Una mujer fue detenida tras robo, persecución y balacera en la Magdalena Contreras, CDMX

Un hombre y una mujer huyeron tras la presencia de las autoridades. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer detenida y un presunto delincuente abatido fue el saldo de un operativo realizado por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tras el robo de vehículo, una persecución y un enfrentamiento armado en la alcaldía Magdalena Contreras de la Ciudad de México.

El hecho fue provocado por el robo de un vehículo en calles de la colonia El Ermitaño, el cual fue denunciado por la víctima.

Las autoridades confirmaron que durante la intervención hubo colaboración con el Centro de Comando y Control (C2) Sur para localizar al presunto responsable.

Robo y alerta en la colonia El Ermitaño

La intervención de la SSC se originó cuando operadores del C2 Sur recibieron un reporte sobre el robo de un automóvil en la intersección de las calles Ermitaño y Terracería, en la colonia El Ermitaño.

La víctima, un hombre de 33 años, denunció que al oír ruidos fuera de su vivienda salió a revisar y observó cómo un hombre se llevaba su vehículo, por lo que reportó el hecho con las autoridades.

Mientras tanto, policías instrumentaron un operativo de búsqueda en la zona, con la colaboración directa de los operadores del C2 Sur, quienes utilizaron las cámaras de videovigilancia para rastrear el automóvil robado.

Según el reporte oficial, la coordinación permitió ubicar el vehículo poco tiempo después entre las calles Cerrada de Alpes y Tercera Cerrada de Meyatl, en la misma alcaldía.

Localización, huida y enfrentamiento armado

En el punto donde fue localizado el vehículo robado los oficiales observaron a un hombre retirando piezas del mismo, por lo que se acercaron al sitio.

Al notar la presencia policial, el sujeto intentó huir junto a una mujer en otro automóvil, que según autoridades, era de alquiler, no tenía placas y contaba con reporte de robo.

Durante la fuga, los sospechosos chocaron contra un coche estacionado, por lo que no pudieron continuar con su huida. En ese momento, el hombre disparó contra los elementos de la SSC, quienes respondieron a la agresión y lo hirieron.

El enfrentamiento de disparos culminó con el hombre abatido por las autoridades, hecho confirmado por paramédicos, quienes diagnosticaron al hombre sin signos vitales debido a heridas de arma de fuego.

El sitio del enfrentamiento fue acordonado por las autoridades, quienes notificaron a las instancias ministeriales para la realización de los peritajes y el levantamiento del cuerpo.

Mujer detenida tras la balacera

Fotografía de la mujer detenida tras los hechos. Crédito: SSC

La acompañante del probable responsable, una mujer de 35 años, fue detenida en el sitio.

Según el reporte oficial, los agentes le informaron sobre sus derechos constitucionales y la trasladaron ante el agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Los policías involucrados en la detención acudieron a rendir su declaración ante las autoridades ministeriales, siguiendo el protocolo institucional. Autoridades informaron que la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC inició una investigación administrativa interna para cooperar en las indagatorias como el protocolo lo marca.