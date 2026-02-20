Maestra es captada besando a alumno de Telesecundaria en Tabasco: video se vuelve viral y desata polémica

Mientras algunos exigen investigación inmediata por tratarse de un menor, otros cuestionan la veracidad del clip por movimientos “extraños”.

Un hecho ocurrido en el estado de Tabasco ha generado una ola de reacciones en redes sociales, luego de que circulara un video donde presuntamente se observa a una docente de nivel telesecundaria besando a un alumno menor de edad dentro del aula.

Las imágenes, grabadas por estudiantes que se encontraban en el salón, muestran el momento en que la profesora se acerca al adolescente —cuya edad oscilaría entre los 12 y 15 años— y le da un beso frente a otros compañeros. El material comenzó a difundirse inicialmente en cadenas de WhatsApp vinculadas a comunidades escolares y posteriormente se expandió a plataformas como X y Facebook, donde rápidamente acumuló miles de reproducciones.

De acuerdo con comentarios que acompañan la grabación, el hecho habría ocurrido el 14 de febrero. El clip, con una duración aproximada de 27 segundos, ya supera las 250 mil visualizaciones, generando molestia entre usuarios y padres de familia que aseguran reconocer a la maestra involucrada y han solicitado su separación inmediata del cargo.

No hay postura oficial de la institución educativa, aunque la grabación continúa generando reacciones y señalamientos.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la identidad de la profesora ni se ha emitido un posicionamiento por parte de la institución educativa donde presuntamente ocurrieron los hechos. Tampoco se ha informado si existe una denuncia formal ante las autoridades correspondientes.

El contenido ha provocado un amplio debate en el entorno digital. Mientras algunos internautas exigen una investigación inmediata por tratarse de un menor de edad, otros han puesto en duda la autenticidad del video. En distintas publicaciones se argumenta que los movimientos de las personas que aparecen en la grabación resultan inusuales, lo que ha llevado a especulaciones sobre la posibilidad de que el material haya sido manipulado o incluso generado mediante herramientas de inteligencia artificial.

❌😡 ¡No es amor, es abuso!



Una maestra fue captada besando a un alumno de una telesecundaria en #Tabasco en pleno 14 de febrero.



📲 Síguenos en @atiemponot. pic.twitter.com/sLAKLGUqxx — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) February 20, 2026

Especialistas en seguridad digital han advertido en diversas ocasiones sobre el incremento de contenidos alterados con tecnología avanzada, lo que complica la verificación inmediata de este tipo de materiales. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación técnica que determine si el video es real o producto de edición digital.

El caso continúa generando reacciones divididas en redes sociales, mientras padres de familia y usuarios piden que las autoridades educativas esclarezcan lo sucedido. La falta de información oficial mantiene abierta la discusión pública sobre la veracidad del video y las posibles implicaciones legales en caso de confirmarse los hechos.