Leonora Carrington vuelve a la CDMX con una de las muestras más representativas de su trayectoria artística

Esoterismo, misterio y un toque de magia es lo que brinda la nueva exposición “Ethiops” de Leonora Carrington, una de las artistas más relevantes del siglo XX, que a través de su arte le da a los espectadores una experiencia única y hechizante.

La Ciudad de México le da la bienvenida a una exhibición que invita a observar con sutileza las obras de está creadora, que te llevan a entender su pensamiento en temas políticos, espirituales y de género.

Fecha y hora de la exposición de Leonora Carrington

Una muestra que no busca retratar los sueños de Carrington, sino representar una construcción de sus ideales dándole un nuevo sentido de conocimiento y resistencia simbólica a sus pinturas y esculturas.

La Galería OMR en la CDMX, será la encargada de albergar cada una de las obras desde el principio de la exposición el pasado 3 de febrero hasta su cierre el próximo 21 de abril. Este lugar destaca por ser un espacio enfocado en presentar múltiples eventos artísticos contemporáneos.

Las personas interesadas podrán planear su visita basándose en los siguientes horarios disponibles:

Martes a viernes: con un horario de apertura de 10:00 am y de cierre a las 18:00 horas

Sábados: con un horario de apertura de 11:00 am hasta 16:00 horas

Domingo: permanece cerrado

Esta exposición no tiene costo de entrada, por lo que es accesible para todo el público que busque pasar un momento rodeado de arte y de mucho aprendizaje, relacionado con el surrealismo.

Su vigencia en el arte

Leonora Carrington es una de las pocas artistas que continúan vigentes dentro del mundo artístico. Sus obras ligadas a un misticismo europeo, han atravesado fronteras dándole a sus seguidores una nueva forma de apreciar el arte, pero sin dejar de lado la influencia de una pensamiento crítico.

Ethiops junta pinturas y esculturas vinculadas a una etapa de su vida donde la animalidad y la espiritualidad eran los protagonistas de un cuestionamiento a las diferentes acontecimientos del siglo XX.

Cada una de las piezas mostradas en la exposición fue realizada aproximadamente desde finales de los años cincuenta hasta la década de los sesenta. Periodo característico por un cambio dentro de su trabajo, volviéndose más personal y vanguardista.

