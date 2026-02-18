México

Una mujer fue detenida tras robo, persecución y balacera en la Magdalena Contreras, CDMX

En el sitio fue abatido el presunto cómplice de la mujer, señalado como el responsable de haber robado el vehículo que desencadenó el hecho

Guardar
Un hombre y una mujer
Un hombre y una mujer huyeron tras la presencia de las autoridades. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer detenida y un presunto delincuente abatido fue el saldo de un operativo realizado por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tras el robo de vehículo, una persecución y un enfrentamiento armado en la alcaldía Magdalena Contreras de la Ciudad de México.

El hecho fue provocado por el robo de un vehículo en calles de la colonia El Ermitaño, el cual fue denunciado por la víctima.

Las autoridades confirmaron que durante la intervención hubo colaboración con el Centro de Comando y Control (C2) Sur para localizar al presunto responsable.

Robo y alerta en la colonia El Ermitaño

La intervención de la SSC se originó cuando operadores del C2 Sur recibieron un reporte sobre el robo de un automóvil en la intersección de las calles Ermitaño y Terracería, en la colonia El Ermitaño.

La víctima, un hombre de 33 años, denunció que al oír ruidos fuera de su vivienda salió a revisar y observó cómo un hombre se llevaba su vehículo, por lo que reportó el hecho con las autoridades.

Mientras tanto, policías instrumentaron un operativo de búsqueda en la zona, con la colaboración directa de los operadores del C2 Sur, quienes utilizaron las cámaras de videovigilancia para rastrear el automóvil robado.

Según el reporte oficial, la coordinación permitió ubicar el vehículo poco tiempo después entre las calles Cerrada de Alpes y Tercera Cerrada de Meyatl, en la misma alcaldía.

Localización, huida y enfrentamiento armado

En el punto donde fue localizado el vehículo robado los oficiales observaron a un hombre retirando piezas del mismo, por lo que se acercaron al sitio.

Al notar la presencia policial, el sujeto intentó huir junto a una mujer en otro automóvil, que según autoridades, era de alquiler, no tenía placas y contaba con reporte de robo.

Durante la fuga, los sospechosos chocaron contra un coche estacionado, por lo que no pudieron continuar con su huida. En ese momento, el hombre disparó contra los elementos de la SSC, quienes respondieron a la agresión y lo hirieron.

El enfrentamiento de disparos culminó con el hombre abatido por las autoridades, hecho confirmado por paramédicos, quienes diagnosticaron al hombre sin signos vitales debido a heridas de arma de fuego.

El sitio del enfrentamiento fue acordonado por las autoridades, quienes notificaron a las instancias ministeriales para la realización de los peritajes y el levantamiento del cuerpo.

Mujer detenida tras la balacera

Fotografía de la mujer detenida
Fotografía de la mujer detenida tras los hechos. Crédito: SSC

La acompañante del probable responsable, una mujer de 35 años, fue detenida en el sitio.

Según el reporte oficial, los agentes le informaron sobre sus derechos constitucionales y la trasladaron ante el agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Los policías involucrados en la detención acudieron a rendir su declaración ante las autoridades ministeriales, siguiendo el protocolo institucional. Autoridades informaron que la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC inició una investigación administrativa interna para cooperar en las indagatorias como el protocolo lo marca.

Temas Relacionados

AbatidoRoboMagdalena ContrerasCDMXSSC CDMXEl ErmitañoBalaceraC2 SurSeguridadmexico-noticias

Más Noticias

Temblor en Oaxaca: se registra sismo de 4.8 en Pinotepa Nacional

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Oaxaca: se registra

Nancy Núñez, alcaldesa de Azcapotzalco, coloca placa en casa de José José junto a Anel Noreña y José Joel

En el que hubiera sido el cumpleaños número 78 del ‘Príncipe de la canción’, la funcionaria y la familia del intérprete le rindieron un homenaje público

Nancy Núñez, alcaldesa de Azcapotzalco,

Línea 3 del Mexicable en Naucalpan tendrá más de 200 cabinas con cámaras y wifi, confirma Edomex

Se prevé que esta nueva ruta del Estado de México traslade más de 40 mil pasajeros diariamente, revelaron autoridades mexiquenses

Línea 3 del Mexicable en

Temblor hoy 17 de febrero en México: reportan sismo de magnitud 5.0 en Pinotepa Nacional, Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy 17 de febrero

México suma tres amistosos en su preparación rumbo al Mundial 2026: Ghana, Australia y Serbia

La agenda de la Selección Mexicana incluirá duelos confirmados ante Islandia, Portugal y Bélgica

México suma tres amistosos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a más de 60

Sentencian a más de 60 años de prisión a “El Nariz”, líder de la Familia Michoacana en el Valle de Toluca

Operativa Barredora estaría detrás del triple homicidio en el bar Sala de Despacho de Puebla

Identifican participación de al menos seis personas en atentado contra diputados de MC en Culiacán, Sinaloa

Dos personas fueron procesadas por las mantas donde amenazaban de muerte al cantante de narcocorridos Javier Rosas en Sonora

Dos mujeres, una de ellas en silla de ruedas, son asesinadas en Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Nancy Núñez, alcaldesa de Azcapotzalco,

Nancy Núñez, alcaldesa de Azcapotzalco, coloca placa en casa de José José junto a Anel Noreña y José Joel

Lupita Villalobos se burla de la polémica entre Alana Flores y Samadhi Zendejas en Supernova Génesis

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 17 de febrero

Supernova Génesis aclara los motivos por los que se canceló la pelea de Alana y Samadhi: ¿quiénes podrían ocupar su lugar?

El penthouse de Luis Miguel en Miami, testigo de romances y misterios, busca nuevo dueño por USD 5 millones

DEPORTES

México suma tres amistosos en

México suma tres amistosos en su preparación rumbo al Mundial 2026: Ghana, Australia y Serbia

Santos retira de su estadio a aficionados por protestar

Keylor Navas podría dejar a Pumas e interesa en la MLS

FMF confirma que el Estadio Ciudad de México sí será sede del México vs Portugal, pese a rumores de retrasos

Puebla vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la jornada 7 del Clausura 2026