Sheinbaum aclara que no se reunió con empresarios canadienses y destaca reconocimiento mutuo en encuentro oficial

La mandataria explicó en su conferencia matutina que el diálogo empresarial se llevó a cabo por medio de secretarios de Estado, quienes coordinaron la interlocución con los representantes del sector privado canadiense.

La jornada estuvo marcada por el objetivo de consolidar la confianza bilateral y ampliar las rutas de cooperación comercial e inversiones en un contexto global adverso, marcado por la competencia de China y la necesidad de fortalecer sectores clave en América del Norte.

Un diálogo oficial en Palacio Nacional

Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a ministros y altos funcionarios del gobierno canadiense, encabezados por Dominic LeBlanc, ministro de Comercio, y Heath MacDonald, ministro de Agricultura y Agroalimentación. La delegación incluyó también a Marcelo Ebrard, secretario de Economía; Edgar Amador, secretario de Hacienda; Juan Ramón de la Fuente, canciller; Luz Elena González, secretaria de Energía; y Altagracia Gómez Sierra, al frente del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización.

Durante la conferencia de prensa, Sheinbaum detalló: “No, bueno, yo personalmente no me reuní con los empresarios; eso fue labor de las y los secretarios, coordinados por el secretario de Economía y el secretario de Relaciones Exteriores. En la reunión que tuvimos realmente fue una reunión muy amable, de reconocimiento mutuo entre nuestros gobiernos y, al mismo tiempo, sobre las grandes oportunidades que existen tanto en el comercio como en las inversiones”.

Mientras los funcionarios dialogaban en Palacio Nacional, los empresarios participaron en mesas sectoriales organizadas por las secretarías mexicanas de Economía y Relaciones Exteriores, abordando temas de interés para el comercio, las inversiones y la integración de cadenas productivas.

Consolidación de la relación México-Canadá más allá del T-MEC

El acercamiento entre México y Canadá se produce en un escenario geopolítico complejo, que ha llevado a ambos países a buscar una agenda propia frente a la presión asiática y los desafíos de la relocalización de cadenas productivas. Según información de El Financiero, la relación bilateral se ha vuelto más estratégica tras las recientes tensiones en las negociaciones del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), y ante la volatilidad política en Estados Unidos.

En la reunión, Sheinbaum insistió en la importancia de mantener y ampliar los compromisos asumidos durante la visita previa del primer ministro canadiense, Mark Carney. “Hay muchos productos agroalimentarios mexicanos que podemos exportar a Canadá. También podemos importar productos canadienses y buscamos que haya más inversiones de empresas canadienses en nuestro país”, afirmó la presidenta en la conferencia matutina.

Desde el gobierno federal, la prioridad se ha centrado en incrementar las exportaciones agroalimentarias y diversificar las importaciones provenientes de Canadá en rubros estratégicos, una política que busca aprovechar la complementariedad de ambos mercados y fortalecer la capacidad de respuesta ante la competencia de Beijing.

Dominic LeBlanc, ministro de Comercio de Canadá, destacó en su cuenta oficial la importancia de la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum: “Fue un honor reunirme con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para avanzar en la Asociación Estratégica Integral Canadá-México. Esta misión comercial del Equipo Canadá a México demuestra nuestro compromiso compartido de garantizar la prosperidad, la seguridad y la sostenibilidad de ambos países”.

Declaraciones y visión de Canadá sobre la misión comercial

Al término del encuentro, Dominic LeBlanc subrayó la solidez de la relación bilateral: “Fue un honor reunirme con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para avanzar en la Asociación Estratégica Integral Canadá-México. Esta misión comercial del Equipo Canadá a México demuestra nuestro compromiso compartido de garantizar la prosperidad, la seguridad y la sostenibilidad de ambos países”, publicó el ministro en su cuenta oficial de X.

Fuentes oficiales de ambos gobiernos coincidieron en que el marco de cooperación alcanzado abre la puerta a nuevas inversiones, especialmente en sectores como manufactura, energías limpias y tecnología, en respuesta a la dinámica de relocalización que atraviesa la región.

El papel de los empresarios y la coordinación institucional

La comitiva canadiense incluyó a más de 400 empresarios interesados en explorar oportunidades de inversión o ampliar sus operaciones en México. Aunque la presidenta Sheinbaum no los recibió personalmente, la interlocución estuvo a cargo de funcionarios de alto rango, quienes articularon una agenda centrada en la integración de cadenas productivas, impulso al nearshoring y generación de energías limpias.

Según datos proporcionados por la Secretaría de Economía, el flujo de inversión directa de Canadá en México ha mantenido un crecimiento sostenido, superando los 4.000 millones de dólares en los últimos doce meses. El atractivo del país, a pesar de los retos de la competencia internacional y la incertidumbre política, sigue vigente para el capital extranjero, como lo reflejó la amplia participación en la misión comercial.

La reunión, que se extendió cerca de una hora, se desarrolló en un ambiente reservado y sin declaraciones públicas adicionales. La salida de la delegación canadiense se produjo minutos después de las 14 horas, de acuerdo con El Universal.

Impacto geopolítico y respuesta ante la presión asiática

El fortalecimiento de los lazos bilaterales responde a la necesidad de México y Canadá de blindar sectores sensibles como el agroalimentario y el manufacturero ante la competencia de China y la relocalización forzada por tensiones globales.

El encuentro forma parte de una estrategia más amplia para robustecer la posición de México y Canadá como socios cercanos y contrapeso regional ante la intensa actividad asiática en los mercados norteamericanos. Las conversaciones de este martes confirmaron la voluntad de ambos gobiernos de avanzar en una agenda de cooperación productiva, inversión sostenible y apertura de mercados.

La presidenta Claudia Sheinbaum habla sobre la relación bilateral con Canadá y la vigencia del T-MEC, este martes en Palacio Nacional.

El futuro del T-MEC y la agenda trilateral

Consultada sobre el futuro del T-MEC, Sheinbaum reiteró en conferencia de prensa que el tratado seguirá siendo la piedra angular de la relación comercial en América del Norte. “Va a permanecer porque es beneficioso para los tres países”, aseguró la presidenta. No obstante, admitió la pertinencia de introducir algunos ajustes para proteger los intereses mexicanos y adaptarse a los desafíos emergentes.

Este posicionamiento revela la intención del gobierno mexicano de preservar la estabilidad lograda en el marco del acuerdo, manteniendo abierta la puerta a reformas que permitan un trato equilibrado frente a eventuales presiones de Estados Unidos o Canadá, sin poner en riesgo la balanza comercial regional.

A nivel geopolítico, ambas delegaciones reconocieron que las decisiones regulatorias y fiscales pueden impactar a toda la región, sobre todo ante el riesgo de aranceles o medidas proteccionistas que suelen aparecer en contextos electorales en Washington y Ottawa.

Más de 400 empresarios canadienses participaron en mesas sectoriales para identificar oportunidades de inversión y fortalecer la integración de cadenas productivas en México.

La interlocución empresarial se realizó por medio de secretarios de Estado, quienes coordinaron el diálogo con el sector privado canadiense.

La relación bilateral entre México y Canadá se consolida como estratégica, especialmente ante la competencia de China y la volatilidad política en Estados Unidos.

El gobierno mexicano prioriza la diversificación de exportaciones agroalimentarias y la atracción de capital canadiense en rubros como manufactura, energías limpias y tecnología.

El flujo de inversión directa de Canadá en México superó los 4.000 millones de dólares en los últimos doce meses, reflejando el atractivo del país para el capital extranjero.

Las delegaciones destacaron la necesidad de adaptar el T-MEC a los desafíos emergentes sin poner en riesgo la estabilidad comercial regional.

El proceso de relocalización y el nearshoring ofrece ventajas competitivas para México, impulsando la transferencia tecnológica y nuevas oportunidades laborales.

Ambas naciones acordaron mantener abierta la cooperación productiva y avanzar en proyectos conjuntos que refuercen la seguridad, prosperidad y sostenibilidad en América del Norte.