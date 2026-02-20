Romeo Santos y Prince Royce anuncian conciertos juntos en CDMX: fechas, preventa y sede

Romeo Santos y Prince Royce unirán fuerzas para presentarse en la Ciudad de México con el tour “Mejor Tarde Que Nunca”.
Ambos exponentes de la bachata ofrecerán dos conciertos que emocionarán a sus fans. El anuncio, respaldado por Ocesa ha generado gran expectativa entre los fans del género latino.
Fechas y sede de los conciertos
Las presentaciones de Romeo Santos y Prince Royce tendrán lugar en una de las arenas más emblemáticas de la capital:
- 25 de octubre de 2026 — Palacio de los Deportes, Ciudad de México
- 26 de octubre de 2026 — Palacio de los Deportes, Ciudad de México
Ambos artistas compartirán escenario en un espectáculo que promete reunir a miles de seguidores para celebrar la bachata y los éxitos que han marcado sus carreras.
Preventa y venta de boletos
Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster.
La preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex inicia el 25 de febrero de 2026, con la opción de adquirir entradas en hasta 3 meses sin intereses.
Puntos clave:
- Preventa Banamex: 25 de febrero de 2026
- Venta general: fecha por anunciar tras la preventa
- Compra oficial: ticketmaster.com.mx
El tour “Mejor Tarde Que Nunca” marca una colaboración inédita entre dos de los máximos referentes de la bachata, con una doble cita para el público mexicano.