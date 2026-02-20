México

Maestra es captada besando a alumno de Telesecundaria en Tabasco: video se vuelve viral y desata polémica

El material circuló primero en grupos de WhatsApp y luego llegó a redes, donde usuarios debaten si es real o hecho con inteligencia artificial

Guardar
Mientras algunos exigen investigación inmediata
Mientras algunos exigen investigación inmediata por tratarse de un menor, otros cuestionan la veracidad del clip por movimientos “extraños”.

Un hecho ocurrido en el estado de Tabasco ha generado una ola de reacciones en redes sociales, luego de que circulara un video donde presuntamente se observa a una docente de nivel telesecundaria besando a un alumno menor de edad dentro del aula.

Las imágenes, grabadas por estudiantes que se encontraban en el salón, muestran el momento en que la profesora se acerca al adolescente —cuya edad oscilaría entre los 12 y 15 años— y le da un beso frente a otros compañeros. El material comenzó a difundirse inicialmente en cadenas de WhatsApp vinculadas a comunidades escolares y posteriormente se expandió a plataformas como X y Facebook, donde rápidamente acumuló miles de reproducciones.

De acuerdo con comentarios que acompañan la grabación, el hecho habría ocurrido el 14 de febrero. El clip, con una duración aproximada de 27 segundos, ya supera las 250 mil visualizaciones, generando molestia entre usuarios y padres de familia que aseguran reconocer a la maestra involucrada y han solicitado su separación inmediata del cargo.

No hay postura oficial de
No hay postura oficial de la institución educativa, aunque la grabación continúa generando reacciones y señalamientos.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la identidad de la profesora ni se ha emitido un posicionamiento por parte de la institución educativa donde presuntamente ocurrieron los hechos. Tampoco se ha informado si existe una denuncia formal ante las autoridades correspondientes.

El contenido ha provocado un amplio debate en el entorno digital. Mientras algunos internautas exigen una investigación inmediata por tratarse de un menor de edad, otros han puesto en duda la autenticidad del video. En distintas publicaciones se argumenta que los movimientos de las personas que aparecen en la grabación resultan inusuales, lo que ha llevado a especulaciones sobre la posibilidad de que el material haya sido manipulado o incluso generado mediante herramientas de inteligencia artificial.

Especialistas en seguridad digital han advertido en diversas ocasiones sobre el incremento de contenidos alterados con tecnología avanzada, lo que complica la verificación inmediata de este tipo de materiales. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación técnica que determine si el video es real o producto de edición digital.

El caso continúa generando reacciones divididas en redes sociales, mientras padres de familia y usuarios piden que las autoridades educativas esclarezcan lo sucedido. La falta de información oficial mantiene abierta la discusión pública sobre la veracidad del video y las posibles implicaciones legales en caso de confirmarse los hechos.

Temas Relacionados

MaestraalumnoTelesecundariaTabascoviralredes socialesbesomexico-viralesmexico-noticias

Más Noticias

Cuáles son los primeros síntomas de la esclerosis lateral amiotrófica y preguntas clave que debes hacer en una consulta

La lucha de tres figuras públicas ha planteado muchas preguntas en torno a mitos y realidades en torno a la enfermedad

Cuáles son los primeros síntomas

Vuelca tráiler con 20 toneladas de abarrotes en Viaducto Tlalpan: hay carga vehicular rumbo a la México-Cuernavaca

El conductor fue detenido y no presentó lesiones, servicios de emergencia trabajan en la zona

Vuelca tráiler con 20 toneladas

Xóchitl Gálvez asegura que hay evidencias de que funcionarios de la Marina están involucrados con el huachicol fiscal

Un audio reveló que el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar alertó sobre la existencia de una red de robo de combustible

Xóchitl Gálvez asegura que hay

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 20 de febrero: choque en Calzada Ignacio Zaragoza al Poniente

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Disney On Ice 2026: precios, personajes, sede, horarios y fechas para verlo en CDMX

Te damos los detalles para que no te pierdas este plan familiar

Disney On Ice 2026: precios,
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG y Kovay Gardens: Fiscalía

CJNG y Kovay Gardens: Fiscalía de Jalisco desconoce sanciones de EEUU pero sí indaga fraudes por tiempo compartido

Así fue la vez que El Mayo Zambada fue detenido por una hora en 2016, según El Mini Lic

Así se promocionaba Kovay Gardens en Nayarit, hoy ligado a la red fraudulenta de tiempos compartidos del CJNG

De El Mencho al Tolín: quiénes son los 8 señalados del CJNG por red de fraude turístico

Emiliano Aguilar comparte en redes polémica canción que alude a uno de los líderes del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Disney On Ice 2026: precios,

Disney On Ice 2026: precios, personajes, sede, horarios y fechas para verlo en CDMX

Fiesta de los Papalotes 2026: fechas, horarios, precios, sede y actividades del festival

Gomita desmiente rumores de muerte tras fuerte crisis de salud: “Asustan a mi familia”

Feria del Mundo 2026: fechas, sede y actividades gratis para recorrer más de 40 países sin salir de CDMX

Conductora confunde a Yeri Mua con Bellakath en plena alfombra roja de Premios Lo Nuestro 2026

DEPORTES

Se acabó el tricampeonato: André

Se acabó el tricampeonato: André Jardine reconoce un nuevo ciclo en América

Ryan García vs Mario Barrios EN VIVO: dónde ver en México, a qué hora pelean y cartelera completa

Esta es la razón por la que ‘Hormiga’ González se quedó en Chivas y rechazó oferta en Europa

Coco Carrasquilla aclara rumores de Keylor Navas y su posible salida de Pumas

Australia en el Mundial 2026: fechas y horarios