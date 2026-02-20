Emiliano Aguilar comparte en redes polémica canción que alude a uno de los líderes del CJNG

Emiliano Aguilar y las alusiones al CJNG Captura de pantalla)

Emiliano Aguilar, hijo del reconocido cantante Pepe Aguilar, ha generado controversia tras difundir en sus redes sociales una canción narco-rap que menciona de manera explícita a “El Plumas” o “La Gallina”, uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El tema, lanzado en 2024, describe acciones violentas, consumo de drogas y ostentación de lujos, mientras menciona por nombre a integrantes al servicio de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

En la letra se escuchan frases como “ando bien ondeado y soy el comandante Plumas, voy subiendo como la espuma”. El término “cuatro letras” aparece de forma reiterada, en referencia al CJNG.

(Captura de pantalla)

El tema fue difundido este jueves por Emiliano Aguilar a través de historias en su cuenta de Instagram. En la publicación, se observa una captura de pantalla de un chat con varios mensajes de voz y emojis, donde aparece la canción “El Plumas” de Remp y El Primo en reproducción. Sobre la imagen, Aguilar escribió: “BIEN BRAVOS Y LUEGO MANDANDO BESOS”, acompañado de emojis de risa y un emoji de beso.

Quién es “El Plumas” o “La Gallina”

Francisco Javier Gudiño Haro, conocido como “El Plumas” o “La Gallina”, ha sido identificado por autoridades de México y Estados Unidos como uno de los operadores más violentos y cercanos a la cúpula de “El Mencho” y el CJNG.

Francisco Javier Gudiño Haro, alias “La Gallina” o “El Plumas”, es considerado uno de los operadores más violentos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). (Anayeli Tapia/Infobae)

Su nombre ganó notoriedad en 2019, cuando el Ejército mexicano interceptó comunicaciones que lo vinculaban con intentos de asesinato contra altos mandos policiales en Jalisco. Posteriormente, fue señalado como responsable en el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval y en el ataque armado contra Omar García Harfuch en la Ciudad de México, según información recopilada por medios nacionales.

En 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo designó oficialmente como cabecilla extranjero del narcotráfico bajo la Ley Kingpin. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo identificó como líder de un grupo armado del CJNG junto a Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”, señalando su participación en asesinatos y coordinación de actividades ilícitas en la zona metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta, donde sería líder regional.

La figura de “El Plumas” ha trascendido los informes de inteligencia y se ha consolidado como personaje central en los llamados “corridos bélicos”, interpretados por artistas de la música regional mexicana como Junior H, Neton Vega, Luis R. Conríquez, Gabito Ballesteros, Natanael Cano, Remp y El Primo.

En estos temas, se le retrata como un comandante operativo con acceso a armamento pesado, alto rango y fidelidad a los máximos líderes del cártel, además de señalar su capacidad de coordinación y mando sobre células armadas como Los Deltas y el Grupo Élite.

No es la primera vez que Emiliano Aguilar alude al CJNG

No es la primera vez que Emiliano Aguilar alude de forma pública al CJNG o a sus líderes. Hace unos meses, durante un evento portó una gorra negra que tenía un dibujo de la imagen de “El Mencho”, líder del CJNG.

(Javier Ceriani/Captura de pantalla)

La prenda la usó en la presentación del tema Lamberto Quintero, grabado y producido por Óscar y Kristy. La presencia de la gorra resultó especialmente controvertida para el público y para los presentadores, quienes opinaron que la elección de vestimenta podía generar rechazo en un contexto tan relevante para la carrera del cantante, al identificarse como una referencia directa al líder criminal.

Por otro lado, publicaciones recientes de Emiliano Aguilar han generado alarma.

(Captura de pantalla)

Hace unos días compartió en Instagram un mensaje que incluía la imagen de una pistola y frases como: “Si vas a sacar la pistola nomas para enseñarla y asustar, para qué tener una. Si la va sacar, jálele”, seguido de “puro pinche Tijuana y Jalisco”. Hasta el momento no ha revelado a quién se dirigía ni en qué contexto.