Pensión Mujeres Bienestar 2025: que beneficiarias pueden registrarse hoy jueves 19 de febrero

Los registros a la Pensión Mujeres Bienestar comenzaron desde el pasado lunes 16 de febrero para que nuevas beneficiarias puedan inscribirse.

La iniciativa está disponible en todas las entidades federativas del país y va dirigida a mujeres de 60 a 64 años de edad. Este 2026, cada mujer participante recibe un apoyo económico bimestral de 3 mil 100 pesos de forma directa a través de la tarjeta del Bienestar.

¿Qué beneficiarias se pueden registrar a la Pensión Mujeres Bienestar hoy jueves 19 de febrero?

Tomando en cuenta el calendario oficial, las personas que se pueden registrar a la Pensión Mujeres Bienestar hoy jueves 19 de febrero son aquellas cuyo primer apellido inicie con las letras N, Ñ, O, P, Q, R.

Calendario de registros a la Pensión Mujeres Bienestar

Lunes 16 de febrero: Letras A, B, C

Martes 17 de febrero: Letras D, E, F, G, H

Miércoles 18 de febrero: I, J, K, L, M

Jueves 19 de febrero: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 20 de febrero: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 21 de febrero: Todas las letras

Domingo 22 de febrero: Todas las letras

Asimismo, para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales, que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la misma.

¿Cómo registrarse a la pensión?

Las inscripciones a las pensiones se llevarán a cabo de forma presencial en los Módulos del Bienestar, abiertos entre las 10:00 y las 16:00 horas (hora del centro de México). Para localizar el módulo más cercano puede consultarse el portal https://www.gob.mx/bienestar.

Si la interesada no puede acudir personalmente, existe la opción de pedir una visita a domicilio por medio de la plataforma gob.mx/bienestar o llamando a la Línea de Bienestar al 800 639 42 64.

Las personas que deseen inscribirse deberán presentarse en el módulo indicado con los siguientes documentos: identificación oficial vigente (puede ser credencial del INE o INAPAM, pasaporte, cartilla, cédula profesional o carta de identidad), CURP reciente, acta de nacimiento, comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses (de teléfono, luz, gas, agua o predial), así como números de teléfono móvil y fijo para contacto.

Crecimiento de la Pensión Mujeres Bienestar

El crecimiento de la cobertura de la Pensión Mujeres Bienestar marca un hito en la protección social. Datos oficiales indican que, al cierre de 2025, 3 millones de mujeres son beneficiarias de este programa, lo que representa una expansión que no tiene antecedentes en la historia reciente de las políticas de inclusión en México.

Uno de los aspectos más destacados en la evolución del programa es la garantía de acceso automático. Desde 2025,todas las mujeres que cumplen 65 añospasan a ser derechohabientes de laPensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.