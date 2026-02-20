México

Operación Enjambre en Colima: detienen a tres policías acusados del ataque contra el subsecretario de Seguridad Pública

Fueron capturados dos hombres y una mujer por hechos ocurridos en diciembre de 2025

Guardar
Las personas aseguradas (FGE Colima)
Las personas aseguradas (FGE Colima)

Las autoridades de Colima informaron sobre la detención de tres elementos de la Policía Estatal que estarían relacionados con el ataque armado en contra del subsecretario de Seguridad Pública ocurrido a finales del año pasado.

El arresto de los tres sujetos forma parte de lo que las autoridades llaman Operación Enjambre Colima. Cabe destacar que previamente en el Estado de México y más recientemente en Jalisco han sido arrestados funcionarios ligados a grupos criminales.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó el 19 de febrero que fueron arrestados José Caín “N”, Jorge Gabriel “N” y Rosa Martha “N” como resultado de un operativo coordinado.

A las personas aseguradas se les acusa de complicidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en el ataque en contra del subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, Heriberto Morentín Ramírez, quien fue agredido el 9 de diciembre pasado al norte del estado.

Los detenidos son policías estatales
Los detenidos son policías estatales (Secretaría de Seguridad Pública Colima)

Las tres personas capturadas fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales para que sea determinada sus situación jurídica. El operativo que resultó en los arrestos mencionados derivó de la coordinación entre la Fiscalía de Colima, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y la Secretaría de Marina (Semar).

La Operación Enjambre en Colima

Por su parte, al informar sobre la detención de las tres personas el titular de la SSP, Fabián Gómez Calcáneo, quien destacó que los funcionarios que participen en delitos van a ser detenidos, incluidos los políticos que permitan las irregularidades.

“En esta gran operación denominada Enjambre Colima vamos por todo aquel que abuse del uniforme [...] el uniforme no es un privilegio, el uniforme es una obligación de honestidad y transparencia. Y todo aquel uniformado que haga mal uso del uniforme o que aproveche esa circunstancia para delinquir, va a ser detenido. Y también así los políticos que lo respalden y que los protejan”, comentó el funcionario, según registró el AFmedios.

Aseguran toneladas de droga en Colima

Cabe destacar que el mismo 19 de febrero el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre el aseguramiento de 179 bultos de cocaína que dieron un peso aproximado de cuatro toneladas que estaban en un semisumergible en las costas de Manzanillo.

(X @OHarfuch)
(X @OHarfuch)

De igual manera, la Semar realizó la detención de tres personas, de quienes no fueron revelados sus nombres.

“Durante operaciones de vigilancia y seguridad marítima, se logró el aseguramiento de una Embarcación de Bajo Perfil (LPV por sus siglas en inglés) o semisumergible, con tres tripulantes”, es parte de lo compartido por la SSPC.

Temas Relacionados

ColimaOperación EnjambreNArco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Cuáles son los efectos de comer salchicha, jamón, chorizo y otros embutidos en personas que padecen hígado graso

Estos productos se consumen en diferentes presentaciones y horarios, ya sea en el desayuno, como ingrediente principal de guisos, en tacos, tortas o como botanas

Cuáles son los efectos de

Líder del SNTE respalda ajustes a los libros de texto tras el despido de Marx Arriaga

Cepeda Salas apoya correcciones a los materiales educativos, mientras señala que la falta de recursos pone en riesgo la consolidación de la Nueva Escuela Mexicana

Líder del SNTE respalda ajustes

Garambullo: la desconocida fruta mexicana que ayuda a reducir los niveles de azúcar y colesterol en la sangre

Descubre cómo una pequeña baya del desierto mexicano aporta antioxidantes, minerales y vitamina C a la dieta de quienes buscan bienestar natural

Garambullo: la desconocida fruta mexicana

CCH demanda a las autoridades acciones para encontrar a Kimerly Moya

Las dependencias de todos los niveles de gobierno reciben un llamado para mantener la indagatoria activa

CCH demanda a las autoridades

Publican los nuevos lineamientos para vender boletos de conciertos en el DOF, esto cambiará

Las disposiciones buscan garantizar mayor transparencia durante la compra de entradas para espectáculos

Publican los nuevos lineamientos para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Confirman que son elementos de

Confirman que son elementos de la Defensa los que golpearon a un joven en Michoacán, serán sancionados

Aumentó la cifra de muertos tras el ataque armado en un parque de San Francisco del Rincón, Guanajuato

FGR comenzó investigación tras la localización de un presunto narcolaboratorio en Ixtlán del Río, Nayarit

Embajador de EEUU asegura que continuarán trabajando para detener tráfico de armas a México tras decomiso de más de 4 mil

Grupo detenido por apología del delito en el Carnaval de Mazatlán interpretó un narcocorrido dedicado a “El Chino Ántrax”

ENTRETENIMIENTO

Paola Dalay, esposa de José

Paola Dalay, esposa de José Eduardo Derbez, asegura estar cansada y toma nueva decisión sobre su hija menor

Hospitalizan de emergencia al bebé de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray por virus respiratorio

Daniel Bisogno cumple un año de fallecido: las enfermedades del famoso conductor de Ventaneando

Amanda Miguel defiende a Belinda de las críticas y anuncia que unirán sus voces en una producción propia

Kenia Os asegura haber vivido un viaje de ensueño junto a Peso Pluma durante su primer aniversario

DEPORTES

André Jardine descarta a Kevin

André Jardine descarta a Kevin Álvarez en la convocatoria del América y anuncia quién sería su reemplazo

La NFL también podría llegar a Guadalajara y Monterrey

Fallece importante figura del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano

André-Pierre Gignac sería comentarista de TV Azteca

¿Cuánto costarán los boletos más baratos para los partidos de repechaje en el Estadio de Monterrey?