¿Sergio Mayer puede perder su cargo en la Cámara de Diputados por entrar a La Casa de los Famosos? (Fotos: Telemundo/ Instagram/ Sergio Mayer)

La Cámara de Diputados aprobó que Sergio Mayer Bretón se separe temporalmente de su cargo para participar en el reality show La Casa de los Famosos 6, decisión que ha generado polémica por la coincidencia con la discusión de reformas clave en el Congreso.

Licencia por tiempo indefinido: lo que implica la decisión

Durante la sesión del pasado martes 17 de febrero de 2026 en San Lázaro, el Pleno avaló la licencia por tiempo indefinido solicitada por el diputado de Morena, Sergio Mayer Bretón, quien dejará sus actividades legislativas para integrarse al programa producido por Telemundo.

La petición fue aprobada pese a que en las siguientes semanas el Congreso tiene agendadas discusiones relevantes, como la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.

El llamado ‘Tata’ dentro del universio de dicho reality show podrá ausentarse de sus funciones legislativas sin perder su escaño, pues la licencia le fue otorgada de manera indefinida. El permiso tiene efecto inmediato y permitirá que otro legislador ocupe su lugar en las votaciones y debates parlamentarios.

Sergio Mayer:Licencia por tiempo indefinido: lo que implica la decisión (Foto: Telemundo)

Suplencia y continuidad legislativa para el cargo de Sergio Mayer

El Sistema de Información Legislativa detalla que, al solicitar licencia, el lugar de Mayer será ocupado por su suplente, Luis Morales Flores, diputado perteneciente a la Cuarta Circunscripción de la Ciudad de México. Morales Flores será quien asuma la representación y el derecho a participar en las votaciones de las iniciativas presentadas ante la Cámara, incluidas las referentes a la reforma electoral y la reducción de la jornada laboral.

La suplencia garantiza la continuidad en los trabajos del Congreso, por lo que la ausencia de Mayer no significa un vacío legal ni institucional en el proceso legislativo.

La participación del ‘Tata’ en “La Casa de los Famosos 6″ genera molestia en miles de mexicanos

La salida de Sergio Mayer Bretón del Congreso responde a su integración como participante en la nueva temporada de “La Casa de los Famosos”, un reality show de alta audiencia producido por Telemundo.

Esta decisión ha provocado diversas reacciones en redes sociales y medios, donde miles de usuarios han cuestionado la compatibilidad entre la función pública y la participación en programas de entretenimiento. Aunque su licencia fue autorizada conforme a la ley, persisten demandas ciudadanas para que el legislador sea separado definitivamente del cargo por privilegiar su exposición mediática.

¿Puede perder su escaño por un reality show?

Legisladores federales en México, al solicitar licencia, no pierden su puesto, ya que la figura de suplencia existe para garantizar la representación permanente de los ciudadanos. Sergio Mayer Bretón podrá reincorporarse a la Cámara una vez concluya su participación en el programa de Telemundo, siempre y cuando la Legislatura siga en funciones. El periodo actual concluye el 31 de agosto de 2027.

La legislación mexicana establece que los diputados federales no reciben un sueldo como tal, sino una dieta mensual que, para 2026, asciende a 79 mil pesos, más apoyos y compensaciones que pueden elevar la percepción mensual total a más de 150 mil pesos. Durante la licencia, estos pagos se suspenden para el legislador principal, aunque el suplente asume los derechos y obligaciones inherentes al cargo.

Actividad legislativa de Mayer antes de la licencia

En el segundo año de la LXVI Legislatura, la participación de Mayer Bretón ha sido limitada, con solo dos iniciativas presentadas, ambas pendientes de dictamen, según el registro de la Cámara de Diputados. Su solicitud de licencia se produce en un contexto en el que el Congreso analiza reformas de alto impacto en el sistema político y laboral.

La participación del ‘Tata’ en “La Casa de los Famosos 6″ genera molestia en miles de mexicanos (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

¿Qué sigue para Mayer y para la Cámara?

Mientras Luis Morales Flores asume la representación formal en San Lázaro, la atención mediática se concentra en la presencia de Mayer Bretón en el reality show. El debate público sobre la ética de los legisladores que priorizan proyectos personales o mediáticos sigue abierto, aunque la normativa vigente respalda la decisión aprobada en el Pleno.