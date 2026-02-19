México

Sergio Mayer estaría entre los habitantes mejores pagados de La Casa de los Famosos Telemundo

El primer episodio del programa fue testigo de la entrada del creador de “Solo para mujeres”, cuya participación como concursante terminó confirmando especulaciones

Sergio Mayer sorprende al ingresar
Sergio Mayer sorprende al ingresar como habitante de la nueva temporada de La Casa de los Famosos Telemundo luego de rumores sobre su participación. (Cuarto Oscuro / RS)

Sergio Mayer sorprendió a propios y extraños al ingresar como habitante de la nueva temporada de La Casa de los Famosos Telemundo tras rumores de que sería panelista.

Previo al estreno del reality show comenzaron a circular diversos rumores en los que se señalaba que el diputado sería uno de los participantes; sin embargo, la noticia no se confirmó hasta el estreno oficial del programa.

El exdiputado sorprende al sumarse
El exdiputado sorprende al sumarse como concursante y así cambia su vida pública. (Foto: Telemundo)

Así fue el ingreso de Sergio Mayer a La Casa de los Famosos Telemundo

Durante su ingreso al reality 24/7, donde convivirá con personalidades como Lupita Jones y Laura Zapata, Mayer realizó una sorpresiva aparición en el foro, donde dijo estar ansioso por convertir la casa en un infierno.

“Yo tampoco lo puedo creer, pero aquí estamos, afortunadamente. Venimos a hacer un infierno de esta casa”, dijo antes de encontrarse con el resto de sus compañeros.

Y agregó: “Ya ansioso, más que nervioso. Ansioso por estar allá adentro, por empezar a jugar, por conocer a mis compañeros y ansioso para que ustedes se empiecen a divertir”.

Durante su llegada, Sergio Mayer
Durante su llegada, Sergio Mayer expresó su emoción por conocer a sus compañeros y destacó su ansia de empezar el juego y entretener a la audiencia. (Captura de pantalla @endemolshinebd)

Sergio Mayer estaría dentro de los habitantes mejor pagados de La Casa de los Famosos Telemundo

Antes de que diera inicio el esperado reality show, Caeli concedió una entrevista en la que habló sobre su sentir antes de ingresar al programa, y resaltó que una de las mejores pagadas era la actriz Laura Zapata.

“Yo escuché que Laura Zapata se está llevando una millonada. Yo creo que voy a ser de las menos pagadas, pero estoy feliz de estar en el proyecto”, comentó.

Desde entonces, comenzaron a circular versiones en las que se aseguraba que la actriz, junto con Lupita Jones, serían dos de las artistas que recibirían un mejor sueldo por parte de la producción.

Laura Zapata y Lupita Jones
Laura Zapata y Lupita Jones figuran entre las famosas mejor remuneradas del reality show, recibiendo altos sueldos por parte de la producción.(@laurazapataoficial / Instagram)

En medio del auge de la nueva temporada, diversos medios, entre ellos ddmx, señalaron que el diputado es la personalidad mejor pagada del programa, pues recibiría un sueldo de casi medio millón de pesos a la semana, más un bono en caso de llegar a la última temporada.

“El actor Sergio Mayer encabeza la lista de los mejores pagados de esta edición”, señala el medio.

Asimismo, menciona que el creador de “Solo para Mujeres” estaría recibiendo 400 mil pesos semanales, y un bono de 50 mil pesos en caso de llegar a la final. Por debajo se encontrarían la actriz Laura Zapata y la ex Miss Universo Lupita Jones.

Sergio Mayer encabeza la lista
Sergio Mayer encabeza la lista de los mejor pagados en La Casa de los Famosos Telemundo, según medios, con un sueldo semanal de 400 mil pesos más bono especial por llegar a la final. (RS)

¿Qué pasará con Sergio Mayer y su puesto en la política?

Sergio Mayer, diputado federal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) solicitó una licencia por tiempo indefinido para poder ingresar a La Casa de los Famosos Telemundo.

De acuerdo con la plataforma del Sistema de Información Legislativa, su periodo termina el 31 de agosto de 2027, mientras tanto, su suplente es el diputado Luis Morales Flores.

