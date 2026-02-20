México

Romeo Santos y Prince Royce anuncian conciertos juntos en CDMX: fechas, preventa y sede

Te decimos todos los detalles para que no te lo pierdas

Guardar
Prince Royce y Romeo Santos
Prince Royce y Romeo Santos llega a Lima para brindar un esperado concierto.

Romeo Santos y Prince Royce unirán fuerzas para presentarse en la Ciudad de México con el tour “Mejor Tarde Que Nunca”.

Ambos exponentes de la bachata ofrecerán dos conciertos que emocionarán a sus fans. El anuncio, respaldado por Ocesa ha generado gran expectativa entre los fans del género latino.

Captura de video cedida por
Captura de video cedida por Sony Music Latin que muestra a los cantantes Prince Royce (i) y Romeo Santos (d), durante el video de la canción 'Better Late Than Never'. EFE/Sony Music Latin

Fechas y sede de los conciertos

Las presentaciones de Romeo Santos y Prince Royce tendrán lugar en una de las arenas más emblemáticas de la capital:

  • 25 de octubre de 2026 — Palacio de los Deportes, Ciudad de México
  • 26 de octubre de 2026 — Palacio de los Deportes, Ciudad de México

Ambos artistas compartirán escenario en un espectáculo que promete reunir a miles de seguidores para celebrar la bachata y los éxitos que han marcado sus carreras.

El cantante neoyorquino de origen
El cantante neoyorquino de origen dominicano Prince Royce posa durante una conferencia de prensa, este martes en la Ciudad de México (México). EFE/ Isaac Esquivel

Preventa y venta de boletos

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster.

La preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex inicia el 25 de febrero de 2026, con la opción de adquirir entradas en hasta 3 meses sin intereses.

Puntos clave:

  • Preventa Banamex: 25 de febrero de 2026
  • Venta general: fecha por anunciar tras la preventa
  • Compra oficial: ticketmaster.com.mx

El tour “Mejor Tarde Que Nunca” marca una colaboración inédita entre dos de los máximos referentes de la bachata, con una doble cita para el público mexicano.

(Instagram Ocesa)
(Instagram Ocesa)

Temas Relacionados

Romeo SantosPrince RoyceConciertosCDMXmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Claudia Sheinbaum quiere evitar que organización use sus siglas para formar partido político

La presidenta dijo no estar de acuerdo en que la organización lleve las mismas siglas de su nombre

Claudia Sheinbaum quiere evitar que

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 20 de febrero: afectado un carril en James Sullivan por concentración de personas

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

¿Cuándo se conocerá la lista oficial de México para el Mundial 2026? Esta sería la fecha límite

La cuenta regresiva para revelar la lista del Tri ya tiene fecha marcada en el calendario

¿Cuándo se conocerá la lista

Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios cobran hoy viernes 20 de febrero y cómo solicitar el apoyo en línea

Estudiantes de educación media superior reciben su apoyo y además se mantiene abierto su registro en línea a través del portal oficial

Beca Benito Juárez 2026: qué

Cuánto cuestan las monedas de oro y plata en los distribuidores autorizados por Banxico

Varios bancos se encuentran en la lista de vendedores autorizados de estas piezas de metales preciosos, tales como Banco Azteca, Banorte, Banregio y Banamex, cada uno tiene un precio diferente por compra y venta de monedas

Cuánto cuestan las monedas de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Acribillan a tres hombres en

Acribillan a tres hombres en Apaseo el Alto; uno era primo de la alcaldesa Guadalupe Monserrat Mendoza

CJNG y Kovay Gardens: Fiscalía de Jalisco desconoce sanciones de EEUU pero sí indaga fraudes por tiempo compartido

Así fue la vez que El Mayo Zambada fue detenido por una hora en 2016, según El Mini Lic

Así se promocionaba Kovay Gardens en Nayarit, hoy ligado a la red fraudulenta de tiempos compartidos del CJNG

De El Mencho al Tolín: quiénes son los 8 señalados del CJNG por red de fraude turístico

ENTRETENIMIENTO

Majo Aguilar celebra doble triunfo

Majo Aguilar celebra doble triunfo en Premio Lo Nuestro y envía mensaje a su “colega” Ángela Aguilar

Cazzu anuncia nuevas fechas en México: consulta aquí ciudades y venta de boletos para ver su tour ‘Latinaje’

Tecate Emblema 2026 revela cartel oficial: Jonas Brothers, Paris Hilton, Louis Tomlinson, Gloria Trevi y más

Ramón Ayala y su hijo enfrentan demanda civil y acusaciones de supuesto asalto sexual en EEUU

Minecraft Experience 2026: precios, fechas y todo sobre la aventura inmersiva en CDMX

DEPORTES

Influencer intenta recuperar dinero ante

Influencer intenta recuperar dinero ante Canelo y termina perdiendo más: ya supera los 2 millones de pesos

¿Cuándo se conocerá la lista oficial de México para el Mundial 2026? Esta sería la fecha límite

David Faitelson rompe el silencio y defiende a quienes se identifican como therians

¿Cuándo inicia la venta de boletos para el Repechaje del Mundial 2026 en Monterrey?

André Jardine aclara por qué Alejandro Zendejas no jugará ante Puebla