Diputada Elizabeth Montoya reaparece y narra por primera vez cómo fue el atentado en su contra en Culiacán

Tras la emboscada contra legisladores de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Elizabeth Montoya relató el momento del ataque, confirmó sus lesiones y negó vínculos con pugnas criminales. (Anayeli Tapia/Infobae)

La tarde del 28 de enero de 2026, un ataque armado sacudió la vida política de Sinaloa. Los diputados locales de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix, fueron emboscados y atacados a balazos en el centro de Culiacán, minutos después de salir de una sesión en el Congreso del Estado.

Sujetos armados abrieron fuego contra el vehículo en el que se trasladaban, dejando a ambos legisladores heridos y a una tercera persona lesionada. El atentado, perpetrado en una zona céntrica y en plena luz del día, provocó conmoción en medio de un contexto de creciente violencia en la entidad.

Hoy, a tres semanas de los hechos, Elizabeth Montoya Ojeda reapareció, rompió el silencio y relató en entrevista con Radio Fórmula cómo vivió el atentado que sufrió junto a su compañero de bancada.

“Perdí un ojo, pero aquí estamos”

De acuerdo con el testimonio de Montoya, el atentado ocurrió minutos después de que ambos diputados salieron del Congreso del Estado. Se dirigían al aeropuerto de Culiacán para asistir a una convención nacional de su partido cuando su vehículo fue interceptado.

“Íbamos camino al aeropuerto porque teníamos una convención en la Ciudad de México. De pronto sentí que el carro se detuvo y sentí como que me empezaron a sacudir la cabeza. No sabía qué estaba sucediendo”, relató en conversación con Ciro Gómez Leyva.

La legisladora describió que al voltear hacia Sergio Torres Félix notó que ambos estaban heridos.

“Ya cuando volteo y veo que, que el diputado Sergio Torres, pues tiene por ahí una herida... Empecé a sentir algo caliente en mi rostro y pensé que tal vez yo también tenía una herida. Creo que en ese momento me desmayé porque no recuerdo más hasta que ya había ayuda”, aseguró.

CULIACÁN, SINALOA, 28ENERO2026.- Los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, fueron atacados a balazos este miércoles mientras se desplazaban por el Paseo Niños Héroes, en pleno centro de Culiacán. Los legisladores fueron agredidos tras retirarse del Congreso local y señalaron que iban rumbo a la Ciudad de México. El legislador Torres Félix, exalcalde de la capital sinaloense, fue intervenido quirúrgicamente y permanece en estado delicado en una clínica privada, mientras que Montoya Ojeda, aunque también herida, se reporta fuera de peligro. Ambos fueron visitados por el gobernador Rubén Rocha Moya, quien ordenó un operativo de búsqueda de los agresores. El atentado ocurre apenas un día después de que el general retirado Ignacio Bravo, actual secretario de Seguridad estatal, también fuera blanco de un ataque armado. La presidenta de México y el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, expresaron su respaldo para esclarecer los hechos y reforzar la seguridad en la región. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

Fue trasladada primero a la Cruz Roja y después a una clínica particular, donde recibió atención médica especializada. Montoya confirmó que perdió un ojo, pero que también sufrió lesiones en pómulo y nariz, por lo que fue sometida a cirugía reconstructiva.

“Afortunadamente me encuentro con vida, agradecida por eso. Emocionalmente estoy bien. Perdí un ojo, pero aquí estamos. Tenemos todavía mucho por hacer y no nos rendimos”, afirmó.

Indicó que permaneció consciente la mayor parte del tiempo, incluso al abordar la patrulla y al llegar por su propio pie a la Cruz Roja. Días después fue dada de alta, aunque sigue bajo supervisión médica a la espera de otra intervención quirúrgica.

La diputada señaló que su intención es reincorporarse a sus funciones legislativas en cuanto termine su proceso de recuperación. “Amo mi trabajo, me gusta mucho lo que hago, el contacto con la gente. Mi causa siempre ha sido la familia, las niñas, los niños, los adolescentes y los adultos mayores. Seguiremos trabajando por ellos y por todos aquellos que lo necesiten”, expresó.

Por si parte, Sergio Torres Félix permanece hospitalizado en terapia intensiva, aunque familiares y autoridades han informado que se encuentra fuera de peligro.

Rechaza versión de pugna entre cárteles

Las investigaciones oficiales han avanzado en la identificación de responsables. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Jesús Emir “N”, conocido como “Compa güero” y/o “Radio 13”, presunto operador de Los Chapitos.

Se le atribuye la logística del ataque, así como el control de radios de comunicación, la adquisición de drones y la instalación de cámaras para monitorear a las autoridades. Un día después del atentado, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que ya se habían producido detenciones, aunque no detalló identidades ni grados de responsabilidad.

Tras el ataque, autoridades federales atribuyeron el hecho a una supuesta disputa entre células de Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cártel de Sinaloa.

En la entrevista, Montoya rechazó de manera enfática esa versión. “No me hace sentido para nada. No, de ninguna manera”, declaró.

Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda son diputados locales de Movimiento Ciudadano.

La diputada insistió en que ni ella ni Torres Félix habían recibido amenazas ni mantienen conflictos fuera de la política. “Somos personas de trabajo, no tenemos ninguna relación (con grupos criminales), nunca hemos recibido amenazas. Hay diferencias políticas, sí, pero siempre con respeto y responsabilidad. Jamás hemos tenido ningún problema con nadie”, subrayó.

Tras el atentado, el gobierno estatal le asignó escoltas para su protección personal.

Montoya subrayó que continuará viviendo en Culiacán y que la experiencia la motiva a seguir adelante en su labor política y social.