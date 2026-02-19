Documentales y películas finlandesas llegan a Cineteca Chapultepec: fechas y horarios

Este ciclo de cine explorar la riqueza cultural del país nórdico a través de películas que destacan el arte, el diseño y la arquitectura. (Captura de pantalla @CinetecaMexico)

La Cineteca Nacional y la Embajada de Finlandia en México organizan un evento que pone en primer plano el legado artístico de ese país nórdico. Una selección compuesta por dos documentales y una recreación histórica llegará a la Cineteca Chapultepec del 24 de febrero al 1 de marzo, con el propósito de acercar al público mexicano a la riqueza cultural y visual de Finlandia.

Un recorrido cinematográfico por la creatividad finlandesa

La muestra, titulada “Desde Finlandia con amor”, propone una experiencia que trasciende la pantalla grande. A lo largo de una semana, los asistentes podrán descubrir cómo la arquitectura, las artes plásticas, el diseño y la literatura dialogan con el cine contemporáneo de Finlandia. La programación contempla tres largometrajes, dos documentales y una recreación histórica que exploran el impacto de figuras cuyas obras han influido más allá de las fronteras europeas.

Entre los títulos seleccionados destacan producciones dedicadas a personalidades que han dejado una marca profunda en la identidad cultural de Finlandia. Las historias de Alvar Aalto, Tove Jansson y Maija Isola forman el eje central del ciclo, permitiendo trazar conexiones entre la creación artística, la innovación y la vida cotidiana en ese país.

El ciclo “Desde Finlandia con amor” ofrece un recorrido por la vida y obra de figuras clave como Alvar Aalto, Tove Jansson y Maija Isola.

Aalto, Maija Isola y Tove: biografías de arte y transformación

El documental “Aalto” ofrece una mirada al trabajo de Alvar Aalto, figura esencial del diseño escandinavo y la arquitectura moderna. Su enfoque humanista y su colaboración con su esposa, Aino Aalto, impulsaron un nuevo paradigma en la relación entre la sociedad y los espacios habitados. Las infraestructuras que diseñaron juntos pusieron a las personas en el centro de la arquitectura.

Por su parte, “Maija Isola” explora la trayectoria de la creadora de los reconocidos estampados textiles de Marimekko. Durante más de tres décadas, Isola desafió convenciones sociales, aportando una visión de libertad y creatividad cuya influencia permanece vigente en los hogares finlandeses desde la segunda mitad del siglo XX.

La propuesta se completa con “Tove”, un retrato íntimo de Tove Jansson, artista polifacética y autora de los populares personajes Moomin. La película aborda su vida personal, la búsqueda de identidad y las dificultades para consolidar su carrera en un entorno artístico dominado por hombres. El legado de Jansson continúa inspirando a nuevas generaciones, dentro y fuera del “País de los mil lagos”.

La muestra incluye dos documentales y una recreación histórica que exploran el legado artístico y social de Finlandia en la pantalla grande. (@CinetecaMexico)

Fechas y horarios de las funciones del ciclo “Desde Finlandia con amor”

Lunes 24 de febrero: 18:00 horas

Martes 25 de febrero: 18:00 horas

Miércoles 26 de febrero: 18:00 horas

Jueves 27 de febrero: 18:00 horas

Viernes 28 de febrero: 18:00 horas

Sábado 29 de febrero: 16:00 horas

Domingo 1 de marzo: 16:00 horas