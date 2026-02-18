México

Cámara de Diputados aprueba reforma para garantizar educación inclusiva en México: “Lo normal es la diversidad”

El pleno aprobó modificar el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Guardar
Un niño permanece sentado y
Un niño permanece sentado y abrazando su mochila en el patio de una escuela, mientras otros estudiantes juegan en el fondo. La imagen resalta la necesidad de promover la inclusión y el bienestar emocional en el entorno escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformar el tercer párrafo del artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de educación inclusiva y la igualdad sustantiva.

En un comunicado, la Cámara Baja detalló que la reforma fue avalada con 431 votos a favor y establece que las autoridades federales, estatales, municipales y de las demarcaciones de la Ciudad de México, garantizarán la educación de calidad “e inclusiva, así como” la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma.

El dictamen menciona que proteger a las infancias con discapacidad es una responsabilidad fundamental del sistema legal mexicano, afirmando que este sector de la población tiene derecho a una vida plena, a acceder a una educación inclusiva y desarrollarse en un entorno que respete su dignidad e integridad.

Por ello, asegura que es “imperativo” que la sociedad y el Estado brinden un marco normativo que garantice su inclusión efectiva, proteja sus derechos y les otorgue herramientas para su participación plena en la vida social.

La diputada Kenia Gisell Muñiz Cabrera, integrante de la bancada de Morena y quien promovió la iniciativa, aseveró que el dictamen es un paso adelante para que la inclusión no dependa de la voluntad de unos cuantos.

Mencionó que la inclusión debe estar escrita con claridad en la norma, como una obligación exigible, medible y verificable, recalcando la importancia de fortalecer el mandato del Estado para garantizar que ninguna niña, ningún niño y ningún adolescente sea excluido del sistema educativo por razones de discapacidad, contexto social, origen o cualquier otra condición.

Añadió que el dictamen evita la sobrerregulación y posibles antinomias con lo contemplado en la Ley General de Educación y en la normativa secundaria, al acusar que cuando un marco jurídico se vuelve confuso “quien pierde es la niñez”.

Además, cuando la obligación es ambigua se abren espacios para justificar exclusiones; por ello, con el dictamen se apuesta por precisión legislativa y fortalece lo esencial para que se convierta en un estándar nacional.

Muñiz Cabrera resaltó que educación inclusiva es reconocer que “lo normal es la diversidad” y que lo que debe cambiar es el entorno, las escuelas, los materiales, las prácticas, la cultura institucional y social; es combatir estereotipos y prejuicios, y garantizar los apoyos que hagan posible que cada niña y cada niño desarrollen su máximo potencial.

Tras su aprobación, la iniciativa fue turnada remitida al Senado para sus efectos constitucionales.

Temas Relacionados

inclusiónescueladiversidadCámara de Diputadosinfanciasmexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Cómo ayudar a revertir el hígado graso con tres ricas frutas altas en antioxidantes, fibra soluble y vitamina C

Una de cada cuatro personas en el mundo convive con hígado graso no alcohólico

Cómo ayudar a revertir el

ASF detecta posible daño por más de mil millones en la alcaldía Cuajimalpa

Las irregularidades en recursos son correspondientes a la Cuenta Pública 2024

ASF detecta posible daño por

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 18 de febrero: cierre parcial en la autopista México-Cuernavaca

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Popocatépetl lanza 58 exhalaciones en el último día

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo México, el estado del Popocatépetl es de principal preocupación para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl lanza 58 exhalaciones en

Instalaban una fosa séptica en su casa y descubren un cenote oculto: el hallazgo que se volvió viral en Yucatán

El inesperado descubrimiento ocurrió en Sotuta y fue compartido en TikTok, donde acumuló millones de reproducciones

Instalaban una fosa séptica en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades interceptan avioneta con más

Autoridades interceptan avioneta con más de media tonelada de cocaína en Oaxaca, informa Harfuch

Tiroteo en el centro de Taxco: operativo policial reaviva el miedo y la extorsión en Guerrero

De oro a barita, los siete principales metales y minerales que atraen al crimen organizado

Revelan audio del día que contralmirante asesinado acusó huachicol fiscal ante extitular de la Marina

Identifican a implicado en asesinato de Ricardo Mizael, joven atacado al salir por comida para sus gatos en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Ludwika Paleta y Juanpa Zurita

Ludwika Paleta y Juanpa Zurita destacan en el cine mexicano con su nueva película

Juanpa Zurita respalda a Carlos Rivera tras polémica por su matrimonio

Tachan de ‘pedófilo’ al ‘Doctor Chapatín’ de Roberto Gómez Bolaños por polémico sketch: “Prefiero dos de 14 años”

Observación de mariposas en Xochimilco: guía para el paseo ecológico gratis

¿Shakira dará concierto en el Zócalo de la Ciudad de México? Esto es lo que se sabe

DEPORTES

Así les fue a los

Así les fue a los mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

PAOK vs Celta de Vigo: a qué hora y dónde ver al mexicano Jorge Sánchez en la UEFA Europa League

Quién es Arly Velázquez, el único atleta mexicano que participará en los Juegos Paralímpicos de Invierno

Terence Crawford confiesa qué peleador tiene más pegada que Canelo Álvarez: “Para ser honesto”

Gina Holguín regresa al periodismo deportivo y confirma que fue vetada de la televisión mexicana