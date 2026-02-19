México

Localizan seis cuerpos en fosa clandestina de Tabasco, aún no son identificados

La Fiscalía del Estado informó que podrían tener una antigüedad de entre 3 y 5 años

Guardar
Imagen ilustrativa / Fosa clandestina
Imagen ilustrativa / Fosa clandestina localizada en Las Agujas, Jalisco. Crédito: Cuartoscuro

Una fosa clandestina fue localizada durante trabajos de búsqueda en el municipio de Paraíso, Tabasco, este miércoles 18 de febrero.

La Fiscalía General del Estado detalló que fue en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda que se logró el hallazgo del sitio de inhumación clandestina en un predio, localizado a 75 kilómetros al noroeste de la capital.

En el sitio, de aproximadamente 75 metros de extensión, se logró la recuperación de seis cuerpos, los cuales tendrían una antigüedad estimada de entre 3 y 5 años.

Ante el hallazgo, las autoridades continúan realizando los estudios científicos para lograr su identificación y avanzar en las investigaciones.

Ubicación del sitio se dio tras detención de generadores de violencia

El fiscal general del estado, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, detalló que el hallazgo de la fosa clandestina se realizó tras labores de investigación y de las recientes detenciones de grupos generadores de violencia en la región.

Además, destacó que durante las labores de búsqueda se cuenta con binomios caninos especializados, escáneres de tierra, drones y elementos de seguridad para facilitar la ubicación de restos humanos.

Imagen de archivo. Fuerzas federales
Imagen de archivo. Fuerzas federales custodian el perímetro de un sitio donde las autoridades locales trabajan para recuperar cuerpos de fosas clandestinas, en Salvatierra, estado Guanajuato, México. 29 de octubre de 2020. REUTERS/Sergio Maldonado

Vázquez Landeros informó que se encuentra un equipo multidisciplinario trabajando en la fosa clandestina, así como en labores de búsqueda.

“Estamos trabajando un equipo multidisciplinario de fiscales del Ministerio Público, Policía de Investigación, peritos, la Comisión Estatal y Nacional de Búsqueda. Estamos trabajando en ese lugar. Hemos localizado aproximadamente seis cuerpos. Estamos trabajando en ello para su identificación. Agradecemos a los ciudadanos que nos han estado apoyando para la identificación en este tema", detalló el fiscal.

Atacan a balazos a delegada en Villahermosa

Durante la madrugada de este miércoles también se reportó un atentado con armas de fuego contra la vivienda de la delegada Cristina del Carmen Camacho Pérez, ubicada en la colonia Gaviotas sector Palomares, lo que generó una intensa movilización de las autoridades locales y abrió una investigación oficial.

La Policía acordonó la zona tras el ataque, iniciando las diligencias pertinentes para esclarecer los hechos y determinar tanto los móviles como los posibles responsables.

En paralelo, agentes federales aseguraron nueve kilogramos de marihuana y 600 cartuchos de arma de fuego en la ranchería Buena Vista durante un operativo conjunto entre fuerzas estatales y tácticas.

Imagen ilustrativa de la marihuana.
Imagen ilustrativa de la marihuana. (Reuters)

Por estos hechos, la Fiscalía General de la República obtuvo sentencia condenatoria y vinculación a proceso contra dos hombres, quienes ahora enfrentan cargos por delitos contra la salud y posesión ilegal de municiones.

Otro caso que conmocionó a la comunidad estudiantil fue el fallecimiento de Ximena Esther “N”, quien se encontraba en estado grave en el Hospital Rovirosa después de caer desde un edificio que alberga el auditorio de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).

La Fiscalía General del Estado investiga las circunstancias del accidente y abrió una carpeta por el deceso de la alumna.

