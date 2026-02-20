Operación Enjambre en Colima: detienen a tres policías acusados del ataque contra el subsecretario de Seguridad Pública

Las personas aseguradas (FGE Colima)

Las autoridades de Colima informaron sobre la detención de tres elementos de la Policía Estatal que estarían relacionados con el ataque armado en contra del subsecretario de Seguridad Pública ocurrido a finales del año pasado.

El arresto de los tres sujetos forma parte de lo que las autoridades llaman Operación Enjambre Colima. Cabe destacar que previamente en el Estado de México y más recientemente en Jalisco han sido arrestados funcionarios ligados a grupos criminales.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó el 19 de febrero que fueron arrestados José Caín “N”, Jorge Gabriel “N” y Rosa Martha “N” como resultado de un operativo coordinado.

A las personas aseguradas se les acusa de complicidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en el ataque en contra del subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, Heriberto Morentín Ramírez, quien fue agredido el 9 de diciembre pasado al norte del estado.

Los detenidos son policías estatales (Secretaría de Seguridad Pública Colima)

Las tres personas capturadas fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales para que sea determinada sus situación jurídica. El operativo que resultó en los arrestos mencionados derivó de la coordinación entre la Fiscalía de Colima, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y la Secretaría de Marina (Semar).

La Operación Enjambre en Colima

Por su parte, al informar sobre la detención de las tres personas el titular de la SSP, Fabián Gómez Calcáneo, quien destacó que los funcionarios que participen en delitos van a ser detenidos, incluidos los políticos que permitan las irregularidades.

“En esta gran operación denominada Enjambre Colima vamos por todo aquel que abuse del uniforme [...] el uniforme no es un privilegio, el uniforme es una obligación de honestidad y transparencia. Y todo aquel uniformado que haga mal uso del uniforme o que aproveche esa circunstancia para delinquir, va a ser detenido. Y también así los políticos que lo respalden y que los protejan”, comentó el funcionario, según registró el AFmedios.

Aseguran toneladas de droga en Colima

Cabe destacar que el mismo 19 de febrero el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre el aseguramiento de 179 bultos de cocaína que dieron un peso aproximado de cuatro toneladas que estaban en un semisumergible en las costas de Manzanillo.

(X @OHarfuch)

De igual manera, la Semar realizó la detención de tres personas, de quienes no fueron revelados sus nombres.

“Durante operaciones de vigilancia y seguridad marítima, se logró el aseguramiento de una Embarcación de Bajo Perfil (LPV por sus siglas en inglés) o semisumergible, con tres tripulantes”, es parte de lo compartido por la SSPC.