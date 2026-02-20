México

Menopausia en México: estudio de la ONU revela brecha salarial de 30% y abandono laboral

La falta de políticas públicas y condiciones laborales incluyentes coloca a mujeres de entre 40 y 60 años en una situación de vulnerabilidad económica

Guardar
El estudio titulado ‘Efectos de
El estudio titulado ‘Efectos de la transición a la menopausia en la participación económica de las mujeres en México’ encontró que los hombres perciben un mayor salario que las mujeres y que de esa diferencia de ingresos, existe 30% que no es explicable. (Foto Ilustrativa)

La menopausia es más que un proceso biológico por el que pasan las mujeres de entre 40 y 60 años de edad, es una etapa de cambios físicos, psicológicos y emocionales que afecta su estilo de vida y desempeño laboral, lo que ha generado una brecha salarial de género de al menos 30 por ciento.

Ese ha sido uno de los datos más significativos encontrados en un estudio publicado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que es la agencia de las Naciones Unidas (ONU) para la salud sexual y reproductiva.

El estudio titulado ‘Efectos de la transición a la menopausia en la participación económica de las mujeres en México’ analizó los ingresos salariales de mujeres y hombres mexicanas en México de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación de Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), desde 2015 a 2025.

Una mujer muestra signos de
Una mujer muestra signos de malestar asociados a los síntomas de la menopausia en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brecha salarial de género

En su análisis, encontró que los hombres perciben un mayor salario que las mujeres y que de esa diferencia de ingresos, existe 30 por ciento que no es explicable: “este componente no explicado ha sido ampliamente analizado en la bibliografía económica como una aproximación a formas de discriminación de género”, se lee.

Es decir, las mujeres perciben un mejor ingreso salarial por razones que no son justificables. La dependencia de la ONU atribuye esta brecha, en gran medida, a la menopausia.

Las mujeres perciben un mejor
Las mujeres perciben un mejor ingreso salarial por razones que no son justificables (Gráfica)

La menopausia obliga a muchas mujeres a dejar de trabajar

De acuerdo al estudio, que basó su evidencia cualitativa en una encuesta en línea a 115 mujeres y un grupo focal, las mujeres de entre 40 y 60 años se ven obligadas a dejar sus trabajos debido a los síntomas que se viven en la menopausia.

67 por ciento de las encuestadas reporta que los síntomas de la menopausia afectan su desempeño laboral y sus actividades diarias”, se lee en el estudio.

Sin embargo, lo alarmante es que esa es justamente la edad en la que se alcanza un mayor desarrollo profesional.

“La menopausia llega en un momento de plenitud, cuando muchas lideran equipos, sostienen familias y contribuyen activamente a la economía y a la sociedad”, se subraya en el estudio.

Testimonios encontrados en el estudio
Testimonios encontrados en el estudio de la ONU (Captura de Pantalla)

¿Qué significa para las mujeres estar en la menopausia?

Como definición, la menopausia es un proceso biológico que marca el fin de los años reproductivos de una mujer. Suele presentarse a partir de los 40 años y hasta los 60 y puede dividirse en tres etapas:

  • Climaterio: Período de transición de la fase reproductiva a la no reproductiva, puede iniciar entre 10 y 15 años antes de la menopausia y extenderse una década después.
  • Transición a la menopausia (o Perimenopausia): Etapa previa a la menopausia, marcada por cambios en el ciclo menstrual y reducción de hormonas ováricas, que suele comenzar varios años antes del último período menstrual.
  • Menopausia: Momento en que la mujer deja de menstruar de manera permanente, confirmado al transcurrir 12 meses sin menstruación.

Cada etapa está acompañada de síntomas comunes como bochornos, insomnio, niebla mental, dolor articular, ansiedad, fatiga. Sin embargo, cada cuerpo vive esos años de manera distintas.

Infografía incluida en el estudio
Infografía incluida en el estudio de la ONU (Captura de Pantalla)

¿Por qué les afecta tanto si es un proceso biológico?

De acuerdo a la UNFPA, estas situaciones se deben en gran medida a la estigmatización que existe sobre la menopausia y a la falta de condiciones incluyentes en el entorno laboral en México.

De acuerdo a las encuestas todas las mujeres señalaron falta de empatía en sus entornos laborales y un temor a hablar abiertamente de lo que les ocurre, por miedo a ser estigmatizadas como “viejas”, “quejosas” o “improductivas”.

Asimismo, coincidieron en que para ellas, estar en la menopausia significa también un mayor gasto médico que no está contemplado en el sistema de salud del país: “enfrentan una carga económica adicional no reconocida ni mitigada por el sistema".

Además, muchas de ellas revelaron que han tenido “experiencias de maltrato médico, diagnósticos tardíos, búsquedas frustradas de atención y gastos continuos que no estaban contemplados”.

Con este estudio, la ONU, a través de la UNFPA, invita a México a pensar en políticas públicas con perspectiva de género que contemple a las mujeres que se encuentran en la menopausia, que exista un acompañamiento médico, legal y psicológico en sus contextos laborales y sociales.

Temas Relacionados

ONUmenopausiasaludperspectiva de géneronoticias-mexico

Más Noticias

Colectivos piden a gobierno de México crear política nacional contra el alcoholismo, consumo genera casi 40 mil muertes al año

Advirtieron que el consumo de alcohol está asociado a diversos tipos de cáncer y genera un gasto anual de 552 mil mdp en costos sociales

Colectivos piden a gobierno de

Secretaría de Bienestar crea Comisión Nacional para atender plaga del gusano barrenador

La iniciativa contempla el uso de cientos de miles de trampas y participación activa de personal comunitario y técnico

Secretaría de Bienestar crea Comisión

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 20 de febrero: continúa cerrada la circulación en carriles laterales de Anillo Periférico al Oriente

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Shakira en el Zócalo de la CDMX: cuánto costó su concierto de 2007 y qué ha cambiado en su vida

Casi dos décadas después, la cantautora colombiana se reencontrará con sus fans en uno de los sitios más icónicos de México

Shakira en el Zócalo de

CDMX anuncia el primer “Gran Baile Bridgerton”: esra es la fecha, horario y costos

Un evento que hará que los asistentes se sientan como parte de una de las series más famosas

CDMX anuncia el primer “Gran
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia extrema en Mexicali: cortan

Violencia extrema en Mexicali: cortan oreja a cuatro hombres por “vender a granel”

Acribillan a tres hombres en Apaseo el Alto; uno era primo de la alcaldesa Guadalupe Monserrat Mendoza

CJNG y Kovay Gardens: Fiscalía de Jalisco desconoce sanciones de EEUU pero sí indaga fraudes por tiempo compartido

Así fue la vez que El Mayo Zambada fue detenido por una hora en 2016, según El Mini Lic

Así se promocionaba Kovay Gardens en Nayarit, hoy ligado a la red fraudulenta de tiempos compartidos del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Shakira en el Zócalo de

Shakira en el Zócalo de la CDMX: cuánto costó su concierto de 2007 y qué ha cambiado en su vida

Cuántas personas tendría que reunir Shakira en el Zócalo de CDMX para romper el récord de Los Fabulosos Cadillacs

Shakira confirma concierto gratuito en el Zócalo de CDMX: fecha y hora

¿Quién es Diego Bacter, el nuevo novio de Majo Aguilar? Así confirmó su romance con fotos inéditas

¿Indirecta para Óscar Burgos? Karla Panini publica mensaje sobre los Therian y desata controversia en redes

DEPORTES

La Catalina revela que estuvo

La Catalina revela que estuvo en riesgo de perder la vista antes de volver a la lucha libre: “Me dijeron que me iba a quedar ciega”

Josh Alexander se rinde ante la Arena México al defender su título de MLP: “Ningún escenario se compara con ese lugar”

Cuándo podrá jugar Marcelo Flores con la selección de Canadá tras renunciar a México

Checo Pérez concluye pruebas de pretemporada con simulación de carrera: estos fueron los tiempos de Cadillac

Álvaro Fidalgo rompe el silencio y confiesa su deseo de ser llamado a la Selección Mexicana