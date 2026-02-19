INE mantiene abiertos sus Módulos de Atención Ciudadana ante repunte de sarampión en México

El INE mantiene sus 843 Módulos de Atención Ciudadana operando con normalidad, garantizando servicios del Padrón Electoral y la Credencial para Votar pese al aumento de casos de sarampión.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que sus 843 Módulos de Atención Ciudadana continúan funcionando en sus horarios habituales, pese al incremento de casos de sarampión en distintas entidades del país.

La autoridad electoral señaló que los servicios vinculados con la Credencial para Votar se mantienen sin interrupciones y llamó a la ciudadanía a acudir a realizar sus trámites con normalidad, respetando las medidas sanitarias implementadas en cada instalación.

El Instituto subrayó que su prioridad es proteger la salud del personal y de las personas usuarias que acuden diariamente a los módulos.

Medidas sanitarias reforzadas en instalaciones del INE

Desde hace dos semanas, el INE adoptó acciones preventivas conforme a la información emitida por las autoridades de salud.

El INE reforzó el uso obligatorio de cubrebocas en áreas comunes y la ventilación constante de espacios cerrados. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Entre las disposiciones implementadas se encuentra el uso obligatorio de cubrebocas en áreas comunes, la aplicación de gel antibacterial en accesos y salidas, así como la ventilación constante de espacios cerrados.

Asimismo, se reforzó la difusión interna sobre síntomas y formas de prevención del sarampión.

El organismo exhortó a evitar contacto físico innecesario y recordó que el cumplimiento de estas medidas es responsabilidad compartida para reducir riesgos de contagio.

Trámites disponibles en los Módulos de Atención Ciudadana

El INE refuerza la inmunización como estrategia preventiva, coordinada con la información y lineamientos de las autoridades sanitarias.

En los módulos del INE se pueden realizar distintos trámites relacionados con el Padrón Electoral y la Credencial para Votar, entre ellos:

Solicitud de la Credencial para Votar por primera vez

Inscripción al Padrón Electoral

Actualización de domicilio

Corrección de datos personales

Reposición por robo o extravío

Renovación de credenciales próximas a vencer

El Instituto reiteró que estos servicios permanecen activos en las 32 entidades federativas.

Trabajo a distancia y vacunación interna tras contagio aislado

La autoridad electoral informó que se registró un contagio aislado de sarampión entre su personal, sin que hasta ahora se hayan detectado nuevos casos dentro de sus instalaciones.

El INE llevará a cabo una jornada interna de vacunación en su sede de Tlalpan para el personal de hasta 49 años que necesite completar o reforzar su esquema de inmunización. Foto: X/@SaludEdomex.

Como medida preventiva adicional, se implementó temporalmente la modalidad de trabajo a distancia para aquellas funciones que no requieren presencia física.

Además, se llevará a cabo una jornada interna de vacunación en su sede de Tlalpan, dirigida a personas de hasta 49 años que necesiten completar o reforzar su esquema de inmunización.

También se realiza un monitoreo preventivo para identificar oportunamente posibles síntomas y canalizar cualquier caso sospechoso a valoración médica.

México supera los 10 mil casos confirmados de sarampión

El reforzamiento de medidas ocurre en un contexto nacional marcado por el aumento de contagios.

Al 17 de febrero, México superó los 10 mil casos confirmados de sarampión, tras acumular 6 mil 442 en 2025 y sumar 3 mil 643 adicionales en las primeras semanas de 2026.

México supera los 10 mil casos confirmados de sarampión desde el inicio del brote, sumando más de 3 mil contagios en las primeras semanas de 2026.(FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

El total de defunciones asociadas al brote asciende a 31 en ocho entidades. Chihuahua concentra la mayoría de los fallecimientos, seguida por Jalisco y otros estados con registros menores.

En 2026, Jalisco, Chiapas, Ciudad de México, Sinaloa y Estado de México reportan más de cien casos confirmados, con mayor incidencia en niñas y niños de 1 a 4 años.

Estrategia nacional de vacunación en 11 estados prioritarios

Durante una conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, autoridades federales anunciaron una estrategia prioritaria de vacunación en 11 entidades con mayor incidencia.

La campaña está dirigida a personas de 13 a 49 años que no estén vacunadas o no hayan completado su esquema. El gobierno federal informó que dispone de 27 millones de dosis para ampliar la cobertura y contener la transmisión del virus.