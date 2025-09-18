Shakira aparece de sorpresa en tienda de Polanco y así fue recibida por sus fans

Shakira llegó a Polanco entre gritos de sus fans (Evoto)

Horas antes de su última presentación en el Estadio GNP Seguros como parte de la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, Shakira sorprendió a cientos de seguidores al presentarse en la tienda Ultra Beauty de Antara, Polanco. La artista colombiana acudió al evento organizado por la marca cerca de las 17:00, donde una multitud ya la aguardaba con entusiasmo.

La visita de Shakira a este establecimiento se produjo antes de su concierto número 12 y final en la capital mexicana, consolidando el éxito de su gira internacional. La presencia de la cantante generó una gran expectación entre los asistentes, quienes se congregaron en el lugar para verla de cerca antes de su actuación en el recinto.

Los fans recibieron con amor a la colombiana Crédito: x/AdrianSais

Para el último concierto, Shakira tiene preparadas varias sorpresas, entre ellas, una nueva participación de Danna Paola para interpretar Soltera.

Si vas a asistir a la última parada de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en la Ciudad de México, aquí te dejamos el setlist de las canciones que cantará. Claro que, siendo la última fecha en dicho recinto, puede haber sorpresas:

La Fuerte

Girl Like Me

Las de la Intuición

Estoy Aquí

Empire/Inevitable

Te Felicito/TQG

Don’t Bother

Acróstico

Copa Vacía

La Bicicleta

La Tortura

Hips Don’t Lie

Chantaje

Monotonía

Soltera

Si te vas

Última

Ojos Así

Pies Descalzos, Sueños Blancos

Antología

Día de enero

Sombras

Ciega, sordomuda/ El Jefe

Whenever, Wherever

Waka Waka (This Time for Africa)

She Wolf

Bzrp Music Sessions, Vol. 53

La exitosa carrera de Shakira

Shakira, la artista latina más famosa del mundo - crédito @shakira/Instagram

Shakira inició su trayectoria artística en Colombia durante la década de 1990 con álbumes como Magia y Peligro. El reconocimiento internacional llegó con Pies Descalzos en 1995, impulsada por canciones como Estoy aquí. Su estilo fusionó pop, rock y elementos latinoamericanos, definiendo una propuesta original. El siguiente disco, ¿Dónde Están los Ladrones?, consolidó su proyección en América Latina y España, con sencillos como Ojos Así y Inevitable.

En 2001, Shakira debutó en inglés con Laundry Service, un lanzamiento que incluyó éxitos como Whenever, Wherever y Underneath Your Clothes, que la posicionaron como una figura global. A lo largo de los años amplió su repertorio con producciones como Fijación Oral, Vol. 1, Oral Fixation, Vol. 2, She Wolf, Sale el Sol y El Dorado. Temas como La Tortura, Waka Waka (This Time for Africa) y Chantaje con Maluma extendieron su alcance en diferentes mercados.

La carrera de Shakira también contempla colaboraciones con artistas de renombre, presentaciones en eventos internacionales y una presencia constante en listas de popularidad. Reconocida por su energía en el escenario y sus coreografías, su influencia trasciende lo musical al involucrarse en proyectos filantrópicos y educativos.