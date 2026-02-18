México

Resultados Melate Retro 1609 martes 17 de febrero de 2026: números ganadores del último sorteo de hoy

Esta popular lotería cuenta con una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos que se va acumulando

Guardar
Conoce los números afortunados que
Conoce los números afortunados que pueden convertirte en millonario. (Jesús Avilés/ Infobae México)

La Lotería Nacional publicó los resultados de su más reciente sorteo de Melate Retro realizado este martes 17 de febrero de 2026.

Este sorteo, reconocido como uno de los juegos de mayor arraigo y popularidad en el país, ofrece una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos. Consulta si resultaste ganador en la jornada actual.

Resultados del Melate Retro del martes 17 de febrero

  • Fecha: martes 17 de febrero de 2026.
  • Sorteo: 1609.
  • Números ganadores: 24, 20, 34, 15, 9 y 4.
  • Número Adicional: 31.

A qué hora se juega el Melate Retro

El Melate Retro realiza dos sorteos a la semana, todos los martes y sábados, que se juega a las 21:00 horas.

¿Cómo se juega el Melate Retro?

Melate-Juego. (Imagen/Especial)
Melate-Juego. (Imagen/Especial)

Melate Retro es un juego que te regresa a los orígenes de Melate de aquel lejano 19 de agosto 1984, cuando se estrenó por primera vez.

Este sorteo tiene una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos, misma que se irá acumulando en caso de que no haya ganadores en los sorteos anteriores.

El juego consiste en escoger combinación posible seleccionando desde 6, 7, 8, 9, o hasta 10 números, más un adicional, de un conjunto entre 1 al 39.

El precio puede variar dependiendo la cantidad de números jugados. La jugada sencilla tiene un valor de 10 pesos.

La urna de Melate Retro elegirá de manera aleatoria 7 esferas con los números ganadores: los primeros 6 números seleccionados son llamados números naturales y el séptimo es el número adicional.

Para participar, acude a tu expendio más cercano y llena tu volante de Melate Retro con el que puedes jugar hasta tres veces.

En caso de querer participar con una o dos combinaciones, marca NULO en la casilla que no vayas a utilizar.

Tanto de manera física como en línea puedes hacerlo de la siguiente manera:

  • Elige tus propios números: Si le eres fiel a tu suerte y piensas que tienes los números que te convertirán en millonario, rellena las casillas en tu boleto, o llena el volante digital eligiendo tú tus números.
  • Melático Retro: Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Melático Retro a tu agente.

Para ganar, los números de tu boleto deberán coincidir con un mínimo de un número natural y el adicional. Si más números coinciden, mayor será tu premio.

Diferencias entre Melate, Revancha y Revanchita

El Melate sortea millones de
El Melate sortea millones de pesos cada semana. (Jovani Pérez)

Melate Retro es un sorteo diferente a Melate, Revancha y Revanchita son tres sorteos de lotería de números relacionados pero diferentes, todos operados por Pronósticos para la Asistencia Pública del gobierno y suelen jugarse con la misma combinación de números.

Melate es el sorteo principal donde eliges 6 números de un total de 56. Tiene una bolsa mínima garantizada de 30 millones de pesos que se acumula si no hay ganador.

Revancha es un sorteo adicional que solo puede jugarse si compras Melate y activas esta opción. Se juega con la misma combinación de números que Melate, pero la extracción es independiente. Su bolsa mínima garantizada es de 20 millones de pesos, también acumulable. Ofrece cinco categorías de premiación con premios fijos en las categorías menores.

Revanchita es otro sorteo adicional que solo se puede jugar si se participa primero en Melate y Revancha. También se juega con la misma combinación de números, pero con un sorteo separado. Tiene una bolsa mínima garantizada de 10 millones de pesos, acumulable. Es la última oportunidad para ganar con la misma jugada. Su probabilidad de ganar el premio mayor es similar a la de Melate y Revancha.

Además, para participar:

  • No se puede jugar Revancha sin antes jugar Melate.
  • No se puede jugar Revanchita sin jugar primero Revancha.

Esto permite que, con una sola apuesta (al activar las opciones), tengas hasta tres oportunidades diferentes de ganar.

Temas Relacionados

MelateMelate RetroLotería Nacionalmexico-loteríasmexico-noticiasLoterías de MéxicoÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Alopecia femenina: cómo el romero puede ayudar a prevenir la caída del cabello de forma natural

Su uso constante podría asociarse con un mayor grosor y fortalecimiento del cabello en las mujeres, aunque no reemplaza el diagnóstico profesional

Alopecia femenina: cómo el romero

Pablo Lemus afirma que va a “seguir defendiendo a las niñas y a los niños de Jalisco” de leyes de Morena

El gobernador defendió su decisión tras recibir una denuncia por violencia política

Pablo Lemus afirma que va

Reforma electoral y 40 horas quedan fuera de la agenda de Sergio Mayer, pide licencia en la Cámara de Diputados por esta razón

En San Lázaro le aprobaron el permiso al diputado de Morena por “Tiempo indefinido”

Reforma electoral y 40 horas

Vinculan a proceso a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, por peculado

El exmandatario estatal permanecerá en prisión preventiva, lo que da un revés a su liberación en abril

Vinculan a proceso a Javier

Qué va a pasar con Marx Arriaga en la SEP: duda si recibirá indemnización tras su destitución

El exdirector de Materiales recibió este 17 de febrero el oficio que reafirma su destitución tras poco más de 100 horas atrincherado en su oficina

Qué va a pasar con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a Javier

Vinculan a proceso a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, por peculado

Arrestan a más de 20 personas y aseguran 4 toneladas de autopartes en Venustiano Carranza en una semana

Condenan a mexicano por trasiego de casi dos toneladas de cocaína de Colombia a EEUU

Dos hombres con 130 mil pastillas de fentanilo fueron detenidos tras una persecución en Nogales, Sonora

Cae “El Matute”, presunto líder de una célula ligada al CJNG dedicada a extorsiones e incendios de taxis en BC

ENTRETENIMIENTO

El viaje de Chihiro: anuncian

El viaje de Chihiro: anuncian reestreno en cines de México por su 25 aniversario

Kenia Os anuncia experiencias exclusivas de “K de Karma” para fans: fechas, ciudades y acceso anticipado a su nuevo álbum

Margarita Gralia y Plutarco Haza, ‘pareja prohibida’ de Mirada de Mujer, provoca nostalgia con reencuentro a casi 30 años

Tras concierto en Parque Naucalli, Fernando Delgadillo anuncia próxima presentación acompañado de Alejandro Filio en esta ciudad y fecha

Carlos Guerrero ‘El Warrior’ destapa que Christian Martinoli salió de México tras crisis de salud

DEPORTES

Cruz Azul eleva los precios

Cruz Azul eleva los precios de boletos para el duelo vs Chivas

Álvaro Fidalgo hace llorar a aficionado tras regalarle su playera

México suma tres amistosos en su preparación rumbo al Mundial 2026: Ghana, Australia y Serbia

Santos retira de su estadio a aficionados por protestar

Keylor Navas podría dejar a Pumas e interesa en la MLS