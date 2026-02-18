“Somos la muerte”: video exhibe 14 minutos de tortura de militares a joven en Michoacán

Un video de 14 minutos exhibe a presuntos militares golpeando a un joven dentro de un local de tragamonedas en Peribán, Michoacán. (Captura de pantalla)

“Somos la muerte”, dice un grupo de militares antes de golpear a un joven contra una máquina tragamonedas. Una grabación de 14 minutos, que ya circula en redes sociales, ha exhibido las amenazas, interrogatorios y agresiones físicas con las que elementos de las Fuerzas Armadas intentan obligar a un hombre a declararse integrante de un grupo criminal.

De acuerdo con la información del video, los hechos sucedieron el pasado 16 de febrero de 2026, en un local de máquinas tragamonedas en Peribán, Michoacán.

¿Qué se ve en el video?

Al inicio del operativo, los militares cierran la puerta del local antes de iniciar la agresión. Dentro se encontraban dos jóvenes: mientras a uno solo le muestran un teléfono y lo interrogan sobre la propiedad del aparato, al encargado lo someten a golpes y amenazas.

En la grabación se observa a al menos cinco hombres vestidos con equipo táctico mientras redean, someten e interrogan al hombre que atendía el local de minicasinos.

Uno de los agresores, con el rostro cubierto por un pañuelo, lanza amenazas directas: “somos la muerte, güey, nosotros“. Durante el interrogatorio, pregunta: “¿andas halconeando?” y antes de cualquier respuesta, toma al joven por la cabeza y lo azota contra una de las máquinas.

La secuencia muestra agresiones reiteradas, incluyendo golpes en la cabeza, bofetadas, rodillazos y golpes con una tabla de madera que los agresores empuñan como si se tratara de un bate de béisbol.

El joven es empujado, recargado sobre una máquina y golpeado en el estómago y las costillas. En el video se escuchan claramente los gemidos y sollozos de la víctima.

El video muestra cómo los agresores se turnan para golpearlo, y en al menos cuatro ocasiones la tabla impacta con fuerza contra su cuerpo. Hacia el minuto siete, otro militar provoca que el joven tropiece y caiga para mantenerlo sobre el piso.

Defensa ya investiga

De acuerdo con información de Milenio, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que el caso ya fue turnado al Ministerio Público para su investigación.

Hasta el momento se sabe que los uniformados involucrados forman parte de los convoyes itinerantes desplegados en la zona como parte del denominado “Plan Michoacán”, una estrategia federal orientada a combatir la violencia y el crimen organizado.

El municipio de Peribán, donde ocurrieron los hechos, ha sido escenario reciente de operativos militares y presencia de organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La región enfrenta extorsiones a productores de aguacate y limón, así como disputas entre grupos delictivos.

Operativos contra casinos en Michoacán

En Michoacán, los operativos contra máquinas tragamonedas y mini casinos han sido parte de una estrategia directa para debilitar las fuentes de financiamiento del crimen organizado.

Durante los últimos tres años, autoridades estatales y federales han asegurado y destruido más de 3 mil 300 máquinas en distintos municipios de la entidad, como Morelia, Uruapan, Apatzingán, Zitácuaro, Lázaro Cárdenas, Zamora, Maravatío y Tacámbaro. Tan solo en febrero de 2026, se destruyeron 803 dispositivos decomisados en operativos recientes.

De acuerdo con autoridades estatales, estos aparatos generan ganancias superiores a los 9 millones 800 mil pesos mensuales para grupos delictivos, ya que cada máquina puede rendir hasta 12 mil pesos mensuales.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla enfatizó que la instalación de estas máquinas en farmacias, tiendas de abarrotes y otros comercios forma parte de esquemas de extorsión. Los comerciantes son obligados a mantener las máquinas en funcionamiento, cubrir gastos de electricidad y operación, y tolerar la presencia de estos dispositivos bajo amenazas.

Máquinas tragamonedas son útiles a los grupos criminales.

Además de la extorsión directa a los comerciantes, las máquinas tragamonedas cumplen varias funciones estratégicas para los grupos criminales en Michoacán:

Lavado de dinero: Las tragamonedas operan casi siempre en efectivo y con controles mínimos, lo que facilita mezclar dinero ilícito con ingresos legales.

Bajo riesgo legal: A diferencia de actividades como el narcotráfico, operar tragamonedas suele acarrear sanciones administrativas, gracias a una regulación ambigua y a la operación de muchos locales en zonas grises. Es una fuente de ingresos con menor riesgo de persecución penal.

Control territorial: La colocación de máquinas en tiendas, bares y pequeños comercios permite a las organizaciones criminales marcar presencia en territorio, vigilar la dinámica del barrio y ejercer control social.

Flujo constante de efectivo: Las tragamonedas no requieren una infraestructura criminal compleja y funcionan como una “caja chica” que alimenta las operaciones cotidianas de las células locales.

Plataforma para otras actividades ilícitas: Los locales con tragamonedas pueden ser utilizados como lugares para la distribución de drogas, reclutamiento o vigilancia.