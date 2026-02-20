Romeo Santos y Prince Royce anuncian conciertos juntos en CDMX: fechas, preventa y sede

Prince Royce y Romeo Santos llega a Lima para brindar un esperado concierto.

Romeo Santos y Prince Royce unirán fuerzas para presentarse en la Ciudad de México con el tour “Mejor Tarde Que Nunca”.

Ambos exponentes de la bachata ofrecerán dos conciertos que emocionarán a sus fans. El anuncio, respaldado por Ocesa ha generado gran expectativa entre los fans del género latino.

Captura de video cedida por Sony Music Latin que muestra a los cantantes Prince Royce (i) y Romeo Santos (d), durante el video de la canción 'Better Late Than Never'. EFE/Sony Music Latin

Fechas y sede de los conciertos

Las presentaciones de Romeo Santos y Prince Royce tendrán lugar en una de las arenas más emblemáticas de la capital:

25 de octubre de 2026 — Palacio de los Deportes, Ciudad de México

26 de octubre de 2026 — Palacio de los Deportes, Ciudad de México

Ambos artistas compartirán escenario en un espectáculo que promete reunir a miles de seguidores para celebrar la bachata y los éxitos que han marcado sus carreras.

El cantante neoyorquino de origen dominicano Prince Royce posa durante una conferencia de prensa, este martes en la Ciudad de México (México). EFE/ Isaac Esquivel

Preventa y venta de boletos

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster.

La preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex inicia el 25 de febrero de 2026, con la opción de adquirir entradas en hasta 3 meses sin intereses.

Puntos clave:

Preventa Banamex: 25 de febrero de 2026

Venta general: fecha por anunciar tras la preventa

Compra oficial: ticketmaster.com.mx

El tour “Mejor Tarde Que Nunca” marca una colaboración inédita entre dos de los máximos referentes de la bachata, con una doble cita para el público mexicano.

(Instagram Ocesa)