Aumentó la cifra de muertos tras el ataque armado en un parque de San Francisco del Rincón, Guanajuato

El ataque fue perpetrado en un parque publicado ubicado en la calle Brasil. Crédito: Captura Google Maps y redes sociales.

El titular de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) actualizó la cifra oficial de víctimas mortales tras el ataque armado registrado la noche del 17 de febrero en un parque de la colonia Renovación, municipio de San Francisco del Rincón.

Según declaraciones del fiscal Gerardo Vázquez Alatriste a medios de comunicación, hasta el momento se contabilizan dos personas fallecidas y ocho lesionadas, algunas de ellas en estado grave.

Esta actualización modifica el reporte divulgado el 18 de febrero, cuando la dependencia había informado la muerte de una sola persona y diez heridos.

El hecho causó conmoción en la entidad, debido a que la mayoría de heridos son niños y niñas que se encontraban en el sitio.

Hasta el momento las autoridades no han señalado detenciones.

Nuevo saldo oficial tras el ataque en San Francisco del Rincón

El fiscal Vázquez Alatriste informó que la cifra de víctimas mortales aumentó a dos, mientras que el número de lesionados se redujo a ocho.

En entrevista con periodistas, el titular de la FGE precisó: “Tenemos el reporte de dos personas fallecidas al momento. Tenemos ocho lesionados, afortunadamente dos de gravedad”.

El funcionario estatal recalcó que entre los heridos se encuentran menores de edad y subrayó la gravedad del hecho, que ocurrió en un espacio público frecuentado por familias.

De acuerdo con información publicada por Infobae México, el ataque ocurrió la noche del 17 de febrero en la Plaza Recreativa Renovación, ubicada sobre la calle Brasil, la cual se encuentra cercana a una iglesia.

Investigación y líneas de trabajo de la fiscalía

Durante sus respuestas a medios, Vázquez Alatriste señaló que la investigación sigue abierta y que aún no se puede adelantar ninguna hipótesis firme sobre el móvil de los hechos.

“Sería muy grave adelantar vísperas de la investigación. Creemos va bien, va firme, pero no podemos concluir antes de tiempo la investigación en trámite”, indicó el fiscal.

Vista del parque público donde ocurrió el ataque. Crédito: Captura de Google Maps.

Además, destacó que la FGE mantiene varias líneas de investigación y cuenta con imágenes que fortalecen la teoría del caso.

Consultado sobre la actuación de las fuerzas de seguridad municipal tras el ataque, Vázquez mencionó que la evaluación de los protocolos y la revisión del material recabado se realizará una vez que concluyan las diligencias principales. En sus palabras, la fiscalía prioriza el esclarecimiento de los hechos y la atención a las víctimas.

Contexto y reacción de las autoridades estatales

La agresión perpetrada en un parque utilizado como espacio de convivencia familiar en la colonia Renovación generó que los principales actores políticos de la región mostraran su descontento y condenaran los hechos.

Libia Denisse García es la primera mujer que gobierna Guanajuato (Crédito: X | @LibiaDennise)

La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, condenó el ataque y reiteró el compromiso del gobierno estatal para fortalecer las medidas de seguridad y brindar atención médica y apoyo a las familias de las víctimas.

Por otra parte, el presidente municipal de San Francisco del Rincón, Antonio Marún, declaró que la prioridad sigue siendo el acompañamiento a los afectados y el reforzamiento de la vigilancia en la zona.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato mantiene abiertas las indagatorias y ha reiterado que las investigaciones continuarán hasta esclarecer por completo lo ocurrido en el parque público de la colonia Renovación.