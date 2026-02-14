C5 de CDMX advierte sobre ‘red flags’ en citas de San Valentín: así puedes pedir ayuda si te sientes en riesgo

Una pareja sonríe mientras brinda con copas de vino blanco durante una cena íntima en un restaurante de ambiente sofisticado e iluminación tenue. La escena refleja el ambiente cálido y acogedor típico de este tipo de establecimientos, ideales para celebraciones especiales o una velada romántica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día del Amor y la Amistad, también conocido como San Valentín, que se celebra cada 14 de febrero, no solo es uno de los principales festejos en México, sino que también es una fecha que se ha utilizado para concientizar sobre la violencia dentro de las relaciones de pareja, amigos y hasta familia.

Por ello, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México se sumó a la celebración señalando algunas de los signos de alerta o red flags, principalmente en las relaciones de pareja.

En su cuenta de X, la dependencia capitalina afirmó que “el amor no debe de ser ciego” e hizo un llamado a que las personas aprovechen su cita del 14 de febrero para detectar posibles red flags en sus parejas y así eviten ser víctimas de cualquier tipo de violencia.

La publicación la acompañó con la viñeta publicó una viñeta: “Red flags en un cita del 14 de febrero”, en la cual muestra que algunas señales de alerta son:

Te controla y hace comentarios pasivo-agresivos.

Se comporta de forma agresiva y trata mal al personal que les brinde algún servicio.

¿Cómo puedes pedir ayuda en una situación de riesgo?

El C5 destacó que “ante cualquier situación de riesgo” las personas pueden llamar al número 911 para solicitar ayuda o denunciar a través de redes sociales.

También pueden utilizar los botones de auxilio en de la Ciudad de México, disponibles 24/ 7.

Especialista de la UNAM llama a fomentar relaciones amorosas y de amistad libres de violencia

Carolina Armenta Hurtarte, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, destacó la importancia de construir relaciones amorosas y de amistad libres de violencia, en el marco de la conmemoración del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad.

La especialista subrayó que, más allá de la comercialización y trivialización de la fecha, resulta fundamental celebrar los lazos afectivos en general, ya que son esenciales para el bienestar de las personas.

Armenta Hurtarte enfatizó que el hecho de no tener pareja no implica un fracaso o un problema personal, ya que la vida afectiva también se construye a través de las amistades y la familia.

Invitó a buscar relaciones equitativas que fomenten la igualdad entre pares, el respeto a la individualidad y el bienestar emocional, lo que puede contribuir a reducir problemas habituales como la ansiedad y el estrés.

La académica explicó que los vínculos afectivos se relacionan con el apego desarrollado en la infancia, y que la crianza influye en la manera en que se enfrentan separaciones o nuevas experiencias, como el ingreso a la escuela.

Subrayó la importancia de la confianza y la seguridad en las figuras de cuidado para facilitar la adaptación a nuevos contextos.

Durante la adolescencia, según Armenta Hurtarte, los cambios hormonales y el desarrollo corporal generan cuestionamientos sobre la identidad personal, que también se buscan definir en las primeras relaciones amorosas.

Los primeros enamoramientos suelen estar marcados por una intensa carga emocional y elementos del amor romántico, lo que puede dificultar la identificación de diversidades sexuales e identitarias.

La especialista afirmó que las relaciones positivas se caracterizan por la comunicación abierta, la escucha, la negociación y el respeto basado en la equidad. Reconoció la importancia de visibilizar la diversidad y tener apertura hacia los distintos tipos de lazos amorosos que existen en la actualidad.

Armenta Hurtarte consideró necesario descentralizar el amor romántico y promover modelos más flexibles, lo que contribuye a eliminar violencias de pareja, favorece la equidad de género y permite el desarrollo personal.

Finalmente, propuso aprovechar el 14 de febrero para reflexionar sobre la diversidad de relaciones y para fomentar vínculos libres de violencia.