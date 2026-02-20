Mario Bezares se salvó por minutos de una redada ICE en EEUU: “No salgas”

Mario Bezares enfrenta una crisis económica desde hace cinco años por la disminución de presentaciones en vivo tras la pandemia de Covid-19 (Captura de pantalla)

Mario Bezares enfrenta desde hace cinco años una crisis económica tras la reducción de presentaciones en vivo ocasionada por la pandemia de Covid-19, según relató durante una conversación nocturna este miércoles en el reality ¿Apostarías por mí?, donde compite junto a Lupillo Rivera por un premio de USD 300.000.

La situación, detalló el comediante, se complicó aún más debido a la política migratoria del gobierno estadounidense de Donald Trump. En los últimos dos años, Bezares debió suspender varias giras previstas en Estados Unidos. El artista sostuvo: “Estados Unidos está catastrófico; yo he parado cuatro giras porque la gente no sale”.

Durante su estancia en Austin (Texas), el conductor recordó que evitó por apenas 30 minutos una redada del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos), cuando fue alertado para no abandonar su hotel justo antes del espectáculo.

“Un día estábamos en Austin (Texas) y nos íbamos a presentar ya pero media hora antes me llamaron y me dijeron: no salgas de tu hotel”.

El comediante Mario Bezares detalla que la política migratoria de Donald Trump complicó aún más su situación financiera en Estados Unidos (IG: @apostariaspormi // @bbezares )

Aunque contaba con pasaporte y visa de trabajo, sus contactos le advirtieron: “No salgas, les vale, te suben y luego averiguan: yo creo que ya allá te dicen ‘nos equivocamos’”.

Bezares y Lupillo Rivera consideran que la crisis persistirá, no solo por factores políticos, sino también debido a la próxima realización del Mundial de Futbol, evento que estiman desviará la atención del público y afectará la asistencia a sus shows.

El panorama actual de las detenciones por ICE en Estados Unidos

Las redadas de ICE (Immigration and Customs Enforcement) en Estados Unidos han intensificado su alcance y severidad desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump en enero de 2025.

El contexto actual se caracteriza por operativos masivos dirigidos tanto a inmigrantes indocumentados como a personas con estatus migratorio regular, e incluso ciudadanos estadounidenses, lo que ha generado un clima de temor y protestas en distintas ciudades del país.

ICE, bajo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), es responsable de la detención y deportación de inmigrantes en el interior del país, operando más de 200 centros de detención y empleando a más de 20,000 agentes.

Durante dos años, Mario Bezares tuvo que suspender varias giras en Estados Unidos por las restricciones migratorias y la baja asistencia del público (Captura de pantalla)

Desde 2025, la agencia ha recibido mayores recursos y directivas para aumentar las detenciones, con el objetivo de alcanzar cifras diarias de arrestos significativamente superiores a años anteriores.

Los operativos han ocurrido en lugares de trabajo, viviendas particulares, centros educativos, hospitales y espacios públicos. En varios estados, especialmente en Minnesota y Texas, se han documentado arrestos de ciudadanos estadounidenses y residentes legales, además de episodios de uso excesivo de la fuerza.

En Minnesota, por ejemplo, la operación “Metro Surge” ha sido calificada como la mayor acción de control migratorio en la historia del país, involucrando a miles de agentes federales, la Guardia Nacional y fuerzas militares en apoyo logístico.

Manifestantes protestan contra la presencia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en el estado, el 23 de enero de 2026, en Portland, Maine. (AP Foto/Robert F. Bukaty)

Las redadas han tenido efectos sociales y económicos importantes: escuelas han interrumpido clases, negocios han sufrido pérdidas de personal, y se han registrado manifestaciones masivas y huelgas.

Diversas organizaciones y autoridades estatales han presentado demandas contra el gobierno federal, argumentando violaciones a derechos constitucionales y civiles, incluyendo detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial y uso de la fuerza letal. Entre los incidentes más graves figuran la muerte de ciudadanos estadounidenses durante operativos y denuncias de detenciones de menores.