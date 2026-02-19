Día del Ejército Mexicano 2026: Sheinbaum encabezó la conmemoración desde Puebla

Foto: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este jueves 19 de febrero la ceremonia conmemorativa del Día del Ejército Mexicano desde el municipio de Oriental, Puebla, donde reconoció la labor de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, auxilio a la población y apoyo en situaciones de emergencia.

Durante el acto oficial, la mandataria realizó la entrega de menciones honoríficas a distintos elementos de las Fuerzas Armadas, entre generales, coroneles, tenientes y sargentos.

El general Ricardo Trevilla Trejo subrayó que el Ejército Mexicano es una institución fundamental para el Estado y mencionó la importancia de la aplicación del Plan DN-III-E (Defensa Nacional, tercera versión, anexo E) ante desastres naturales. Además, destacó los avances en los siguientes temas:

Ajustes de los programas de adiestramiento .

Adecuación de planes y programas de estudio en los planteles de las Fuerzas Armadas de todos los niveles en materia de humanismo, derechos humanos, historia y cultura.

Seguridad publica : se han asegurado más de 18 mil armas y más de 160 toneladas de diversas drogas .

Infraestructura estratégica en carreteras y sistema hídrico.

Señaló que su gobierno mantendrá el respaldo a los elementos castrenses y reiteró el compromiso de fortalecer sus condiciones laborales, equipamiento y formación.

En su mensaje, también resaltó que la relación entre sociedad y fuerzas armadas debe sustentarse en la confianza y el respeto, al considerar que los soldados han demostrado disciplina y vocación de servicio en momentos críticos para el país.

Autoridades federales, estatales y mandos militares acudieron a la ceremonia, en la que se realizaron honores a la bandera, pases de lista y reconocimientos a personal destacado.

¿Por qué se celebra el Día del Ejército Mexicano el 19 de febrero?

La fecha conmemora la promulgación del decreto de 1913 mediante el cual se creó el Ejército Constitucionalista, antecedente directo del actual Ejército Mexicano.

Este cuerpo armado surgió durante la Revolución mexicana como respuesta al golpe de Estado contra el presidente Francisco I. Madero y tuvo como propósito restablecer el orden constitucional.

Desde entonces, el 19 de febrero se instituyó oficialmente como el día para reconocer la historia, disciplina y servicio de las fuerzas terrestres del país.