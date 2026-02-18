México

Yuridia presenta un adelanto exclusivo de su nueva canción y genera expectativa entre sus fans

La cantante sorprende a sus seguidores al mostrar detalles íntimos y emocionar con la idea de compartir escenario con una voz femenina muy esperada

Yuridia emociona a sus seguidores
Yuridia emociona a sus seguidores al compartir un adelanto de su nueva canción 'La mala era yo', acompañado de imágenes inéditas de su infancia. (YouTube)

Yuridia presentó un adelanto de su nueva canción, acompañada de imágenes de su infancia, lo que confirma su permanencia y relevancia en el género.

El tema, titulado “La mala era yo”, marca una etapa distinta en su carrera y su reencuentro con el público tras una pausa dedicada a su maternidad.

El regreso musical de Yuridia
El regreso musical de Yuridia marca una etapa distinta en su carrera tras una pausa por maternidad y reafirma su relevancia en el género regional mexicano. (Captura de pantalla)

Un adelanto que despierta rumores: Yuridia y la posibilidad de un dueto

La publicación de Yuridia en redes sociales no solo permitió conocer el título del nuevo sencillo. En el breve video compartido, muchos fanáticos identificaron una segunda voz femenina, lo que alimentó las especulaciones sobre una colaboración con Kany García.

La reacción de los usuarios no se hizo esperar. En distintas plataformas, seguidores señalaron que la intérprete puertorriqueña podría sumarse al lanzamiento. En palabras de uno de los comentarios más compartidos: “Se escucha la voz de Kany, sería un sueño hecho realidad este dueto”.

El fragmento de la canción filtrado revela un enfoque sentimental, característico en la obra de Yuridia. “La séptima vez, después de hacerme inmune a los consejos, dejé de echarle tierra a amores viejos, si la mala era yo”, se escucha en la grabación, lo que sugiere un tema de desamor y autoexploración emocional.

El nuevo sencillo de Yuridia
El nuevo sencillo de Yuridia explora el desamor y la autoexploración emocional, consolidando su sello sentimental en la música mexicana. (Ocesa)

Próxima gira y reencuentro con el público en 2026

El regreso de Yuridia a los escenarios ya cuenta con fechas confirmadas para 2026. La artista planea una gira que incluirá estadios y palenques en Sonora, Chihuahua y el Estado de México, según la cartelera publicada en sus redes.

El retorno representa un cierre de ciclo personal y el inicio de una nueva etapa profesional, en la que la cantante busca reafirmar su lugar en el panorama musical.

Tras su reciente maternidad, la intérprete ha señalado en entrevistas que su prioridad es encontrarse de nuevo con su público. La expectativa en torno al anuncio oficial de la fecha de estreno de “La mala era yo” se ha incrementado, especialmente entre quienes siguen su evolución artística.

Durante el Carnaval Internacional de
Durante el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, Yuridia congrega a más de 20 mil asistentes y rinde homenaje a figuras icónicas del regional mexicano. (Instagram)

Mazatlán y la consagración de Yuridia en el regional mexicano

Durante el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, Yuridia ofreció un espectáculo multitudinario en el Estadio Teodoro Mariscal, donde se celebró la coronación de Anahí I. Según la cobertura de Diario de Morelos, más de 20 mil personas asistieron a la velada, que combinó sus mayores éxitos con homenajes a figuras del género como Chalino Sánchez.

La artista convenció al público con su versatilidad y cercanía. Interpretó temas propios como “Ya te olvidé” y “Como yo nadie te ha amado”, además de versiones de “La maldita primavera”. Momentos espontáneos, como el brindis con cerveza Pacífico y la recepción de coricos, fortalecieron la conexión con la audiencia sinaloense.

