir del 3 de agosto de 2026.

Los resultados de asignación de
Los resultados de asignación de lugares para el ciclo escolar 2026-2027 se publicarán el 31 de julio en el portal oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, es fundamental conservar el comprobante de preinscripción emitido al finalizar el trámite en línea. Este proceso busca garantizar que todos los niños y niñas accedan a la educación básica pública con criterios claros y acceso digital.

Temas Relacionados

SAIDSAID 2026EdomexPreescolarEducación BásicaRegistroInscripciónmexico-noticias

Más Noticias

Vacaciones de Semana Santa 2026: cuándo empiezan, según el calendario oficial de la SEP

Estas festividades religiosas se caracterizan por ser una expresión viva de la diversidad cultural y social del país

Vacaciones de Semana Santa 2026:

INE mantiene abiertos sus Módulos de Atención Ciudadana ante repunte de sarampión en México

La autoridad electoral refuerza protocolos de higiene y confirma un contagio aislado entre su personal

INE mantiene abiertos sus Módulos

Monreal critica pensiones mayores a 100 mil pesos al mes, pero diputados recibieron millonario pago en diciembre

El diputado de Morena aseguró que su fracción en la Cámara de Diputados respaldará la propuesta de pensiones anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum

Monreal critica pensiones mayores a

Localizan seis cuerpos en fosa clandestina de Tabasco, aún no son identificados

La Fiscalía del Estado informó que podrían tener una antigüedad de entre 3 y 5 años

Localizan seis cuerpos en fosa

Detienen a mexicano con más de 10 millones de pesos de metanfetamina en la frontera

El ahora capturado manejaba un auto con más de 50 paquetes con droga

Detienen a mexicano con más
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan seis cuerpos en fosa

Localizan seis cuerpos en fosa clandestina de Tabasco, aún no son identificados

Detienen a mexicano con más de 10 millones de pesos de metanfetamina en la frontera

Hijo de exvocalista de El Recodo fue liberado tras pagar una multa por interpretar narcocorridos en el Carnaval de Mazatlán

Embajador de EEUU en México lamenta intoxicación de siete niños en Puebla por posible fentanilo

Capturan a segundo implicado en asesinato de familia de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Mon Laferte asegura estar en

Mon Laferte asegura estar en contacto con Belinda y deja abierta la posibilidad a una colaboración

Modelo trans Nahomi Mejía quedó fuera de La Casa de los Famosos de último momento, ¿por pleito con Lupita Jones?

Tras concierto en España, JNS prepara siguiente presentación en esta ciudad de México

“Quiero volver a ser Shrek”: Alfonso Obregón pide apoyo de sus fans para regresar a la saga

Esto cuesta el boleto más barato para Hilary Duff en el Palacio de los Deportes

DEPORTES

La vez que Ronaldinho sufrió

La vez que Ronaldinho sufrió de racismo mientras jugaba para el Querétaro

La petición que Javier Aguirre realizó a la FMF para la preparación de México rumbo al Mundial 2026

Claudia Cid, exjugadora de Cruz Azul y América, habla del proceso legal tras abandono médico de su club en Albania

Liga MX: fecha, hora y dónde ver los partidos de la jornada 7 del Clausura 2026 este fin de semana

Así fue el reencuentro de Checo Pérez con Max Verstappen